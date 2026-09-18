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निठारी कांड वाले सुरेंद्र कोली की कहानी थी 'सेक्टर 36', विक्रांत मैसी ने निभाया था किरदार

विक्रांत मैसी की साल 2024 में एक फिल्म सेक्टर 36 आई थी, जिसकी कहानी मशहूर निठारी कांड पर आधारित थी. इसमें एक्टर ने सुरेंद्र कोली का रोल प्ले किया था, जिसमें उनकी जमकर तारीफ हुई थी.

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विक्रांत ने निठारी कांड की कहानी से सबको हिला डाला था (Photo: ITGD)
विक्रांत ने निठारी कांड की कहानी से सबको हिला डाला था (Photo: ITGD)

20 साल पहले निठारी में हुए बहुचर्चित सीरियल मर्डर केस की अब फिर से चर्चा तेज हुई है. 18 सितंबर को इस केस के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली ने आत्महत्या कर अपनी जान ले ली है. कुछ ही समय पहले वो इस मामले में बरी हुआ था. हरिद्वार में उसने अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर फांसी लगाई. 

सुरेंद्र कोली हरिद्वार शहर कोतवाली के भूपतवाला इलाके में रह रहा था. पिछले कुछ दिनों से वो इसी इलाके में चाय की दुकान चला रहा था. वो एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था. लेकिन अब उसकी मौत की खबर ने पूरे देश को हिला डाला है. निठारी कांड को याद करके आज भी हर किसी की रूह कांप जाती है.

विक्रांत मैसी ने निभाया था रोल

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निठारी कांड पर बॉलीवुड भी फिल्में-डॉक्यूमेंट्री बना चुका है. साल 2015 में द करमा किलिंग्स के नाम से एक फिल्म भी आई थी. दो साल पहले यानी साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर सेक्टर 36 टाइटल से फिल्म आई, जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल नजर आए थे. इस मूवी में विक्रांत ने सुरेंद्र कोली वाला किरदार निभाया था.

चूंकि ये फिल्म निठारी कांड से प्रेरित थी, इसलिए इसमें उनके किरदार का नाम प्रेम सिंह रखा गया था. इसमें वो छोटे बच्चों को अपने लालच में फंसाकर उनका खून करता था, और उनकी बॉडी को काटकर अलग कर देता है. फिल्म में दिखाया गया कि सेक्टर 36 में हो रहे इन हमलों की वजह से पुलिस भी परेशान होती है. वो समझ नहीं पाते कि आखिर अचानक इतने बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं. ऐसे में वो प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करती है.

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विक्रांत मैसी की एक्टिंग इस किरदार में बड़ी पसंद की गई थी. उन्होंने जिस तरह से सुरेंद्र कोली के किरदार को कैमरा पर पेश किया, उसके लिए उनकी जमकर तारीफ हुई. दीपक डोबरियाल ने भी एक चालाक पुलिस ऑफिसर में दमदार कलाकारी दिखाई थी. ये क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज ने साथ मिलकर बनाई थी. 

क्या था निठारी कांड?

साल 2005-06 के दौरान निठारी इलाके में बच्चों और महिलाओं के अचानक लापता होने की घटनाओं ने नोएडा पुलिस की चिंता बढ़ा दी थी. इन मामलों की पड़ताल के दौरान पुलिस 29 दिसंबर 2006 को सेक्टर-31 स्थित कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी D-5 तक पहुंची. कोठी के पीछे मौजूद नाले और आसपास के इलाके की तलाशी में पुलिस को कई मानव खोपड़ियां, हड्डियां, कपड़े और दूसरी चीजें मिली थीं. इन बरामदगियों के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया गया था.

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