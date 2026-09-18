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ग्रिल लगा रहे मजदूरों पर चढ़ी बेकाबू कार, हादसे में ठेकेदार समेत 3 की मौत

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. श्रीराम चौक के पास डिवाइडर पर लोहे की ग्रिल लगाने के दौरान बेकाबू कार ने मजदूरों को कुचल दिया था. हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हुई थी, जबकि घायल ठेकेदार सुनील चंद ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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ठेकेदार ने इलाज के दौरान तोड़ा दम.(Photo: Representational)
ठेकेदार ने इलाज के दौरान तोड़ा दम.(Photo: Representational)

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ. श्रीराम चौक के पास डिवाइडर को सुरक्षित करने के लिए चार लोग लोहे की ग्रिल लगाने का काम कर रहे थे. इसी दौरान दिल्ली की तरफ से आ रही सफेद शेवरले बीट अचानक बेकाबू हो गई और सीधे वहां काम कर रहे लोगों की तरफ जा घुसी.

हादसे के वक्त दो मजदूर ग्रिल के पेंच कस रहे थे, जबकि बाकी दो उसे अपनी जगह पर थामकर खड़े थे. तभी तेज रफ्तार कार को बेकाबू होता देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कार क्रैश बैरियर के पास खड़े दो मजदूरों को सीधे टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम हिट एंड रन केस: कल्याण बैंसला और लवनीश 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई

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कार से बचने के लिए बाकी दो लोग, जिनमें ठेकेदार सुनील चंद भी शामिल थे, एक्सप्रेसवे के बीच बनी हरी पट्टी के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे. लेकिन बेकाबू कार ने दिशा बदलते हुए उनका भी पीछा कर लिया और दोनों को अपनी चपेट में ले लिया. इस टक्कर में सुनील चंद गंभीर रूप से घायल हो गए.

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हादसे के बाद सुनील चंद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के साथ इस सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. मृतक की पहचान सुनील चंद के रूप में हुई है, जो ठेकेदार थे.

पुलिस ने बताया कि कार चला रहा युवक 20 वर्षीय वेदन खन्ना है. वह दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है. हादसे में उसे भी चोट लगी थी और उपचार के लिए फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया था. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है.

तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर

पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सफेद शेवरले बीट दिल्ली की दिशा से आ रही थी और श्रीराम चौक के पास अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई. उस समय चारों लोग एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के पास डिवाइडर को सुरक्षित करने के लिए लोहे की ग्रिल लगाने में जुटे थे.

कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि क्रैश बैरियर के पास खड़े दोनों मजदूरों को टक्कर मारने के बाद भी वह नहीं रुकी. सुनील चंद और एक अन्य व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए बीच की हरी पट्टी में छलांग लगाई, लेकिन कार ने वहां भी उन्हें टक्कर मार दी.

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इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि घायल ठेकेदार सुनील चंद की शुक्रवार को मौत हो गई. अब पुलिस हादसे के कारणों और कार के बेकाबू होने की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

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