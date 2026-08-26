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Chana Dal Pyaz Chilla Recipe: नाश्ते में चना दाल और प्याज से बनाएं कुरकुरा चीला, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

Chana Dal Pyaz Chilla Recipe: अगर आप रोज के नाश्ते से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो चना दाल और प्याज का चीला बना सकते हैं. यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होता है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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नाश्ते में बनाएं चना दाल-प्याज का चीला (Photo-ITG)
नाश्ते में बनाएं चना दाल-प्याज का चीला (Photo-ITG)

Chana Dal Pyaz Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना माना जाता है. सुबह ऐसे नाश्ते की जरूरत होती है जो हेल्दी और टेस्टी होने के साथ-साथ लंबे समय तक पेट को भी भरा रखे. लेकिन आप रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो चना दाल और प्याज से बना चीला ट्राई कर सकते हैं.

बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम यह चीला दही या हरी चटनी के साथ खाने में काफी टेस्टी लगता है. खास बात यह है कि इसे आप सुबह की जल्दबाजी में भी आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि चना दाल और प्याज का चीला कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

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1 कप चना दाल
1 बारीक कटा प्याज
1-2 बारीक कटी हरी मिर्च
1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
½ छोटा चम्मच हल्दी
½ छोटा चम्मच जीरा
½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार तेल
जरूरत के अनुसार पानी

चना दाल-प्याज का चीला कैसे बनाएं?

  1. चना दाल-प्याज का चीला बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद दाल का पानी निकालकर इसे मिक्सर में डालें और थोड़ा पानी मिलाकर दरदरा पीस लें.
  2. अब एक बड़े बर्तन में दाल का पेस्ट निकालें. इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अगर घोल ज्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी मिलाकर सही कंसिस्टेंसी कर लें.
  3. अब गैस पर तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. इसके बाद एक बड़ा चम्मच दाल का घोल तवे पर डालकर गोल आकार में पतला फैला दें. इसे मीडियम गैस पर कुछ देर पकने दें.
  4. जब चीला नीचे से सुनहरा और कुरकुरा होने लगे तो इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. इसी तरह बाकी चीले भी तैयार कर लें.
  5. गरमा-गरम चना दाल-प्याज के चीले को दही, हरी चटनी या सब्जी के साथ सर्व करें. 
---- समाप्त ----
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