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टी-शर्ट फटी, मुक्के बरसते रहे... फ्लाइट में लड़ाई देख लोग बोले- WWF का रिंग है क्या?

फ्लाइट में दो यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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घटना 17 सितंबर 2026 की बताई जा रही है.(Photo:X/@KimKatieUSA)
घटना 17 सितंबर 2026 की बताई जा रही है.(Photo:X/@KimKatieUSA)

सोशल मीडिया पर आपने ट्रेन या दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के बीच मारपीट के कई वीडियो देखे होंगे. कभी सीट को लेकर बहस होती है तो कभी किसी छोटी-सी बात पर मामला इतना बढ़ जाता है कि यात्री एक-दूसरे पर हाथ उठा देते हैं. ऐसे वीडियो पर अक्सर लोग सिविक सेंस को लेकर सवाल उठाते हैं. लेकिन इस बार ऐसा ही एक वीडियो फ्लाइट के अंदर से सामने आया है, और खास बात यह है कि यह किसी ट्रेन या मेट्रो का नहीं है.

दरअसल, वायरल वीडियो बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट का बताया जा रहा है. शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे लंदन से बांग्लादेश जाने वाली फ्लाइट बताया गया था, लेकिन बाद की रिपोर्ट में एयरलाइन के अधिकारी के हवाले से कहा गया कि फ्लाइट सिलहट से लंदन जा रही थी. घटना 17 सितंबर 2026 की बताई जा रही है.

पहले बहस, फिर अचानक बरसने लगे मुक्के

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वीडियो में दिखता है दोनों पैसेंजर एक-दूसरे पर हाथ उठाने लगते हैं. देखते ही देखते फ्लाइट के केबिन में मुक्के चलने लगते हैं. इसी दौरान एक यात्री की टी-शर्ट भी फट जाती है और दोनों यात्री सीटों के पास गिरते दिखाई देते हैं.

मामला यहीं नहीं रुका. दोनों को लड़ते देख आसपास बैठे यात्रियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इसके बाद केबिन क्रू भी मौके पर पहुंचा और दोनों को अलग किया गया. वीडियो में इस दौरान आसपास बैठे यात्रियों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है.

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बच्चों और बुजुर्गों के बीच मचा डर

फ्लाइट के अंदर अचानक हुई इस मारपीट का असर सिर्फ दोनों यात्रियों तक सीमित नहीं रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान में बच्चे और बुजुर्ग यात्री भी मौजूद थे. अचानक हुई हाथापाई देखकर आसपास के यात्रियों के बीच डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यह भी जानकारी सामने नहीं आई है कि लैंडिंग के बाद दोनों यात्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या नहीं.

एयरलाइन ने बाद में की घटना की पुष्टि

Dhaka Tribune की रिपोर्ट के मुताबिक,घटना सामने आने के बाद एयरलाइन से भी इस बारे में जानकारी मांगी गई. शुरुआती रिपोर्ट में बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के जनरल मैनेजर (पब्लिक रिलेशंस) महबूबुद्दीन अहमद ने कहा था कि उन्हें उस समय घटना की जानकारी नहीं थी.

यह भी पढ़ें: ईरान में हवा में फटा प्लेन का टायर! बाल-बाल बचे प्लेन के यात्री!

इसके बाद एयरलाइन के जनरल मैनेजर (पब्लिक रिलेशंस) मोहिउद्दीन अहमद ने घटना की पुष्टि की. उनके मुताबिक, सिलहट से लंदन जा रही फ्लाइट में दो यात्रियों के बीच विवाद हुआ था, जो बाद में हाथापाई में बदल गया. केबिन क्रू ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया और स्थिति को संभाला.

वायरल हुआ वीडियो

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घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो में फ्लाइट के अंदर दो यात्रियों की लड़ाई और दूसरे यात्रियों की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है. हालांकि, वीडियो के वायरल होने से अलग घटना की पूरी वजह और दोनों यात्रियों के खिलाफ किसी कार्रवाई की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

फिलहाल यह वीडियो इस वजह से भी चर्चा में है कि आमतौर पर सार्वजनिक जगहों पर होने वाली यात्रियों की लड़ाई के वीडियो तो सामने आते रहते हैं, लेकिन फ्लाइट के अंदर इस तरह की मारपीट अपेक्षाकृत असामान्य नजर आती है. ऐसे में यह घटना उड़ान के दौरान यात्रियों के व्यवहार और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा का विषय बन गई है.

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