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गजब बेइज्जती है… आसिफ खान को बिग बॉस में भी नहीं मिल रही 'इज्जत'? गुस्से ने बिगाड़ा खेल!

आसिफ खान बिग बॉस में नजक आ रहे हैं. उनकी लड़ाइयां, उदिति और अन्य कंटेस्टेंट्स के साथ टकराव, और एक्टिंग स्किल्स पर उठे सवाल उनके लिए चुनौती बने हुए हैं.

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panchayat fame aasif khan (Photo: Social Media)
panchayat fame aasif khan (Photo: Social Media)

इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी नहीं है. हर एक्टर को बस उस एक रोल का इंतजार होता है, जो उसे ऑडियंस की नजरों में अमर कर दे. आसिफ खान के लिए पंचायत का गणेश यानी दामाद जी वही  रोल था, जो उन्हें पब्लिक का हीरो बना गया. शो से उनका एक डायलॉग 'गजब बेइज्जती है' ऐसा हिट हुआ कि मीम्स का फेवरेट तकिया कलाम बन गया. जूनियर आर्टिस्ट...वेटर की नौकरी, फिर छोटे-छोटे रोल और आखिरकार ‘पंचायत’ के दामाद जी ने बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट तक का सफर तय किया.

टची हुए आसिफ!
रियलिटी शो की प्रीमियर नाइट में आसिफ ने कहा था कि वो यहां पर इज्जत कमाने आए हैं. लेकिन शो के शुरुआती दो हफ्तों में आसिफ इज्जत पाते तो नहीं दिख रहे हैं. पहले दिन से वो आधे घरवालों की हिटलिस्ट में हैं. कभी उनके कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हैं. शादीशुदा एक्टर पर उदिति ने टची होने के आरोप लगाए हैं. एक्टर का बार-बार हाथ मिलाना, हाई फाइव करना उदिति को नहीं भाया है. उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट्स से कहा कि आसिफ का उन्हें यूं छूना वो पसंद नहीं करतीं. आसिफ से भी इस बारे में बात की, लेकिन एक्टर ने साफ कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था. उदिति की बातों से वो हर्ट हुए. कैरेक्टर पर यूं रियलिटी शो में उंगली उठेगी, शायद इस बात को उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा.

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एक्टिंग पर हुए सवाल
हद तब हो गई जब उदिति, अमन गांधी ने आसिफ के एक्टिंग स्किल्स पर सवाल खड़े किए. सबसे मजेदार बात ये है कि खुद आसिफ अपने 17 साल के एक्टिंग करियर को जज करते दिखे. शो में काजी मेंटल हेल्थ को लेकर नाटक कर रहे हैं. आसिफ अभी तक इसी कशमकश में हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं या फिर असल में बीमार हैं. वो डंके की चोट पर कहते दिखे कि उन्हें 17 साल एक्टिंग का एक्सपीरियंस है. इतनी तगड़ी एक्टिंग नहीं हो सकती. काजी सचमुच बीमार हैं. कैमरा से बात करते हुए उन्होंने कहा अगर काजी मेंटल हेल्थ को लेकर नाटक कर रहा होगा तो उन्हें खुद पर शर्म महसूस होगी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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एग्रेशन ने बिगाड़ा खेल!
आसिफ को उनके एग्रेशन के लिए भी कॉलआउट किया जा रहा है. आए दिन उनकी हर दूसरे घरवाले से लड़ाई हो रही है. उदिति, अमन गांधी के बाद काजी तौकीर से भी वो भिड़ गए. घरवालों का कहना है कि वो बिना मतलब दूसरों के लफड़े में टांग अड़ाते हैं. लड़ाई के दौरान आसिफ को भद्दी गालियां बोलते हुए भी सुना गया है. 

पंचायत के 'दामाद जी' आसिफ की बिग बॉस में फुटेज तो निकल रही है, लेकिन वो घरवालों और दर्शकों के दिलों में कम उतर रहे हैं. उनका गेम में दिखने वाला एग्रेशन और बिहेवियर कई बार लोगों को इरिटेट करता है. लेकिन अभी देर नहीं हुई है. ये तो बस शुरुआत है आगे गेम बहुत लंबा है. उम्मीद है इस गेम शो से आसिफ नाम और शोहरत कमाए.. लोगों का प्यार पाए.. ताकि शो से बाहर आने के बाद लोग ये ना कहें 'गजब बेइज्जती है यार… '

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