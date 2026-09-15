गश्त से ब्रेक, स्पेशल डाइट और नीम-अरंडी के तेल से मालिश... जानिए कैसे मनाया जा रहा है सतपुड़ा में हाथियों का हॉलिडे

मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र कल्याण के लिए सात दिवसीय हाथी महोत्सव शुरू हो गया है. 14 सितंबर को कामती परिक्षेत्र के खरेर कैंप में फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने महोत्सव का शुभारंभ किया. यह आयोजन 20 सितंबर तक चलेगा.

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महोत्सव के दौरान रिजर्व के 6 हाथियों को नियमित गश्ती और वन्यजीव प्रबंधन कार्यों से आराम दिया जा रहा है. इस दौरान उनकी विशेष देखभाल की जाएगी. हाथियों को उनकी पसंद के गन्ने, मक्का, नारियल और मौसमी फलों से तैयार पौष्टिक आहार दिया जाएगा. साथ ही प्रतिदिन नीम और अरंडी के तेल से मालिश भी की जाएगी.

हाथियों का होगा हेल्थ चेकअप

सात दिनों के दौरान हाथियों का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा. उनकी लंबाई और ऊंचाई भी मापी जाएगी. जरूरत पड़ने पर दांतों की ट्रिमिंग भी की जाएगी. इस काम में जबलपुर स्थित वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फॉरेंसिक विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा.

महावत और चाराकटर भी रहेंगे केंद्र में

हाथी महोत्सव सिर्फ हाथियों की देखभाल तक सीमित नहीं है. वर्षों से हाथियों के साथ काम कर रहे महावत और चाराकटरों के स्वास्थ्य और उत्साह का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है. उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उनके लिए खेल व मनोरंजक गतिविधियां आयोजित होंगी. महोत्सव के समापन दिवस पर कबड्डी और रस्साकशी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी.

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हाथी-महावत के रिश्ते को मजबूत करने की पहल

वन विभाग के अनुसार, हाथी महोत्सव का उद्देश्य इन अहम वन्यजीव सहयोगियों को आराम और बेहतर स्वास्थ्य देना है. इसके साथ ही हाथी, महावत और चाराकटर के बीच वर्षों से बने विश्वास, आत्मीयता और भावनात्मक संबंध को और मजबूत करना भी इस पहल का हिस्सा है.

शुभारंभ के अवसर पर वन्यप्राणी चिकित्सक, सहायक संचालक सोहागपुर, सहायक संचालक इटारसी, परिक्षेत्र अधिकारी कामती समेत वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

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