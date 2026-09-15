सेंसर बोर्ड से पहले फिर अटकी सलमान की फिल्म मातृभूमि, चीन के जिक्र पर फंसी बात, रिलीज पर सस्पेंस?

सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' इस समय एक पहेली सी बन चुकी है. इसकी रिलीज कब और कैसे होगी, क्या फिल्म इसी साल आएगी? ये बात कोई नहीं जानता है. सलमान की ये वॉर-ड्रामा फिल्म पर सस्पेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है. कुछ दिन पहले खबर थी कि फिल्म को सेंसर बोर्ड के सामने पेश किया जाने वाला है, जिसके बाद रिलीज डेट से पर्दा उठेगा. लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा ही नहीं है.

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सेंसर बोर्ड में नहीं गई सलमान की फिल्म

फिल्म अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पास सर्टिफिकेट के लिए जमा ही नहीं हुई है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कहानी में चीन से जुड़े कुछ संवेदनशील हिस्सों को लेकर अभी सरकारी स्तर पर बातचीत चल रही है. इसी वजह से फिल्म का सेंसर बोर्ड के लिए प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है.

दरअसल, ये फिल्म पहले बैटल ऑफ गलवान के नाम से बनाई जा रही थी. इसकी कहानी साल 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी युद्ध पर आधारित बताई जा रही है. लेकिन फिर फिल्म का नाम बदलकर मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस कर दिया गया.

रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि भारत और चीन के बीच हाल के दिनों में रिश्तों में सुधार आया है. ऐसे में फिल्म में चीन को लेकर दिखाए गए कुछ हिस्सों पर रक्षा मंत्रालय ने आपत्ति जताई है. इससे पहले भी खबरें आई थीं कि फिल्म को सरकारी मंजूरी दिलाने के लिए कहानी से चीन से जुड़े कुछ सीन्स पूरी तरह हटाए जा सकते हैं.

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फिल्म के मेकर्स इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार सरकारी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं. उनकी कोशिश है कि सभी आपत्तियां दूर हों और फिल्म को इसी साल रिलीज किया जा सके. हालांकि अगर मामला जल्द नहीं सुलझा तो फिल्म की रिलीज 2027 तक टल सकती है.

सलमान की फिल्म मातृभूमि को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है. सुपरस्टार खुद इसके प्रोड्यूसर भी हैं. उनके साथ इसमें चित्रांगदा सिंह होने वाली हैं, जो पहली बार सलमान संग स्क्रीन पर नजर आएंगी.

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