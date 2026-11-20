2027 की सबसे बड़ी रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में से एक, 'लव एंड वॉर' को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल को पेश करने वाले तीन टीजर पोस्टर सामने आने के बाद, अब मेकर्स फिल्म के म्यूजिक को अगले बड़े सरप्राइज के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं.



'वैरायटी इंडिया' के अनुसार, संजय लीला भंसाली ट्रेलर से पहले एक गाना रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने यही रणनीति 'बाजीराव मस्तानी' और 'हीरामंडी' के समय भी अपनाई थी. प्रमोशन शेड्यूल में संगीत को सबसे पहले रखने से, दर्शक कहानी और किरदारों के बारे में कुछ भी जानने से पहले ही फिल्म के किसी गाने से जुड़ जाते हैं.

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संजय लीला भंसाली का प्लान!

फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की संगीत की अच्छी समझ है, और यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी फिल्म की शुरुआत एक गाने से की है. 'बाजीराव मस्तानी' के लिए, सितंबर 2015 में पुणे के एक इवेंट में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की मौजूदगी में पहला गाना 'गजानना' लॉन्च किया गया था, जबकि फिल्म का ट्रेलर 20 नवंबर को रिलीज हुआ था. इसके कुछ समय बाद ही 'दीवानी मस्तानी' गाना भी रिलीज कर दिया गया था.

भंसाली ने 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' के लिए भी इसी फॉर्मूले को अपनाया. नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का पहला गाना 'सकल बन' 9 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, जो अमीर खुसरो की

एक पारंपरिक रचना पर आधारित है. यह ट्रेलर के 8 अप्रैल को रिलीज होने से काफी पहले की बात है.

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किंग में शाहरुख ने अपनाई रणनीति

हाल ही में शाहरुख खान ने भी ये ही रणनीति अपनाई है. उन्होंने अपनी फिल्म किंग के टीजर और ट्रेलर से पहले गाना रिलीज किया है. जो चार्टबस्टर साबित हुआ. गाना सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल है. जिसमें दीपिका और शाहरुख की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली. अब देखना होगा कि क्या संजय लीला भंसाली भी इसी प्लान को फॉलो करते हैं या नहीं.

'लव एंड वॉर' का पहला गाना अब भी राज

संजय लीला भंसाली द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के पहले गाने का नाम और रिलीज की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, और मेकर्स ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.



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