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सिद्धार्थ-तमन्ना संग बिहार के CM सम्राट चौधरी से मिलीं एकता कपूर, ‘द वन’ में क्या है खास?

एकता कपूर अपनी आने वाली फिल्म द वन को प्रमोट करने बिहार की राजधानी पहुंची थीं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की. उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया और पिक्चर के डायरेक्टर दीपक मिश्रा भी थे.

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बिहार के मुख्यमंत्री से मिलीं एकता कपूर (Photo: ITGD)
बिहार के मुख्यमंत्री से मिलीं एकता कपूर (Photo: ITGD)

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की जोड़ी जल्द बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है. 'पंचायत' के डायरेक्टर दीपक मिश्रा उन्हें लेकर अपनी नई फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' कुछ दिनों बाद सिनेमाघरों में ला रहे हैं. इसकी कहानी बिहार के एक 400 साल पुराने वन देवी मंदिर से जुड़ी है, जिसे TVF और एकता कपूर ने मिलकर बनाया है. 

बिहार CM से मिलीं एकता कपूर

अपनी फिल्म को प्रमोट करने इस समय पूरी टीम बिहार की राजधानी पटना पहुंची हुई. वहां एकता कपूर फिल्म द वन की स्टारकास्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया और डायरेक्टर दीपक मिश्रा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने गईं. प्रोड्यूसर ने CM से मुलाकात की अपनी तस्वीरें साझा कीं, और इस मोमेंट को बेहद खास भी बताया.

CM सम्राट चौधरी से मिलकर एकता ने लिखा- बिहार और यहां के लोगों से हमें जो प्यार और अपनापन मिला है, उससे हम बेहद भावुक और आभारी हैं. बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से मिलना और उन्हें द वन की दुनिया से रूबरू कराना हमारे लिए सम्मान की बात रही. हमें मिल रहे उनके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए दिल से आभार. हम ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसकी जड़ें इस मिट्टी की भावना से जुड़ी हैं.

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मुख्यमंत्री से मिलने के अलावा बीते दिन पटना में एक ग्रैंड इवेंट भी हुआ था, जहां सिद्धार्थ और तमन्ना से मिलने उनके कई सारे फैंस पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बिहार का फेमस लिट्टी चोखा भी खाया. दोनों स्टार्स को लोगों का भरपूर प्यार मिला. चूंकि उनकी फिल्म में बिहार के त्योहार छठ को एक बड़े स्केल पर दिखाया जा रहा है, ऐसे में वहां की जनता बेहद खुश है. 

सिद्धार्थ और तमन्ना की फिल्म द वन को बिहार, उत्तरप्रदेश में बड़ा सपोर्ट भी मिलने वाला है. ट्रेलर ने फैंस के बीच एक तगड़ा बज बनाने का काम कर दिया है. फिर इसमें आध्यात्मिक वाला एंगल भी है, जो आजकल हनुमान अंश की वजह से ट्रेंड में है. ऐसे में इस फिल्म को भी अच्छी ओपनिंग मिलने की संभावना है. एकता कपूर और TVF की फिल्म 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

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