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How To Increase Water Pressure: शॉवर से पानी कम आ रहा है? सिरका-बेकिंग सोडा छोड़ें, इस 1 चीज से मिनटों में करें साफ; बिना प्लंबर तेज होगी धार

How To Increase Water Pressure: हार्ड वॉटर के कारण शॉवर के छेदों में मिनरल्स जम जाते हैं, जिससे पानी की धार धीमी हो जाती है. अगर आप भी शॉवर के कम प्रेशर से परेशान हैं और प्लंबर बुलाने जा रहे हैं तो रुक जाएं. हम आपको सिट्रिक एसिड की मदद से बिना प्लंबर बुलाए शॉवर के बंद छेद खोलने और वॉटर प्रेशर बढ़ाने का आसान तरीका बताने वाले हैं.

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शॉवर में पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए उसकी सफाई करनी जरूरी है. (Photo: ITG)
शॉवर में पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए उसकी सफाई करनी जरूरी है. (Photo: ITG)

How To Increase Water Pressure: कई बार सिर्फ नलों में ही नहीं बल्कि बाथरूम में लगे शॉवर से भी पानी बहुत ही धीमा और अटका-अटका सा आता है. ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और वो भी तब जब सुबह जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकलना हो. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने नहाने के लिए शॉवर खोला हो और पानी की धार पहले जैसी तेज नहीं आ रही हो? बहुत से लोग इसका सीधा कारण पाइप या शॉवर खराब होना को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. शॉवर में पानी कम आने की एक वजह उसके छोटे-छोटे छेदों में जमी सफेद परत होती है.

पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल धीरे-धीरे शॉवर के होल्स में जमा होते रहते हैं. इससे कुछ छेद बंद हो जाते हैं और पानी की धार कमजोर या टेढ़ी-मेढ़ी आने लगती है. ऐसे में कई लोग शॉवर को सिरके या बेकिंग सोडा से साफ करते हैं या फिर सीधा प्लंबर को फोन घुमा देते हैं. लेकिन अगर आप मिनरल्स की जमी हुई परत को ढीला करना चाहते हैं और शॉवर की धार को फिर से तेज करना चाहते हैं, तो ये ट्रिक काम आ सकती है. चलिए जानते हैं बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आप शॉवर की धार को फिर से कैसे तेज कर सकते हैं.

शॉवर के छेद क्यों हो जाते हैं बंद?
अक्सर घरों में हार्ड वॉटर आता है, जिसमें कई तरह के मिनरल मौजूद होते हैं. जहां पर हार्ड वॉटर आता है, वहां पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है. यही मिनरल्स समय के साथ शॉवर के छोटे-छोटे छेदों के आसपास जमने लगते हैं.

शुरुआत में इसका पता आसानी से नहीं चलता, लेकिन धीरे-धीरे पानी की धार कमजोर होने लगती है. कई बार कुछ छेदों से पानी तेज और कुछ से बिल्कुल नहीं निकलता. अगर लंबे समय तक सफाई न की जाए तो परत मोटी होती जाती है और शॉवर का पानी में पहले जैसा प्रेशर नहीं रहता है.

सिट्रिक एसिड से खुल जाएंगे शॉवर के बंद छेद 
जी हां, आप अपने शॉवर की पानी की धार को तेज करने के लिए सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपको किसी भी किराना, हार्डवेयर या क्लीनिंग प्रोडक्ट की दुकानों पर आसानी से मिल सकता है. इससे शॉवर साफ करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है.

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इसका इस्तेमाल करके शॉवर में जमी गंदगी साफ करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें करीब 2 से 3 चम्मच सिट्रिक एसिड डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब अगर आपका शॉवर आसानी से निकल सकता है तो उसे खोलकर इस घोल में 30 मिनट से 1 घंटे तक भिगोकर रखें.

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इसके बाद किसी पुराने टूथब्रश से शॉवर के छेदों को हल्के हाथ से रगड़ें. जमी हुई सफेद परत धीरे-धीरे निकलने लगेगी. आखिर में शॉवर को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर वापस लगा दें.

शॉवर खुलता नहीं है तो क्या करें?
अगर आपका शॉवर पाइप से आसानी से नहीं निकलता है, तब भी आप इसे साफ कर सकते हैं. इसके लिए एक प्लास्टिक बैग में सिट्रिक एसिड और गुनगुने पानी का घोल तैयार करें.

अब इस बैग को शॉवर के ऊपर इस तरह बांध दें कि शॉवर के सभी छोटे छेद घोल में अच्छी तरह डूबे रहें. इसे भी करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक लगा रहने दें. इसके बाद बैग हटाकर शॉवर को साफ पानी से अच्छी तरह चला दें. अगर परत बहुत ज्यादा जमी हुई हो तो पुराने टूथब्रश से हल्के हाथ से सफाई कर सकते हैं.

महीने में एक बार सफाई करने से नहीं जमेगी मोटी परत
अगर आपके घर में पानी हार्ड है तो शॉवर में मिनरल्स जल्दी जम सकता है. इसलिए शॉवर के छेदों की महीने में कम से कम एक बार चेक करके उनकी सफाई करना फायदेमंद हो सकता है.

नहाने के बाद शॉवर पर जमा पानी पोंछना भी मदद कर सकता है. अगर किसी छेद से पानी कम निकल रहा है या धार इधर-उधर जा रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. शुरुआत में सफाई करने से जमी हुई परत ज्यादा मोटी होने से बच सकती है. अगर आपके इलाके में हार्ड वॉटर आता है, तो वॉटर फिल्टर या एंटी-स्केलिंग सिस्टम लगाने के बारे में भी सोचा जा सकता है.

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इस तरीके की मदद से आप बिना प्लंबर को बुलाए आसानी से शॉवर की सफाई कर सकते हैं और उसकी धार को तेज कर सकते हैं.

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