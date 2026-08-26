Chana Dal Pyaz Chilla Recipe: नाश्ते में चना दाल और प्याज से बनाएं कुरकुरा चीला, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

Chana Dal Pyaz Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना माना जाता है. सुबह ऐसे नाश्ते की जरूरत होती है जो हेल्दी और टेस्टी होने के साथ-साथ लंबे समय तक पेट को भी भरा रखे. लेकिन आप रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो चना दाल और प्याज से बना चीला ट्राई कर सकते हैं.
बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम यह चीला दही या हरी चटनी के साथ खाने में काफी टेस्टी लगता है. खास बात यह है कि इसे आप सुबह की जल्दबाजी में भी आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि चना दाल और प्याज का चीला कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप चना दाल
1 बारीक कटा प्याज
1-2 बारीक कटी हरी मिर्च
1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
½ छोटा चम्मच हल्दी
½ छोटा चम्मच जीरा
½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार तेल
जरूरत के अनुसार पानी