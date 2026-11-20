बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था. इसे लेकर तरह-तरह की बातें हुईं. कुछ लोगों ने फिल्म के विजुअल्स को AI कहा. VFX को खराब बताकर सवाल उठाए. उनके मुताबिक, ट्रेलर काफी लंबा है. मूवी रिलीज से पहले सलमान ने हेटर्स को जवाब दिया है.

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सलमान ने हेटर्स को दिखाया आईना

सलमान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेटर्स पर निशाना साधा है. एक्टर ने कहा- अगर मेरी फिल्म और मेरे बारे में बुरा बोलकर उन्हें व्यूज मिल रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं. या फिर ऐसा कर उन्हें फेम मिल रहा है, वो पैसा कमा पा रहे हैं... तो मैं उनके लिए खुश हूं. भगवान उनका भला करे.

सलमान ने ट्रेलर की लंबाई पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया. उन्होंने कहा- कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेलर काफी लंबा था. हमने ट्रेलर में पूरी फिल्म दिखा दी. लेकिन ऐसा नहीं है. मैं आपको 4 दिसंबर को पूरी फिल्म दिखाऊंगा. जैसा कि लोग कहते हैं किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो.

''लेकिन आप लोगों ने पहले ही किताब को कवर से जज कर लिया है. अब क्या होगा अगर चीजें ऐसी ना दिखे? भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा. आप 5 मिनट के ट्रेलर से काफी सारे पॉइंट्स ढूंढकर ला रहे हो, सोचो ढाई घंटे की फिल्म देखकर आपको कितना कंटेट मिलेगा. अगर आपको ट्रेलर इतना लंबा लगा तो आपने इसे कितनी बार देखा? क्योंकि ट्रेलर की बारीकियां देखने के लिए आपने इसे कम से कम 15 से 20 बार तो देखा ही होगा. इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं.''

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VFX पर उठे सवालों का दिया जवाब

AI और VFX पर सवाल उठाने वालों को सलमान ने अपने अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा- हमारी फिल्म देश के सैनिकों और उनके परिवारों के बारे में है. उन चीजों को छोड़कर आप AI और VFX की बात कर रहे हो. ये कौन लोग हैं? ये कहां से आए हैं? क्या वो लोग AI के एक्सपर्ट हैं? क्या वो VFX एक्सपर्ट हैं? वो कहते हैं ऐसा लगता है सलमान ने खुद से ये सीन शूट नहीं किए हैं. शायद उनकी जगह किसी और ने ये सीन किया है. लेकिन मैं सभी को बता दूं फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशन्स पर हुई है. पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की है. मुश्किल हालात में काम किया है.

''मैं चाहता हूं फिल्म की रिलीज के बाद दर्शक उन भावनाओं पर ध्यान दें, जिन्हें हमने दिखाने की कोशिश की है. मूवी में बताया है किन हालातों से हमारे सैनिक गुजरते हैं. उनके दर्द को समझें. उनके परिवार और बच्चों के बारे में सोचें. प्लीज थियेटर में AI और VFX ढूंढने में न लगे रहें. ये फिल्म इस बारे में नहीं है.''

फिल्म मातृभूमि को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है. इसमें सलमान खान की जोड़ी चित्रांगदा सिंह संग बनी है. एक्ट्रेस दबंग खान की पत्नी के रोल में हैं. ये फिल्म 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से इंस्पायर्ड है.

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