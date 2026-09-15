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Old Toothbrush Reuse Tips: पुराने टूथब्रश के हैं कमाल के इस्तेमाल, फेंकने से पहले जान लें घर में रीयूज के 7 शानदार तरीके, चमक उठेगा कोना-कोना!

घर में सफाई के बावजूद कई चीजें छूट जाती हैं, जहां पर कपड़ा और बड़े ब्रश नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे में घर में रखे पुराना टूथब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं. पुराना टूथब्रश घर के लिए बहुत काम की चीज हैं, इसलिए इसे दोबारा कचरे में फेंकने की गलती न करें.

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पुराना टूथब्रश घर की सफाई में काम आता है. (PHOTO:AI)
पुराना टूथब्रश घर की सफाई में काम आता है. (PHOTO:AI)

Old Toothbrush Reuse Tips: डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें जब पुरानी हो जाती हैं तो लोग उनको उठाकर कूड़ेदान में फेंक देते है. ऐसी ही एक चीज टूथब्रश है, जिसका हर कोई इस्तेमाल करता है. हालांकि जब टूथब्रश पुराना होता है और ब्रश के बाल खराब हो जाते हैं तो लोग उनको कचरा मान लेते हैं. पुराना-टूटा टूथब्रश आपके घर के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यह घर में कई तरीके से दोबारा इस्तेमास किया जा सकता है.

टूथब्रश के रीयूज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं,लेकिन एक बार जानने के बाद आप दोबारा कभी भी टूथब्रश फेंकने की मिस्टेक नहीं करेंगे. पुराना होने के बाद आप टूथब्रश का सफाई के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते है,क्योंकि यह घर के उन कोनों की आसानी से क्लीनिंग कर सकता है, जहां दूसरे क्लीनिंग ब्रश नहीं पहुंच पाते हैं. आइए जानते हैं कि पुराना टूथब्रश घर की किन जगहों की सफाई में काम आ सकता है. 

टाइल्स कॉर्नर की सफाई

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रसोई और बाथरूम में लगी टाइल्स के बीच में जो लाइनें या डिजाइन बने होते हैं, उनके अंदर गंदगी जमा होने लगती है. रोजाना भले ही आप टाइल्स की कपड़े से सफाई करते हैं. मगर में बीच में फंसी गंदगी बाहर नहीं निकलती हैं, ऐसे में पुराना टूथब्रश आपके काम आ सकता है क्योंकि इसके ब्रश काफी पतले होते हैं जो आसानी से कम जगह भी घुस जाते हैं और वहां की सफाई कर देते हैं.

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जूलरी को चमकाएं नए जैसी

समय के साथ सोने-चांदी की जूलरी हो या फिर ऑक्सीडाइज्ड जूलरी ही क्यों ना हो. इनके बारीक डिजाइन को साफ करते हुए काफी दिक्कत होती है, ऐसे में आप घर पर आप पुराने टूथब्रश से आसानी से बारीक डिजाइन में जमी गंदगी को निकाल सकते हैं.  

नल, ड्रेन और सिंक के कोने की सफाई

बाथरूम की टाइल्स की नहीं बल्कि पुराने टूथब्रश से आप घर में लगे सभी नल, ड्रेन और सिंक के कोनों की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं. सिंक के आस-पास जमी सारी गंदगी को आप मिनटों में निकाल सकते हैं और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है. जहां पर नल की फिटिंग होती है, उस हिस्से पर अक्सर काली परत जम जाती है, जो पानी से नहीं निकलती है, उसे भी आप टूथब्रश के रगड़कर साफ कर सकते हैं. 

कारपेट और चादर का दाग हटाएं

कारपेट और गद्दे पर कई बार बच्चे चाय-कॉफी, इंक और मिट्टी के दाग लगा देते हैं, हर बार इनको साफ करने के लिए पूरे कारपेट या चादर को धोने की जरूरत नहीं होती है. बड़े ब्रश के इस्तेमाल से दाग के फैलने का डर भी रहता है, ऐसे में आप सर्फ के घोल में पुराना टूथब्रश डिबोकर दाग वाली जगह को हल्के हाथ से रगड़कर साफ कर सकते हैं, इससे दाग आसानी से निकल जाता है.

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विंडो ट्रैक और दरवाजे की चौखट 

खिड़की और दरवाजे के साइड में ट्रैक लगी होती हैं, वहां पर धूल-मिट्टी जमा हो जाती हैं, जिनको साफ करने में बहुत दिक्कत होती है. मगर रोजाना की सफाई में विंडो ट्रैक या चौखट साफ नहीं हो पाते हैं, उनके लिए आप घर में मौजूद पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्रश से आसानी से आप कोने रगड़ सकते हैं और वहां जमी गंदगी मिनटों में बाहर आ जाती है.

जूते के कोने करें साफ

सफेद जूते सबसे ज्यादा जल्दी गंदे होते हैं और उनको साफ करने में काफी मुश्किल भी होती है. अगर आपके भी व्हाइट शूज गंदे हो गए हैं तो आप उसके कोने को टूथब्रश से आसानी से घिसकर चमका सकते हैं.

जाली, वेंट और ग्रिल

घरों में इस्तेमाल होने वाले चूल्हे, गैस बर्नर और एयर कंडीशनर की डीप क्लीनिंग में पुराना टूथब्रश आपकी मदद कर सकते है.चूल्हे की जाली, एयर कंडीशनर के वेंट और गैस बर्नर पर लगी मेटल की ग्रिल में पतले छेद और खांचे बने होते हैं जहां चिकनाई और धूल-मिट्टी जम जाती है और वहीं रह जाती है.ऐसे में इन बारीक जगहों पर टूथब्रश आसानी से सफाई कर सकता है जिस तरह से कपड़ा या स्पंज नहीं कर सकते.

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