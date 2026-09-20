यूपी में 7 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती, पूरी हो गई तैयारी, जान लें कौन सा है पद?

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. योगी सरकार होमगार्ड विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रही है. 7,600 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. जल्द ही इन पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है.

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7,600 रिक्त पदों पर होगी भर्ती

जानकारी के मुताबिक, होमगार्ड विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को भरने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ी है. सरकार की ओर से इन खाली पदों को भरने का फैसला युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं को होमगार्ड विभाग से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से विभाग ने भर्ती से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं. अधिकारियों की ओर से रिक्त पदों से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही आवेदन की तारीख, पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा और अन्य जरूरी शर्तों की विस्तृत जानकारी सामने आएगी.

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युवाओं के लिए रोजगार का अवसर

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भर्ती को मिशन रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है. 7,600 पदों पर होने वाली यह भर्ती उन युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर लेकर आएगी, जो सरकारी सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं. विज्ञापन जारी होने के बाद इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर योग्यता मुताबिक आवेदन कर सकते हैं.

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