scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

32 केस, ₹50 हजार का इनाम... ठाणे में छिपा था प्रॉपर्टी फ्रॉड का आरोपी राहुल श्रीवास्तव, STF ने दबोचा

महाठग राहुल श्रीवास्तव किसानों से जमीन खरीदकर लेआउट तैयार करता था. फिर ग्राहकों से पैसे लेने के बाद प्लॉट का कब्जा नहीं देता था. आरोपी महाराष्ट्र में भी दोस्त के साथ प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा था. पढ़ें इस शातिर चालबाज की कहानी.

Advertisement
X
आरोपी राहुल के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज है (फोटो- UP STF)
आरोपी राहुल के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज है (फोटो- UP STF)

लखनऊ में धोखाधड़ी और प्रॉपर्टी से जुड़े कई मामलों में वांटेड चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी राहुल श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश STF ने महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है. STF के मुताबिक राहुल लखनऊ से फरार होने के बाद कई महीनों से ठाणे में छिपकर रह रहा था. पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर STF की टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

STF के अनुसार राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ लखनऊ के निगोहां थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 316(5) और 318(4) के तहत मामला दर्ज है. टीम ने उसे ठाणे के मीरा रोड ईस्ट स्थित कनकिया इलाके के आंगन एवलॉन से पकड़ा. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुए. इसके अलावा उसके पास से 3,050 रुपये नकद भी मिले हैं.

STF के के मुताबिक पूछताछ में राहुल ने अपने पुराने काम के बारे में जानकारी दी. STF के अनुसार उसने बताया कि वह पहले वाराणसी में स्पीक एशिया के लिए एजेंट के तौर पर काम करता था. इसके बाद वह प्लास्टिक उत्पादों से जुड़ी कंपनी राज हाईटेक में ब्रोकर के तौर पर काम करने लगा. STF का कहना है कि राहुल ने पूछताछ में स्पीक एशिया के साथ काम करने के दौरान धोखाधड़ी के जरिए करीब एक करोड़ रुपये कमाने की बात बताई.

सम्बंधित ख़बरें

Bengaluru Wife Acid Attack
मदुरै से बेंगलुरु तक 400 किमी का सफर, फिर पत्नी पर जानलेवा हमला
Punjab Police Targeted Killings cases
7 माह में 5 हमले, पंजाब की बॉर्डर बेल्ट में पुलिसकर्मी निशाने पर
Yuvraj Singh Murder: कार में शव लेकर घूमते रहे आरोपी
Hyderabad NIA Special Court verdict on Human Trafficking Case
अच्छी नौकरी-सैलरी का झांसा... देह व्यापार में धकेला, 9 को उम्रकैद!
Wife accused of murder, her lover, and his accomplice arrested (Photo: ITG)
रामकिशोर से निकाह, मुच्छड़ से प्यार, फिर सूफिया ने खेला खूनी खेल!
Advertisement

इसके बाद राहुल लखनऊ आ गया और करीब एक साल तक राज हाईटेक के साथ काम किया. बाद में उसने खुद की कंपनी शुरू कर ली और उसका निदेशक बन गया. STF के मुताबिक इसके बाद उसने प्रॉपर्टी के कारोबार में कदम रखा. आरोप है कि राहुल किसानों से जमीन खरीदता था और उसकी प्लॉटिंग का लेआउट तैयार कर ग्राहकों को प्लॉट देने की पेशकश करता था. ग्राहकों से पैसे लेने के बाद कथित तौर पर उन्हें जमीन का कब्जा नहीं दिया जाता था.

STF के मुताबिक प्लॉट और जमीन से जुड़े मामलों में ग्राहकों की ओर से शिकायतें सामने आने लगीं. इसके बाद लखनऊ के अलग-अलग थानों में राहुल के खिलाफ कई शिकायतें और FIR दर्ज हुईं. मामलों की संख्या बढ़ने के बाद कथित तौर पर उसने लखनऊ छोड़ दिया. इसके बाद वह महाराष्ट्र चला गया और ठाणे में रहने लगा. STF के अनुसार वहां वह अपने दोस्त उमेश यादव के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा था.

राहुल की तलाश में जुटी STF को इसी दौरान उसके ठाणे में छिपे होने की जानकारी मिली. मुखबिर से मिली सूचना के बाद टीम ने उसकी लोकेशन की पुष्टि की और बुधवार दोपहर आंगन एवलॉन, कनकिया, मीरा रोड ईस्ट में कार्रवाई की. STF ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब उसे संबंधित मामले में अदालत के सामने पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

Advertisement

STF ने राहुल श्रीवास्तव के आपराधिक रिकॉर्ड में कुल 32 मामलों का उल्लेख किया है. ये मामले लखनऊ के हजरतगंज, चिनहट, सुशांत गोल्फ सिटी, आशियाना, निगोहां और मोहनलालगंज समेत अलग-अलग थानों में दर्ज बताए गए हैं. इनमें बड़ी संख्या धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों से जुड़े मामलों की है. कई मामलों में IPC की धारा 406 और 420 के तहत मुकदमे दर्ज होने की बात STF ने कही है.

STF के मुताबिक राहुल के खिलाफ कथित जालसाजी, आपराधिक धमकी और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत भी मामले दर्ज हैं. एजेंसी अब उसे संबंधित मामलों की जांच के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया में ले जा रही है. STF ने बताया कि आरोपी का ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए सक्षम अदालत में प्रक्रिया शुरू की जा रही है. अदालत में पेश किए जाने के बाद संबंधित मामलों में जांच अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एशियन गेम्स में सेमीफाइनल की तस्वीर साफ... भारत के सामने बांग्लादेश, पाकिस्तान-श्रीलंका भी भिड़ेंगे |
    2030 तक CM रहने के सवाल पर सम्राट चौधरी क्या बोले? |
    पेट्रोल पंपों की कैलिब्रेशन धांधली पर सरकार का बड़ा एक्शन, ऐसे चेक करें पेट्रोल की मात्रा! |
    फैक्ट चेक: स्वतंत्र भारद्वाज का ‘धमकी’ वाला ये वीडियो पुराना है, जेल से बाहर आने के बाद का नहीं |
    Apple iPhone 18 का सेलिब्रिटी क्रेज! कतार में लगे लोग, सोनू सूद ने कसा तंज- ‘नया फोन, नई EMI...’ |
    अखिलेश यादव का PDA वाला रथ, क्या जीत पाएंगे 2027? देखें विशेष |
    बोल नहीं सकता था शख्स, दिमाग में लगी चिप और पार्टनर से कहा I Love You, मस्क ने शेयर किया वीडियो |
    सोनीपत: मरीज बनकर आया, मोबाइल चुराया... दूसरी मंजिल से कूदा चोर, मौके पर मौत |
    ‘नीतीश जी सलाह देंगे तो जरूर सुनूंगा…’, आजतक के मंच से CM सम्राट चौधरी ने बताया कैसी है दोनों की केमिस्ट्री |
    अंकिता भंडारी केस: गांधी पार्क से घंटाघर तक निकली न्याय यात्रा
    Advertisement