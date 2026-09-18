32 केस, ₹50 हजार का इनाम... ठाणे में छिपा था प्रॉपर्टी फ्रॉड का आरोपी राहुल श्रीवास्तव, STF ने दबोचा

लखनऊ में धोखाधड़ी और प्रॉपर्टी से जुड़े कई मामलों में वांटेड चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी राहुल श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश STF ने महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है. STF के मुताबिक राहुल लखनऊ से फरार होने के बाद कई महीनों से ठाणे में छिपकर रह रहा था. पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर STF की टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

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STF के अनुसार राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ लखनऊ के निगोहां थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 316(5) और 318(4) के तहत मामला दर्ज है. टीम ने उसे ठाणे के मीरा रोड ईस्ट स्थित कनकिया इलाके के आंगन एवलॉन से पकड़ा. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुए. इसके अलावा उसके पास से 3,050 रुपये नकद भी मिले हैं.

STF के के मुताबिक पूछताछ में राहुल ने अपने पुराने काम के बारे में जानकारी दी. STF के अनुसार उसने बताया कि वह पहले वाराणसी में स्पीक एशिया के लिए एजेंट के तौर पर काम करता था. इसके बाद वह प्लास्टिक उत्पादों से जुड़ी कंपनी राज हाईटेक में ब्रोकर के तौर पर काम करने लगा. STF का कहना है कि राहुल ने पूछताछ में स्पीक एशिया के साथ काम करने के दौरान धोखाधड़ी के जरिए करीब एक करोड़ रुपये कमाने की बात बताई.

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इसके बाद राहुल लखनऊ आ गया और करीब एक साल तक राज हाईटेक के साथ काम किया. बाद में उसने खुद की कंपनी शुरू कर ली और उसका निदेशक बन गया. STF के मुताबिक इसके बाद उसने प्रॉपर्टी के कारोबार में कदम रखा. आरोप है कि राहुल किसानों से जमीन खरीदता था और उसकी प्लॉटिंग का लेआउट तैयार कर ग्राहकों को प्लॉट देने की पेशकश करता था. ग्राहकों से पैसे लेने के बाद कथित तौर पर उन्हें जमीन का कब्जा नहीं दिया जाता था.

STF के मुताबिक प्लॉट और जमीन से जुड़े मामलों में ग्राहकों की ओर से शिकायतें सामने आने लगीं. इसके बाद लखनऊ के अलग-अलग थानों में राहुल के खिलाफ कई शिकायतें और FIR दर्ज हुईं. मामलों की संख्या बढ़ने के बाद कथित तौर पर उसने लखनऊ छोड़ दिया. इसके बाद वह महाराष्ट्र चला गया और ठाणे में रहने लगा. STF के अनुसार वहां वह अपने दोस्त उमेश यादव के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा था.

राहुल की तलाश में जुटी STF को इसी दौरान उसके ठाणे में छिपे होने की जानकारी मिली. मुखबिर से मिली सूचना के बाद टीम ने उसकी लोकेशन की पुष्टि की और बुधवार दोपहर आंगन एवलॉन, कनकिया, मीरा रोड ईस्ट में कार्रवाई की. STF ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब उसे संबंधित मामले में अदालत के सामने पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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STF ने राहुल श्रीवास्तव के आपराधिक रिकॉर्ड में कुल 32 मामलों का उल्लेख किया है. ये मामले लखनऊ के हजरतगंज, चिनहट, सुशांत गोल्फ सिटी, आशियाना, निगोहां और मोहनलालगंज समेत अलग-अलग थानों में दर्ज बताए गए हैं. इनमें बड़ी संख्या धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों से जुड़े मामलों की है. कई मामलों में IPC की धारा 406 और 420 के तहत मुकदमे दर्ज होने की बात STF ने कही है.

STF के मुताबिक राहुल के खिलाफ कथित जालसाजी, आपराधिक धमकी और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत भी मामले दर्ज हैं. एजेंसी अब उसे संबंधित मामलों की जांच के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया में ले जा रही है. STF ने बताया कि आरोपी का ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए सक्षम अदालत में प्रक्रिया शुरू की जा रही है. अदालत में पेश किए जाने के बाद संबंधित मामलों में जांच अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे.

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