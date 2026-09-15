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'मैडम आप कम्प्लीट वुमन हैं, सरकार बनने दो, मुख्यमंत्री कोटे से आपको IAS बनवा दूंगा', मथुरा के सपा नेता की चैट वायरल

Mathura SP Leader Viral WhatsApp Chat: मथुरा में सपा नेता डॉ. राजन रिजवी ने महिला को सपा सरकार बनने पर IAS बनवाने का दिया झांसा. RLD नेता रोहित अग्रवाल का सपा पर करारा हमला. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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मथुरा के सपा नेता ने महिला को दिया मुख्यमंत्री कोटे से IAS बनवाने का प्रलोभन.(Photo:ITG)
मथुरा के सपा नेता ने महिला को दिया मुख्यमंत्री कोटे से IAS बनवाने का प्रलोभन.(Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में मथुरा से सामने आया एक मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया है. यहां समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता के वॉट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है. आरोप है कि सपा नेता ने एक महिला की सुंदरता की तारीफ करते हुए प्रदेश में अपनी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री से कहकर उन्हें सीधे IAS बनवाने का प्रलोभन दिया है. मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए तीखा हमला बोला है.

सपा नेता डॉ. राजन रिजवी के भेजे गए मैसेज का टेक्स्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें लिखा है, ''पायल मैडम नमस्ते, अगर मेरे शब्दों से आपका दिल हर्ट हुआ है तो आपसे माफी मांगता हूं... आप एक एक्स्ट्रा औरा वाली महिला हैं. खूबसूरत होने के साथ आपकी सीरत बहुत अच्छी है और अपने काम में माहिर यानी आप कम्प्लीट वुमन हैं. मुझे आपकी पर्सनालिटी पर यह आपकी जॉब अच्छी नहीं लगती.

अगर भविष्य में कुछ राजनीति में आगे जाता हूं और सपा की सरकार बनती है तो मैं आपको चीफ मिनिस्टर से डेपुटेशन के आधार पर IAS बनवाने की कोशिश करूंगा. उम्मीद करता हूं आप मेरे प्रति दिल में पॉजिटिव वाइब्स रखोगी एवं ब्लेसिंग्स दोगी - डॉ. राजन रिजवी.''

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RLD का हमला: 'अभी सरकार आई नहीं, तब ये हाल है'

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इस मामले पर राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता रोहित अग्रवाल ने सपा की राजनीतिक संस्कृति और कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं. कहा कि अभी तो प्रदेश में सपा की सरकार आई भी नहीं है, तब इनके नेताओं का यह हाल है! अगर गलती से इनकी सरकार बन गई तो ये लोग क्या करेंगे?"

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवाओं (IAS) की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और संवैधानिक प्रक्रियाओं से होती है, लेकिन सपा नेता इसे अपने राजनीतिक रसूख से बांटने का दावा कर रहे हैं.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय

बिना किसी प्रशासनिक आधार के सीधे 'चीफ मिनिस्टर से कहकर डेपुटेशन पर IAS बनवाने' के इस अजीबो-गरीब दावे के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है. विपक्षी दल इस मामले को प्रशासनिक गरिमा के अनादर और महिलाओं को राजनीतिक प्रलोभन देने के आरोप से जोड़कर सपा को घेर रहे हैं.

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