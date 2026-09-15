'तारक मेहता' एक्ट्रेस के प्यार में थे विजय वर्मा? तमन्ना भाटिया को दिया धोखा! B-ग्रेड बुलाने पर भड़की

बोल्ड एक्ट्रेस और इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नेहल वडोलिया ने एक शॉकिंग खुलासा किया है. उन्होंने इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट कर यूजर की क्लास लगाई है. नेहल ने उन रूमर्स पर रिएक्ट किया जिसमें कहा गया कि वो एक वक्त विजय वर्मा को डेट कर रही थीं. विजय ने तमन्ना भाटिया संग रहते हुए उन्हें चीट किया था. इन दावों की कई यूजर्स ने खिल्ली उड़ाई. एक यूट्यूबर ने नेहल को अपना नाम विजय संग जोड़ने के लिए ट्रोल किया.

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नेहल ने विजय को किया डेट?

लोगों से मिली हेट के बाद नेहल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने हेटर्स को जवाब दिया है. ये भी कहा कि उन्हें लोगों की जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता है. दरअसल, कुछ समय पहले नेहल ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि वो बॉलीवुड के बड़े एक्टर को डेट कर चुकी हैं. कुछ स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए जिसके मुताबिक, वो एक्टर विजय वर्मा थे. दावा किया गया कि विजय तब हीरोइन को भी डेट कर रहे थे. दावा किया गया कि वो हीरोइन तमन्ना भाटिया थीं. कहा गया कि विजय के नेहल संग अफेयर के चलते तमन्ना संग उनका रिश्ता टूटा.

नेहल ने तोड़ी चुप्पी

नेहल ने अब इंस्टा पर एक क्लिप शेयर की जिसमें यूट्यूबर ने कहा कि कैसे हर कोई इस बी-ग्रेड एक्ट्रेस को डेट कर रहा है. उसके दावों में सच्चाई है या फिर क्लिकबेट के लिए ऐसी बातें बोली जा रही है. नेहल ने यूजर की क्लास लगाते हुए कहा- इन्होंने इतनी सारी चीजें पब्लिक कर दी हैं, तो इन्हें जवाब देना जरूरी है. मैं इन्हें क्या बताऊं कि उस हादसे के बाद मैंने सुसाइड की कोशिश की थी. मैं 24 घंटों के लिए अस्पताल में थी. क्या मैं अस्पताल के रिकॉर्ड चैक करवाऊं? या फिर विजय वर्मा का नंबर दू? या पुरानी चैट को री-ओपन कराऊं?

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''या फिर मैं आप लोगों को उस एड्रेस के बारे में बताऊं जहां वो वर्सोवा में मुझसे मिला करते थे? आपको लगता है ये कहानी 2024 की है, नहीं ये कहानी पहले की है. ये तब की बात है जब विजय वर्मा शो SHE कर रहे थे. ये शो 2020 में आया था. उन्होंने मुझे जूली के रोल में देखकर मैसेज किया था. मेरे पास उसका भी सबूत है.

नेहल ने ट्रोल्स से पूछा कि उन्हें कौन-कौन से प्रूफ चाहिए, वो बता दें. नेहल ने एक्टर की पर्सनल चीजों को भी रिवील किया. उन्होंने ट्रोल्स को कहा कि उनके उन्हें B, C कैटिगरी में डालने से वो परेशान नहीं होतीं. लोग उनकी बातों पर यकीन करें तो ठीक ना करें तो भी वो खुश हैं. नेहल ने कहा कि उनका अतीत नहीं बदलने वाला है. इसलिए लोगों की ग्रेडिंग से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है. उनका लेखा-जोखा ऊपर वाले से है. उनका हिसाब ऊपर वाला करेगा.

नेहल वर्कफ्रंट पर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में काम कर चुकी हैं. वो कई बोल्ड शोज और फिल्मों का हिस्सा रही हैं. अब उन्होंने ये बोल्ड दुनिया छोड़ दी है. वो बतौर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर काम करती हैं.

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