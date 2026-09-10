एप्पल के इवेंट में तृप्ति डिमरी, IShowSpeed के कैमरे में हुई कैद, वीडियो वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी कैलिफोर्निया में Apple के लॉन्च इवेंट से अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गईं. इवेंट में कई सेलिब्रिटी मेहमानों के बीच मौजूद तृप्ति तब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगीं, जब फैंस ने उन्हें स्ट्रीमर IShowSpeed की लाइवस्ट्रीम में देखा.
लाल ब्लेजर और उसके साथ मैचिंग टॉप और डेनिम पहने हुए, लाइवस्ट्रीम के दौरान उनकी छोटी सी झलक ने सबका ध्यान खींचा.
फैंस ने Apple इवेंट में तृप्ति डिमरी
इस पल के क्लिप और स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वायरल होने लगे और फैंस ने स्ट्रीम के दौरान एक्ट्रेस को देखकर हैरानी जताई. सोशल मीडिया पर फैंस ने इवेंट और ब्रॉडकास्ट में उनके अचानक दिखने पर मजाकिया कमेंट्स किए.
एक फैन ने ट्वीट किया, 'तृप्ति डिमरी??' एक और फैन ने कमेंट किया, 'अरे वाह, तृप्ति डिमरी IShowSpeed की लाइवस्ट्रीम में दिखीं.' एक और फैन ने मजाक में कहा, 'T-सीरीज के भूषण कुमार और तृप्ति डिमरी, IShowSpeed को प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' में एक खास रोल का ऑफर देने गए थे.'
बता दें कि तृप्ति 9 सितंबर के इवेंट में शामिल हुईं और सिंगर AP ढिल्लों के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आईं. बाद में तृप्ति और ढिल्लों नए फोन मॉडल को करीब से देखते और उनके फीचर्स को टेस्ट करते हुए दिखे. दोनों ने Apple के CEO जॉन टर्नस के साथ पोज भी दिया. इवेंट की तस्वीरों में तृप्ति नए डिवाइस को देखती और प्रोडक्ट व उसके फीचर्स के बारे में अपनी राय देती नजर आईं.
'स्पिरिट' की शूटिंग से ब्रेक लिया
उनका यह अपीयरेंस ऐसे समय में हुआ है जब तृप्ति अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी चर्चा में हैं. वह संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' में प्रभास के साथ लीड रोल में नजर आएंगी.
मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि फिल्म 5 मार्च, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे आठ भाषाओं में एक पैन-वर्ल्ड एंटरटेनर के तौर पर प्लान किया जा रहा है. ऐसी भी खबरें हैं कि वह फिल्म 'एनिमल पार्क' में वापसी करेंगी, जिसकी शूटिंग 2027 में शुरू होने वाली है.