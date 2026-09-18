scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

JDU का बदलेगा नाम? कयासों के बीच अहम पार्टी मीटिंग में पिता नीतीश कुमार संग दिखे निशांत!

जेडीयू का नाम बदलकर जेडीयू-नीतीश करने की चर्चाओं के बीच निशांत कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पिता नीतीश कुमार के तीन C क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज़्म के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस" की नीति को याद दिलाया और इस पर चलने की अपील की.

Advertisement
X
निशांत कुमार पहली बार पिता नीतीश के साथ JDU के कार्यक्रम में शामिल हुए. (Photo: X/@jduonline)
निशांत कुमार पहली बार पिता नीतीश के साथ JDU के कार्यक्रम में शामिल हुए. (Photo: X/@jduonline)

पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और उनके उत्तराधिकारी निशांत कुमार पहली बार जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यक्रम में एक साथ शामिल हुए. 44 वर्ष के निशांत कुमार जो अपने पिता के इस्तीफ़े के बाद बनी BJP के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पार्टी ऑफ़िस में नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया. 

जेडीयू का ये कार्यक्रम पटना में तब आयोजित हुआ जब मीडिया के एक हिस्से में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह बैठक पार्टी का नाम बदलकर 'JD(U)-नीतीश' किया जा सकता है और निशांत कुमार अपने 75 वर्ष के पिता की जगह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं. 

हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने साफ़ किया कि अभी नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी ने कहा कि JD(U) का नाम बदलने का प्रस्ताव सिर्फ़ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में ही लाया जा सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार सलाह देंगे तो ज़रूर लेंगे (Photo: ITG)
‘नीतीश जी सलाह देंगे तो जरूर सुनूंगा’… CM सम्राट ने बताया कैसी है दोनों की केमिस्ट्री
बांकीपुर उपचुनाव में आखिर कहां चूक हुई? सम्राट चौधरी ने दिया ये जवाब
anant singh statement on loss over bankipur by election result
बांकीपुर नतीजे पर अनंत सिंह का बड़ा बयान, किया नीतीश कुमार को याद
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में बीजेपी सीएम और विकास की नई शुरुआत हुई है (Photo: ITG)
सम्राट सरकार के 5 महीने... क्या बदला, क्या बाकी? रविशंकर प्रसाद से जानिए
बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने बांकीपुर सीट की हार को खुलकर स्वीकार किया (Photo: ITG)
बांकीपुर की हार कितनी चुभी? जानिए, क्या बोले बिहार BJP के अध्यक्ष

निशांत कुमार ने पार्टी को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को अपने पिता की "तीन C क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज़्म के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस" की नीति से प्रेरणा लेने को कहा.

Advertisement

इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनता को "पिछले 20 सालों में NDA सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों" के बारे में बताया जाना चाहिए. 

नीतीश कुमार ने दिन भर चलने वाले इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया. बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने अपने बेटे के राजनीति में आने से कुछ हफ़्ते पहले अप्रैल में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. 

कार्यक्रम में मौजूद जेडीयू नेताओं कार्यकर्ताओं ने पिता-पुत्र की जोड़ी की तारीफ़ में नारे लगाए. नीतीश कुमार जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे तो निशांत भी उनके साथ शामिल हो गए.

JD(U) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद के अनुसार PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा आयोजित इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मकसद संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को बहसों और चर्चाओं में ज़्यादा असरदार तरीके से हिस्सा लेने में मदद करना था. 

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम इस बात का सबूत है कि "हम एक गंभीर और ज़िम्मेदार पार्टी हैं जो अपने कार्यकर्ताओं की स्किल्स को बेहतर बनाने में विश्वास रखती है, जबकि हमारे विरोधी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से तेल में डूबी लाठियां घुमवाई थीं."

Advertisement

यह इशारा RJD की उस 'तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली' की ओर था, जो 2003 में तब आयोजित की गई थी जब पार्टी राज्य में सत्ता में थी और संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं. रैली के दौरान पटना की सड़कों पर फैली अराजकता का ज़िक्र NDA अक्सर यह आरोप लगाने के लिए करता है कि बिहार में "जंगल राज" था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    JDU का बदलेगा नाम? कयासों के बीच अहम पार्टी मीटिंग में पिता नीतीश कुमार संग दिखे निशांत! |
    ग्रिल लगा रहे मजदूरों पर चढ़ी बेकाबू कार, हादसे में ठेकेदार समेत 3 की मौत |
    निठारी कांड के सुरेंद्र कोली की मौत, 2014 में फांसी से ऐसे बचा था |
    जयंत की RLD के सामने अखिलेश का 'लोकदल', पश्चिमी यूपी में चला बड़ा दांव? |
    ब‍िहार के गांव से टीम इंड‍िया तक के संघर्ष की दास्तान, क्रिकेटर आकाश दीप ने की बयां |
    'महाराज भी कम नहीं थे, सरकार उठाकर पटक दी', Ex मिनिस्टर ने कर दिया खुलासा, मंच पर सिंधिया भी रहे मौजूद |
    फास्ट फूड की रसोई में फंगस और चूहे... लखनऊ-नोएडा से गोरखपुर तक 233 प्रतिष्ठानों की जांच |
    प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर ट्रोल हुईं कटरीना कैफ, सपोर्ट में उतरे ऋतिक रोशन |
    बांकीपुर हार पर सम्राट चौधरी का जवाब, बोले- जनता ही असली मालिक |
    मां की पेंशन और बहन को जमीन मिलने का शक, बेटे ने कुल्हाड़ी से किया डबल मर्डर
    Advertisement