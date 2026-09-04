'विराट-अनुष्का को लेकर आना...' बेटे अकाय से 'टीचर' की फरमाइश, शुभमन बोले- मैं हूं ना

क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली और शुभमन गिल की बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है. गिल कई बार विराट को अपना आइडल और मेंटर बता चुके हैं. मैदान पर दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. गिल अचानक विराट के साथ नहीं, बल्कि उनके नन्हे बेटे अकाय की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं.

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सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शुभमन गिल को अकाय का ‘अंकल’ बताया गया है. बस फिर क्या था, इंटरनेट पर मीम्स और हंसी-मजाक का दौर शुरू हो गया. लेकिन असली मजा तब आया, जब खुद गिल ने इस वायरल वीडियो पर ऐसा कमेंट कर दिया कि फैंस की हंसी छूट गई.

विराट-अनुष्का को स्कूल बुलाने का फरमान!

वायरल वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर स्कूल टीचर का किरदार निभा रही है. वीडियो में वह नन्हे अकाय को एक छोटी सी शरारत की सजा देते हुए कहती है कि अगले दिन स्कूल में अपने हाई-प्रोफाइल मम्मी-पापा यानी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लेकर आना.

अब तक तो मामला ठीक था, लेकिन वीडियो में इसके बाद जो ट्विस्ट आता है, उसने इंटरनेट का ध्यान खींच लिया. टीचर अकाय से शर्मा कर कहती है कि अपने ‘अंकल’ शुभमन गिल को भी साथ लेकर आना. बस, इसी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने गिल को लेकर मजेदार कमेंट्स और मीम्स की बौछार कर दी.

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गिल ने खुद बढ़ाया मजाक का लेवल

वीडियो वायरल हुआ तो शुभमन गिल भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए. उन्होंने सीधे विराट कोहली को टैग करते हुए लिखा- भाई, टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा! गिल के इस छोटे से कमेंट ने सोशल मीडिया का पूरा मूड बना दिया. फैंस को विराट और गिल की ये दोस्ती खूब पसंद आ रही है. किसी ने दोनों को क्रिकेट की बेस्ट ‘भाई वाली जोड़ी’ बताया, तो किसी ने गिल के इस अंदाज पर मजेदार मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए.

He ain't gonna reply Gill bro 😭 pic.twitter.com/rJsNktEJ6l — Sohel. (@SohelVkf) September 3, 2026

शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट का ‘प्रिंस’ कहा जाता है, जबकि विराट कोहली क्रिकेट के ‘किंग’ के नाम से मशहूर हैं. दोनों के बीच मैदान के बाहर भी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती रही है. गिल ने हमेशा विराट के प्रति सम्मान दिखाया है और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं. ऐसे में अकाय के ‘अंकल’ बनने वाले इस मजाक ने दोनों की दोस्ती का एक और मजेदार पहलू फैंस के सामने ला दिया है.

और गिल का ‘भाई, मैं हूं ना’ वाला अंदाज देखकर तो फैंस भी कह रहे हैं- क्रिकेट के मैदान पर साथ रन बनाने वाली ये जोड़ी सोशल मीडिया पर भी फुल एंटरटेनमेंट देती है.

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फिर साथ दिखेंगे विराट और गिल

मजेदार बात ये है कि सोशल मीडिया का ये किस्सा सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रहेगा. विराट कोहली और शुभमन गिल के एक बार फिर भारतीय ODI टीम में साथ नजर आने की उम्मीद है. भारत को 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज खेलनी है. ऐसे में फैंस की नजर मैदान पर भी इस जोड़ी पर रहेगी.

फिलहाल तो अकाय के ‘अंकल’ बनने पर शुभमन गिल का ये मजेदार रिएक्शन इंटरनेट पर छाया हुआ है. और सच कहें तो विराट को टैग करके ‘भाई टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा’ वाला अंदाज गिल ने दिखा दिया कि ‘प्रिंस’ सिर्फ बल्ले से ही नहीं, अपनी हाजिरजवाबी से भी फैंस का दिल जीतना जानता है.

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