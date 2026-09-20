scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी में 7 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती, पूरी हो गई तैयारी, जान लें कौन सा है पद?

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए योगी सरकार ने बड़ी भर्ती की तैयारी कर ली है. माना जा रहा है कि खाली पड़े 7 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.     

Advertisement
X
यूपी में युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी. (File Photo)
यूपी में युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी. (File Photo)

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. योगी सरकार होमगार्ड विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रही है. 7,600 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. जल्द ही इन पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है. 

7,600 रिक्त पदों पर होगी भर्ती

जानकारी के मुताबिक, होमगार्ड विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को भरने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ी है. सरकार की ओर से इन खाली पदों को भरने का फैसला युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं को होमगार्ड विभाग से जुड़ने का अवसर मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

जीत के बाद नहीं निकलेगा विक्ट्री जुलूस.
DUSU चुनाव के बाद विक्ट्री जुलूस पर बैन की इनसाइड स्टोरी क्या है?
29 सितंबर को होगा उद्घाटन.(File Photo: ITG)
बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर तैयार, मयूर विहार से AIIMS तक सिग्नल-फ्री सफर
हल्ला बोल: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में NSUI क्यों पिछड़ गई?
Abvp wins three posts in dusu elections as nsui draws a blank.
DUSU चुनाव में ABVP का दबदबा, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत
10वीं के आधार पर मिलेगी नौकरी.
न होगी परीक्षा न ही इंटरव्यू! गांव में ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से विभाग ने भर्ती से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं. अधिकारियों की ओर से रिक्त पदों से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही आवेदन की तारीख, पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा और अन्य जरूरी शर्तों की विस्तृत जानकारी सामने आएगी. 

Advertisement

युवाओं के लिए रोजगार का अवसर

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भर्ती को मिशन रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है. 7,600 पदों पर होने वाली यह भर्ती उन युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर लेकर आएगी, जो सरकारी सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं. विज्ञापन जारी होने के बाद इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर योग्यता मुताबिक आवेदन कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Asian Games 2026: शूटिंग में भारत की बेटियों का धमाल... इलावेनिल-सोनम-विदर्सा की तिकड़ी ने दिलाया सिल्वर मेडल |
    सऊदी जा रहे मक्के में छिपा था 55 किलो ड्रग्स, बिहार से दबोचा गया आरोपी |
    दिल्ली के कालकाजी में खौफनाक वारदात, प्रॉपर्टी डीलर की पीट-पीटकर हत्या |
    आलिया भट्ट के पूजा करने के तरीके पर उठे सवाल |
    ऑस्कर 2027 में मराठी फिल्म 'गोंधल', CM देवेंद्र फडणवीस बोले- सिनेमा के लिए ऐतिहासिक पल |
    विदेशी महिला को देखते ही टूट पड़ी भीड़! ताजमहल का वीडियो देख लोग बोले- शर्मिंदा हैं |
    दिल्ली की वोटर लिस्ट से कटे 47.5 लाख नाम! 31.63 लाख को भेजा गया नोटिस |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी कब है? नोट करें सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त |
    कतर से हमास को मिल रही थी फंडिंग... रिपोर्ट के दावे पर इजरायली PM नेतन्याहू घिरे, विपक्ष ने उठाए सवाल
    Advertisement