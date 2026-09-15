Rahu Gochar 2026: शनि की राशि राहु का गोचर, 80 दिन इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

पाप ग्रह राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है और साल के अंत में राशि परिवर्तन करेगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, राहु 5 दिसंबर को कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेगा. इसके बाद राहु तकरीबन अगले डेढ़ साल तक शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में ही गोचर करेगा. राहु का अगला राशि परिवर्तन फिर 23 जून 2028 को ही होगा. कुल मिलाकर राहु का अगले राशि परिवर्तन आज से ठीक 80 दिन बाद होगा. इस राशि में रहते हुए राहु तीन राशि के जातकों को शुभ परिणाम देते रहेंगे.

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मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शनि की कुंभ राशि में राहु का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है. इस दौरान बैंक-बैलेंस बढ़ाने के लिए नए मौके आपको मिल सकते हैं. धन से जुड़े मामलों में बेहतर अवसर सामने आ सकते हैं. मेष राशि के कुछ जातक ट्रिप पर भी जा सकते हैं. घूमने-फिरने से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं. कोई फायदे की डील भी मिल सकती है. ऐसे में आने वाले समय में आर्थिक लाभ के साथ दूसरी खुशखबरियां भी मिल सकती हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि में राहु का गोचर शानदार साबित हो सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिल सकती है. छात्रों के लिए यह समय विशेष तौर पर शुभ माना जा रहा है. पढ़ाई से जुड़े कामों में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है. आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करेंगे. आपके काम की प्रशंसा भी हो सकती है. आत्मविश्वास बढ़त पर रहने की वजह से आपको पेशेवर मोर्चे पर खूब लाभ मिलेगा.

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धनु राशि

कुंभ राशि में राहु की मौजूदगी कुंभ राशि के जातकों के लिए भी लाभकारी मानी जा रही है. इस दौरान घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. परिवार का सहयोग आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. लव लाइफ के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है. रिश्तों में सकारात्मक स्थिति देखने को मिल सकती है. आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे. इस आत्मविश्वास का असर आपके निजी जीवन और दूसरे कामों पर भी दिखाई दे सकता है.

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