Gandhari Trailer: बेटी के लिए दुनिया से भिड़ेगी मां, तापसी पन्नू की 'गांधारी' का धांसू ट्रेलर

अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक मां किस हद तक जा सकती है? तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म 'गांधारी' इसी सवाल का जवाब एक्शन, इमोशन और रहस्य के साथ देती है. फिल्म का ट्रेलर मंगलवार, 25 अगस्त को रिलीज हो गया है और इसमें तापसी एक ऐसी मां के किरदार में नजर आ रही हैं, जो अपनी अगवा हुई बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है.

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बेटी के लिए मां ने उठाया हथियार

'गांधारी' में तापसी पन्नू बनी हैं बानी. उनकी बेटी मिष्टी अचानक गायब हो जाती है और इसके बाद शुरू होती है एक मां की बेचैन तलाश. बानी पुलिस या किसी और के भरोसे बैठने के बजाय खुद अपनी बेटी को खोजने निकल पड़ती है.

जैसे-जैसे बानी अपनी बेटी के करीब पहुंचने की कोशिश करती है, मामला और उलझता जाता है. रास्ते में उसे कई ऐसे राज मिलते हैं, जो इस पूरे मामले को एक खतरनाक जाल में बदल देते हैं. कौन उसका साथ देगा और कौन उसकी राह में कांटे बिछाएगा, यही ट्रेलर की सबसे बड़ी सस्पेंस वाली बात है.

रहस्यमयी दुनिया में होगी कहानी

फिल्म की कहानी काल्पनिक शहर जॉयपुर्रा में सेट है. ट्रेलर में यह शहर जितना खूबसूरत नजर आता है, उतना ही रहस्यमयी भी है. यहां डर, खामोशी और छिपे हुए राजों के बीच 'बहरूपियों' की एक खास मौजूदगी दिखाई गई है, जो इस शहर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं.

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फिल्म के निर्देशक देवाशीष मखीजा ने इसी रहस्यमयी दुनिया को कहानी का अहम हिस्सा बनाया है. उनके मुताबिक फिल्म में सस्पेंस और एक्शन के पीछे इंसानी फैसलों, उनके नतीजों और अपनों के लिए इंसान की हद से आगे जाने की कहानी छिपी है.

एक्शन अवतार में दिखीं तापसी

'गांधारी' तापसी पन्नू के लिए भी खास फिल्म है. इसमें वह सिर्फ इमोशनल मां के किरदार में नहीं, बल्कि हाथापाई और जबरदस्त एक्शन करती भी नजर आएंगी. किरदार के लिए उन्हें काफी फिजिकल मेहनत करनी पड़ी.

तापसी ने बानी के बारे में कहा कि उन्हें इस किरदार की सबसे खास बात उसका हार न मानना लगा. हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, बानी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश नहीं छोड़ती.

फिल्म में ये सितारे भी आएंगे नजर

फिल्म में तापसी के साथ इश्वाक सिंह, जतिन सरना, स्वास्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और छाया कदम भी अहम भूमिकाओं में हैं. इश्वाक सिंह गोकुल का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी बेटी के गायब होने के दर्द से जूझ रहा है. वहीं जतिन सरना पुलिस अधिकारी कबीर के रोल में हैं, जो इस मामले की जांच करता है.

'गांधारी' को कनिका ढिल्लों ने लिखा और प्रोड्यूस किया है, जबकि देवाशीष मखीजा ने इसका निर्देशन किया है. फिल्म 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

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कुल मिलाकर ट्रेलर देखकर इतना साफ है कि 'गांधारी' सिर्फ एक मां की बेटी को ढूंढने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मां के जुनून और जज्बे की कहानी है, जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से भिड़ने को तैयार है.

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