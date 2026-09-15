scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rahu Gochar 2026: शनि की राशि राहु का गोचर, 80 दिन इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

राहु इस समय कुंभ राशि में विराजमान हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, अगले 80 दिनों तक राहु इसी राशि में रहेंगे. 5 दिसंबर को राहु कुंभ से मकर राशि में गोचर कर जाएंगे. इस दौरान राहु तीन राशियों को खूब लाभ देंगे.

Advertisement
X
राहु तकरीबन अगले डेढ़ साल तक शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में ही गोचर करने वाले हैं. (Photo: ITG)
राहु तकरीबन अगले डेढ़ साल तक शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में ही गोचर करने वाले हैं. (Photo: ITG)

पाप ग्रह राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है और साल के अंत में राशि परिवर्तन करेगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, राहु 5 दिसंबर को कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेगा. इसके बाद राहु तकरीबन अगले डेढ़ साल तक शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में ही गोचर करेगा. राहु का अगला राशि परिवर्तन फिर 23 जून 2028 को ही होगा. कुल मिलाकर राहु का अगले राशि परिवर्तन आज से ठीक 80 दिन बाद होगा. इस राशि में रहते हुए राहु तीन राशि के जातकों को शुभ परिणाम देते रहेंगे.

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शनि की कुंभ राशि में राहु का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है. इस दौरान बैंक-बैलेंस बढ़ाने के लिए नए मौके आपको मिल सकते हैं. धन से जुड़े मामलों में बेहतर अवसर सामने आ सकते हैं. मेष राशि के कुछ जातक ट्रिप पर भी जा सकते हैं. घूमने-फिरने से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं. कोई फायदे की डील भी मिल सकती है. ऐसे में आने वाले समय में आर्थिक लाभ के साथ दूसरी खुशखबरियां भी मिल सकती हैं.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि में राहु का गोचर शानदार साबित हो सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिल सकती है. छात्रों के लिए यह समय विशेष तौर पर शुभ माना जा रहा है. पढ़ाई से जुड़े कामों में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है. आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करेंगे. आपके काम की प्रशंसा भी हो सकती है. आत्मविश्वास बढ़त पर रहने की वजह से आपको पेशेवर मोर्चे पर खूब लाभ मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Gochar 2026
2 दिन बाद सूर्य का गोचर, इन 5 राशियों को पूरे 30 दिन होगा चौतरफा लाभ
Moon transits in Saturn's favorite Capricorn Rashi
17 सितंबर से 6 राशियों पर मेहरबान चंद्रमा, पैसा और तरक्की के बनेंगे योग
Sawan Shivratri 2026
23 सितंबर को शुक्र अस्त, अक्टूबर में वक्री चाल, 4 राशियां होंगी लकी
Shani Margi 2026
30 साल बाद शनि मीन राशि में मार्गी, 7 महीने मौज काटेंगी ये 4 राशियां
Shani Gochar
शनि की नीच राशि में एंट्री, 2027 में 4 राशियों को संभलकर चलना होगा
Advertisement

धनु राशि
कुंभ राशि में राहु की मौजूदगी कुंभ राशि के जातकों के लिए भी लाभकारी मानी जा रही है. इस दौरान घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. परिवार का सहयोग आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. लव लाइफ के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है. रिश्तों में सकारात्मक स्थिति देखने को मिल सकती है. आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे. इस आत्मविश्वास का असर आपके निजी जीवन और दूसरे कामों पर भी दिखाई दे सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    19 साल छोटी मनीषा कोइराला के प्यार में रहे नाना पाटेकर? राइटर ने खोला ऑफ-स्क्रीन रोमांस का राज |
    Rahu Gochar 2026: शनि की राशि राहु का गोचर, 80 दिन इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी |
    'घमंड की वजह से हुई फजीहत', पाकिस्तान ने उगला भारत के खिलाफ जहर, मोहसिन नकवी को लेकर बवाल जारी |
    गश्त से ब्रेक, स्पेशल डाइट और नीम-अरंडी के तेल से मालिश... जानिए कैसे मनाया जा रहा है सतपुड़ा में हाथियों का हॉलिडे |
    UPI को लेकर NPCI ने बदले नियम, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर? |
    बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका, यूपी में 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू |
    चीन ने बनाया AI रोबोट मछली, असली-नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे |
    गांव में अचानक पहुंचा मगरमच्छ, जाल बिछाकर किया गया रेस्क्यू |
    बिकिनी में तापसी पन्नू, समंदर किनारे दिखाई बोल्डनेस, पति संग एंजॉय की डेट नाइट |
    रेडिसन में सड़े आलू, सयाजी में एक्सपायरी चिकन! भोपाल के 10 नामी होटलों की किचन का सच आया सामने
    Advertisement