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'घमंड की वजह से हुई फजीहत', पाकिस्तान ने उगला भारत के खिलाफ जहर, मोहसिन नकवी को लेकर बवाल जारी

श्रीलंका को 72 रन से हराने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर अपनी साथी खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं पहुंची थी. जिसके बाद से ही चर्चाओं का माहौल गर्म है.

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नकवी के बचाव में उतरा पाकिस्तानी दिग्गज (PHOTO: AP)
नकवी के बचाव में उतरा पाकिस्तानी दिग्गज (PHOTO: AP)

महिला एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भी भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिली, जिसके बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की जंग तेज हो गई है. 

एशिया क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के भारतीय टीम के फैसले पर अब पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ का बयान सामने आया है. 

उन्होंने मोहसिन नकवी का बचाव करते हुए भारतीय टीम पर अहंकार दिखाने का आरोप लगाया है. यूसुफ ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए लिखा कि जब राष्ट्रीय गौरव घमंड में बदल जाता है तो जीत का भी कोई मतलब नहीं रह जाता. 

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उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भले ही किसी टीम ने मैच जीत लिया हो, लेकिन बिना विनम्रता के देश हार ही जाता है. उनके मुताबिक नकवी ने सही किया और भारत के हाथ कुछ नहीं आया.

आखिर क्या था पूरा विवाद?

महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराकर भारत ने आठवीं बार यह खिताब अपने नाम किया था. लेकिन जब अवॉर्ड सेरेमनी की बारी आई तो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं आई. भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया. 

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ये भी पढ़े- 'ODI वर्ल्ड कप से पहले बड़े बदलाव मत करना ...', युवराज स‍िंह ने टीम इंड‍िया के मैनेमेंट को दी गंभीर सलाह 

इसके चलते सेरेमनी करीब 45-50 मिनट तक रुकी रही. आखिर में सिर्फ श्रीलंकाई टीम मैदान पर आई, नकवी से रनर-अप का चेक लिया और कार्यक्रम खत्म हो गया. भारतीय टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने साफ किया कि टीम ने बीसीसीआई के निर्देशों का पालन किया था. 

वहीं बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे. इसके बावजूद नकवी सेरेमनी में पहुंचे थे. गौरतलब है कि इससे पहले पुरुषों की टीम ने भी सीमा पर तनाव और नकवी के भारत विरोधी बयानों के विरोध में उनके हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.


 

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