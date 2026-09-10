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सितंबर में दोस्तों संग घूम आएं आमेर का किला, एक दिन में एक्सप्लोर करें जयपुर की ये बेहतरीन जगहें

सितंबर में घूमने का प्लान है तो आप पिंक सिटी जयपुर जा सकते हैं, जहां आपको दोस्तों के साथ काफी मजा आएगा. जयपुर जा रहे हैं तो आमेर किला देखना बिल्कुल भी मिस ना करें. आमेर किला देखने के साथ-साथ आप उसके आसपास की कई शानदार जगहों की सैर कर सकते हैं.

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जयपुर में घूमने की कई शानदार जगहें मौजूद हैं. (PHOTO:AI)
जयपुर में घूमने की कई शानदार जगहें मौजूद हैं. (PHOTO:AI)

Jaipur Historical Places: जुलाई-अगस्त में बारिश की वजह से अगर आप भी कहीं घूम नहीं पाए और अब सितंबर में आप दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनार हे हैं, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड जाने का आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं तो जयपुर का आमेर आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो सकते हैं.

बारिश के बाद अरावली की पहाड़ियों का नजारा और ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती इस ट्रिप को सितंबर के लिए बेस्ट लोकेशन बनाती है. सबसे अच्छी बात यह है कि आमेर किले के आसपास कई ऐसी जगहें हैं, जिन्हें एक ही दिन के ट्रिप में एक्सप्लोर किया जा सकता है. तो अगर दोस्तों के साथ हिस्ट्री, खूबसूरत लोकेशन और शानदार फोटोज का मजा लेना चाहते हैं, आमेर किले के इन शानदार जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.

आमेर का किल

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हवा महल के अलावा जयपुर जाना वाला शख्स आमेर का किला जरूर देखकर आता है. इसलिए आप भी अपनी ट्रिप की शुरुआत आमेर किले से करें. जयपुर शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बना यह किला राजस्थान की शाही विरासत की शानदार नमूना है. किले में शीश महल, दीवान-ए-आम, गणेश पोल और खूबसूरत आंगन देखने को मिलते हैं, यहां से आसपास की अरावली पहाड़ियों का नजारा भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. 

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मावठा झील

आमेर किला घूमने के बाद आप उसके नीचे ही मौजूद मावठा झील जा सकते हैं.  किले और झील का साथ में दिखने वाला नजारा आमेर की खूबसूरती को और बढ़ा देता है. दोस्तों के साथ यहां कुछ समय बिताने के साथ-साथ शानदार तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं. अगर आप सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो भी यह झील आप अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. 

पन्ना मीना का कुंड

अगर आपको ऐतिहासिक जगहों के साथ फोटोजेनिक लोकेशन भी पसंद हैं, तो पन्ना मीना का कुंड मिस न करें. आमेर के पास बना यह ऐतिहासिक बावड़ीनुमा कुंड अपनी ज्योमैट्रिकल सीढ़ियों के लिए जाना जाता है. राजस्थान टूरिस्ट के हेरिटेज वॉक में भी इसे आमेर की खास विरासत स्थलों में शामिल किया गया है, तो इस ट्रिप पर इसे देखना बिल्कुल न भूलें.

जयगढ़ किला

आमेर का किला देखने के बाद जयगढ़ किले का रुख कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि इन दोनों किलों को एक सुरंग जोड़ती भी है. इन दोनों किलो के बीच एक सुरंग बनी है, जहां टूरिस्ट के लिए भी खोल दी जाती है. पहाड़ी पर बना यह मजबूत किला कभी आमेर की सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा था, यहां से अरावली की पहाड़ियों और आसपास के इलाके का शानदार नजारा दिखाई देता है. इस किले में ही आपको एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवाण तोप भी देखने को मिलेगी.

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जगत शिरोमणि मंदिर

आमेर घूमने जाएं तो जगत शिरोमणि मंदिर के दर्शन करना भी न भूलें. यह मंदिर भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी खूबसूरत नक्काशी के लिए जाना जाता है. राजस्थान पर्यटन के अनुसार, मंदिर का निर्माण करीब 1599-1608 के बीच हुआ था. इसकी वास्तुकला में हिंदू, जैन, मुगल और दक्षिण भारतीय शैली का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है.

ऐसे बनाएं एक दिन का ट्रिप प्लान

दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो सुबह जल्दी आमेर किले से शुरुआत करें. इसके बाद मावटा झील और पन्ना मीना का कुंड घूम सकते हैं. फिर जगत शिरोमणि मंदिर होते हुए जयगढ़ किले की ओर बढ़ें. इस तरह एक ही ट्रिप में जयपुर की शाही विरासत, ऐतिहासिक वास्तुकला और अरावली के खूबसूरत नजारों को आप पास से एक्सप्लोर कर पाएंगे. 

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