'मां ने पैरों पर गिरकर कहा शादी मत करो' 30 साल बड़े डायरेक्टर को पति बना पछताई एक्ट्रेस, टूटा घर

एक्ट्रेस-सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. अब उन्होंने अपने एक्स हसबैंड को लेकर बात की है. सुचित्रा ने बताया कि पहली बार जब वो एक्स हसबैंड शेखर से मिली थीं, तब वो सिर्फ 11वीं क्लास की स्टूडेंट थीं और तुरंत उनकी फैन हो गई थीं. उन्होंने अपनी शादी पर भी बात की.

और पढ़ें

पहली मुलाकात और फैंगर्ल वाला प्यार

सुचित्रा ने हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कहा कि पहली बार जब मैंने शेखर को देखा, तो मैं 11वीं क्लास में थी. वो मेरे कॉलेज में चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे देखा, कुछ कहा और मैं बस मैं उनकी फैन हो गई. शेखर और सुचित्रा के बीच 30 साल की उम्र का फासला है.

सुचित्रा ने कहा कि जब वो 18 साल की थीं, तब दिग्गज फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष उन्हें एक फिल्म के लिए शेखर से मिलवाने ले गए थे. हालांकि, वो फिल्म कभी बनी ही नहीं. उसके बाद वो मुझे कॉल करते, बाहर ले जाते. मेरी बहन बहुत गुस्सा होती थी. वो कहती थी, अंकल, मेरी बच्ची को अकेला छोड़ दो.

30 साल की उम्र का फासला होने की वजह से सुचित्रा के परिवार को उनका रिश्ता पसंद नहीं था. शेखर पहले एक दशक तक शादीशुदा रहे थे और दोबारा शादी करने से पांच साल पहले ही उनका तलाक हुआ था. सुचित्रा बताती हैं कि मेरी मां ने मेरे पैर छू लिए और कहा, 'ये मत करो'.

Advertisement

तलाक का परिवार ने किया सपोर्ट

8 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया और इस बार सुचित्रा के माता-पिता ने उनका पूरा साथ दिया. वो कहती हैं कि जब चीजें गड़बड़ होने लगीं, मेरे माता-पिता ने मुझे सपोर्ट किया. हर लड़की को ऐसा सपोर्ट करना चाहिए. मेरी मां कहती थीं कि तुम्हें कोई भी अपमान या बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी है. तुम कोई अनाथ नहीं हो.

सिंगल मदर का दर्द

सुचित्रा और शेखर अपनी बेटी कावेरी को साथ पालते रहे, जो तलाक के वक्त सिर्फ छह साल की थीं. लेकिन सुचित्रा के लिए को-पेरेंटिंग अलग थी, क्योंकि बेटी ज्यादातर उनके साथ रहती थी और वो शेखर को 'वकेशन डैड' मानती थीं. सुचित्रा ने कहा- को-पेरेंटिंग का मतलब होता है कि मां सारा काम करती है और पिता को सारी तारीफ मिलती है. मैं कहती हूं शेखर वकेशन डैड हैं, लेकिन वो सबसे बेस्ट वकेशन डैड हैं. तो कावेरी को दोनों दुनिया का बेस्ट मिलता है. वो जहां कहीं भी अपने पिता के पास होती है, वहां जिप करके चली जाती है और मैं हमेशा कहूंगी कि कावेरी उनके ज्यादा करीब है, मुझसे भी ज्यादा, जो एक बड़ी तारीफ है.

बता दें कि सुचित्रा और शेखर 1999 में शादी के बंधन में बंधे थे और 2007 में दोनों का तलाक हो गया था.

---- समाप्त ----