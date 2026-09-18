scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मां ने पैरों पर गिरकर कहा शादी मत करो' 30 साल बड़े डायरेक्टर को पति बना पछताई एक्ट्रेस, टूटा घर

एक्ट्रेस-सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने एक्स हसबैंड शेखर से पहली मुलाकात, शादी और तलाक के बाद की जिंदगी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि पहली बार शेखर से उनकी मुलाकात 11वीं क्लास में हुई थी और उस वक्त वे उनकी फैन थीं.

Advertisement
X
सिंगल मदर का छलका दर्द (Photo: Social Media)
सिंगल मदर का छलका दर्द (Photo: Social Media)

एक्ट्रेस-सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. अब उन्होंने अपने एक्स हसबैंड को लेकर बात की है. सुचित्रा ने बताया कि पहली बार जब वो एक्स हसबैंड शेखर से मिली थीं, तब वो सिर्फ 11वीं क्लास की स्टूडेंट थीं और तुरंत उनकी फैन हो गई थीं. उन्होंने अपनी शादी पर भी बात की. 

पहली मुलाकात और फैंगर्ल वाला प्यार
सुचित्रा ने हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कहा कि पहली बार जब मैंने शेखर को देखा, तो मैं 11वीं क्लास में थी. वो मेरे कॉलेज में चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे देखा, कुछ कहा और मैं बस मैं उनकी फैन हो गई. शेखर और सुचित्रा के बीच 30 साल की उम्र का फासला है. 

सुचित्रा ने कहा कि जब वो 18 साल की थीं, तब दिग्गज फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष उन्हें एक फिल्म के लिए शेखर से मिलवाने ले गए थे. हालांकि, वो फिल्म कभी बनी ही नहीं. उसके बाद वो मुझे कॉल करते, बाहर ले जाते. मेरी बहन बहुत गुस्सा होती थी. वो कहती थी, अंकल, मेरी बच्ची को अकेला छोड़ दो. 

सम्बंधित ख़बरें

Suchitra Krishnamoorthi gets irritated about Shahrukh Khan questions
शाहरुख खान को लेकर हुए लगातार सवालों से परेशान हुई 90s एक्ट्रेस, बोली- उनसे मेरे बारे में पूछा है?
Suchitra Krishnamoorthi controversy
'दाऊद की मिस्ट्रेस' कहा गया, मिली रेप की धमकी, मचा बवाल मगर नहीं टूटी सुचित्रा की हिम्मत
Suchitra Krishnamoorthi
50 की उम्र में दूसरी शादी करेंगी सुचित्रा? Ex हसबैंड शेखर कपूर ने दिया धोखा! रिश्ते में झेला दर्द
Aamir Khan, Suchitra Krishnamoorthi
आमिर की तीसरी शादी पर बोलीं तलाकशुदा एक्ट्रेस- आप बहादुर हैं
Kaveri Kapur, Shekhar Kapur
शेखर कपूर की 'मासूम 2' में काम कर रहीं बेटी कावेरी, बोलीं- नेपोटिजम इंडस्ट्री में है

30 साल की उम्र का फासला होने की वजह से सुचित्रा के परिवार को उनका रिश्ता पसंद नहीं था. शेखर पहले एक दशक तक शादीशुदा रहे थे और दोबारा शादी करने से पांच साल पहले ही उनका तलाक हुआ था. सुचित्रा बताती हैं कि मेरी मां ने मेरे पैर छू लिए और कहा, 'ये मत करो'. 

Advertisement

तलाक का परिवार ने किया सपोर्ट
8 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया और इस बार सुचित्रा के माता-पिता ने उनका पूरा साथ दिया. वो कहती हैं कि जब चीजें गड़बड़ होने लगीं, मेरे माता-पिता ने मुझे सपोर्ट किया. हर लड़की को ऐसा सपोर्ट करना चाहिए. मेरी मां कहती थीं कि तुम्हें कोई भी अपमान या बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी है. तुम कोई अनाथ नहीं हो.

सिंगल मदर का दर्द
सुचित्रा और शेखर अपनी बेटी कावेरी को साथ पालते रहे, जो तलाक के वक्त सिर्फ छह साल की थीं. लेकिन सुचित्रा के लिए को-पेरेंटिंग अलग थी, क्योंकि बेटी ज्यादातर उनके साथ रहती थी और वो शेखर को 'वकेशन डैड' मानती थीं. सुचित्रा ने कहा- को-पेरेंटिंग का मतलब होता है कि मां सारा काम करती है और पिता को सारी तारीफ मिलती है. मैं कहती हूं शेखर वकेशन डैड हैं, लेकिन वो सबसे बेस्ट वकेशन डैड हैं. तो कावेरी को दोनों दुनिया का बेस्ट मिलता है. वो जहां कहीं भी अपने पिता के पास होती है, वहां जिप करके चली जाती है और मैं हमेशा कहूंगी कि कावेरी उनके ज्यादा करीब है, मुझसे भी ज्यादा, जो एक बड़ी तारीफ है.

बता दें कि सुचित्रा और शेखर 1999 में शादी के बंधन में बंधे थे और 2007 में दोनों का तलाक हो गया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एजुकेशन को लेकर क्या हैं सम्राट सरकार की प्राथम‍िकताएं? ब‍िहार के श‍िक्षामंत्रियों से जानें |
    UP में मुंह में छिपाकर चुराए जेवर! CCTV ने खोला खौफनाक राज! |
    '150 दिनों में कितना काम किया?', पंचायत आजतक में CM सम्राट ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड |
    टी-शर्ट फटी, मुक्के बरसते रहे... फ्लाइट में लड़ाई देख बोले- WWF का रिंग है क्या? |
    बिहार में 4 साल पहले मरा हुआ युवक पहुंचा थाने, खोला अपनी 'मौत' का राज |
    गजब बेइज्जती है… आसिफ खान को बिग बॉस में भी नहीं मिल रही 'इज्जत'? गुस्से ने बिगाड़ा खेल! |
    32 केस, ₹50 हजार का इनाम... ठाणे में छिपा था प्रॉपर्टी फ्रॉड का आरोपी राहुल श्रीवास्तव, STF ने दबोचा |
    खेल में कैसे बनाया कर‍ियर? नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडलि‍स्ट निखत खातून और खुशबू कुमारी ने बताया |
    एशियन गेम्स में सेमीफाइनल की तस्वीर साफ... भारत के सामने बांग्लादेश, पाकिस्तान-श्रीलंका भी भिड़ेंगे |
    2030 तक CM रहने के सवाल पर सम्राट चौधरी क्या बोले?
    Advertisement