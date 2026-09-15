scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तारक मेहता' एक्ट्रेस के प्यार में थे विजय वर्मा? तमन्ना भाटिया को दिया धोखा! B-ग्रेड बुलाने पर भड़की

नेहल वडोलिया ने विजय वर्मा के साथ अफेयर को लेकर ट्रोल्स को जवाब दिया है. नेहल ने अपने अतीत और करियर के बारे में खुलकर बात की.

Advertisement
X
Vijay Varma-Nehal Vadoliya-Tamannaah Bhatia
Vijay Varma-Nehal Vadoliya-Tamannaah Bhatia

बोल्ड एक्ट्रेस और इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नेहल वडोलिया ने एक शॉकिंग खुलासा किया है. उन्होंने इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट कर यूजर की क्लास लगाई है. नेहल ने उन रूमर्स पर रिएक्ट किया जिसमें कहा गया कि वो एक वक्त विजय वर्मा को डेट कर रही थीं. विजय ने तमन्ना भाटिया संग रहते हुए उन्हें चीट किया था. इन दावों की कई यूजर्स ने खिल्ली उड़ाई. एक यूट्यूबर ने नेहल को अपना नाम विजय संग जोड़ने के लिए ट्रोल किया.

नेहल ने विजय को किया डेट?
लोगों से मिली हेट के बाद नेहल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने हेटर्स को जवाब दिया है. ये भी कहा कि उन्हें लोगों की जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता है. दरअसल, कुछ समय पहले नेहल ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि वो बॉलीवुड के बड़े एक्टर को डेट कर चुकी हैं. कुछ स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए जिसके मुताबिक, वो एक्टर विजय वर्मा थे. दावा किया गया कि विजय तब हीरोइन को भी डेट कर रहे थे. दावा किया गया कि वो हीरोइन तमन्ना भाटिया थीं. कहा गया कि विजय के नेहल संग अफेयर के चलते तमन्ना संग उनका रिश्ता टूटा.

नेहल ने तोड़ी चुप्पी
नेहल ने अब इंस्टा पर एक क्लिप शेयर की जिसमें यूट्यूबर ने कहा कि कैसे हर कोई इस बी-ग्रेड एक्ट्रेस को डेट कर रहा है. उसके दावों में सच्चाई है या फिर क्लिकबेट के लिए ऐसी बातें बोली जा रही है. नेहल ने यूजर की क्लास लगाते हुए कहा- इन्होंने इतनी सारी चीजें पब्लिक कर दी हैं, तो इन्हें जवाब देना जरूरी है. मैं इन्हें क्या बताऊं कि उस हादसे के बाद मैंने सुसाइड की कोशिश की थी. मैं 24 घंटों के लिए अस्पताल में थी. क्या मैं अस्पताल के रिकॉर्ड चैक करवाऊं? या फिर विजय वर्मा का नंबर दू? या पुरानी चैट को री-ओपन कराऊं?

सम्बंधित ख़बरें

Tamannaah Bhatia Chhathi Maiya
लाल साड़ी-सिंदूर, देसी अंदाज में तमन्ना ने की 'छठी मैया' की पूजा
Tamannaah Bhatia Chhathi Maiya
फिल्म द वन में दिखेगा छठ पर्व, तमन्ना भाटिया ने की खास तैयारी
Annu Kapoor on Tamannaah Bhatia
तमन्ना को 'दूधिया बदन' कहने पर मचा था बवाल, एक्टर ने दी सफाई
Tamannaah Bhatia,Siddharth Malhotra starrer The Vvan official teaser
'हमारी रक्षक हैं वो जिनकी शेर सवारी', फिल्म द वन का टीजर रिलीज
Tamannaah Bhatia On South Bollywood
तमन्ना भाटिया ने खोला फिल्म इंडस्ट्री का राज, कही ये बात
Advertisement

''या फिर मैं आप लोगों को उस एड्रेस के बारे में बताऊं जहां वो वर्सोवा में मुझसे मिला करते थे? आपको लगता है ये कहानी 2024 की है, नहीं ये कहानी पहले की है. ये तब की बात है जब विजय वर्मा शो SHE कर रहे थे. ये शो 2020 में आया था. उन्होंने मुझे जूली के रोल में देखकर मैसेज किया था. मेरे पास उसका भी सबूत है.

नेहल ने ट्रोल्स से पूछा कि उन्हें कौन-कौन से प्रूफ चाहिए, वो बता दें. नेहल ने एक्टर की पर्सनल चीजों को भी रिवील किया. उन्होंने ट्रोल्स को कहा कि उनके उन्हें B, C कैटिगरी में डालने से वो परेशान नहीं होतीं. लोग उनकी बातों पर यकीन करें तो ठीक ना करें तो भी वो खुश हैं. नेहल ने कहा कि उनका अतीत नहीं बदलने वाला है. इसलिए लोगों की ग्रेडिंग से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है. उनका लेखा-जोखा ऊपर वाले से है. उनका हिसाब ऊपर वाला करेगा.

नेहल वर्कफ्रंट पर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में काम कर चुकी हैं. वो कई बोल्ड शोज और फिल्मों का हिस्सा रही हैं. अब उन्होंने ये बोल्ड दुनिया छोड़ दी है. वो बतौर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर काम करती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सुबह 4:35 बजे सड़क पर युवक को कार ने मारी टक्कर, ग्रेटर नोएडा में Hit and Run का Video वायरल |
    राजस्थान निकाय चुनाव में ‘रिजॉर्ट पॉलिटिक्स’! खरीद फरोख्त का खुला खेल, 10 हजार पार्षद होटल में लॉक |
    शिमला बाईपास पर अचानक आया तेज रफ्तार सैलाब, कुछ ही सेकंड में सबकुछ बहा ले गया, Video |
    रेस के बीच एथलीट का निकल गया मल, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जानिए शरीर का प्रोसेस |
    गांव की सड़क पर अचानक दिखा विशाल मगरमच्छ, घरों के बीच पहुंचा तो मची अफरा-तफरी, Video |
    पुणे में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल के सुरक्षा काफिले को बाइक सवार ने किया ओवरटेक, युवक के खिलाफ केस दर्ज |
    Tiffany Trump का देसी अवतार, अंबानी के गणेशोत्सव में राधिका संग आईं नज़र |
    Pitra Paksha 2026: पितृपक्ष में ये 3 चीजें खरीदने से लगता है त्रिदोष, भूलकर भी घर न लाएं |
    राज ठाकरे के घर बप्पा दर्शन के लिए नहीं गए CM फडणवीस और शिंदे, इस वजह से बनाई दूरी |
    मथुरा में 12 करोड़ की चोरी का खुलासा: ज्वेलरी शॉप के पूर्व कर्मचारी ने गैस कटर से छत काटकर वारदात को दिया था अंजाम
    Advertisement