राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजे 20 नवंबर को घोषित हुए. अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक के नतीजों ने अलग-अलग तस्वीर दिखाई है. कहीं कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बनाई तो कहीं बीजेपी को बढ़त मिली. कुछ जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों प्रमुख दलों का गणित बिगाड़ दिया है. अब इन इलाकों में बोर्ड बनाने के लिए जोड़-तोड़ का दौर शुरू हो सकता है.

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अलवर में जिला परिषद की सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है. कुल 39 सीटों में से कांग्रेस ने 33 पर कब्जा किया. बीजेपी को 4 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 2 सीटें मिलीं.

अलवर की 11 पंचायत समितियों के नतीजे इस तरह रहे:

मुबारिकपुर पंचायत समिति: कांग्रेस 10, बीजेपी 3, निर्दलीय 2 सीटें

कठूमर पंचायत समिति: कांग्रेस 12, बीजेपी 1, निर्दलीय 10 सीटें

रैणी पंचायत समिति: कांग्रेस 15, बीजेपी 6, निर्दलीय 6 सीटें

थानागाजी पंचायत समिति: बीजेपी 10, कांग्रेस 6, निर्दलीय 4 सीटें

राजगढ़ पंचायत समिति: कांग्रेस 12, बीजेपी 3, निर्दलीय 8 सीटें

गोविंदगढ़ पंचायत समिति: कांग्रेस 9, बीजेपी 3, निर्दलीय 2 सीटें

लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति: कांग्रेस 7, बीजेपी 2, निर्दलीय 8 सीटें

उमरैण पंचायत समिति: कांग्रेस 9, बीजेपी 6, निर्दलीय 10 सीटें

मालाखेड़ा पंचायत समिति: निर्दलीय 11, बीजेपी 5, कांग्रेस 4 और आरएलपी 3 सीटें

खेरली पंचायत समिति: कांग्रेस 12, बीजेपी 2 और निर्दलीय 1 सीट

रामगढ़ पंचायत समिति: कांग्रेस 10, बीजेपी 3, निर्दलीय 3 और आरएलपी 1 सीट

अलवर जिले की पंचायत समितियों में कुल 221 सदस्य चुने जाने थे. इनमें एक उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया, जबकि 220 सीटों के नतीजे घोषित किए गए. हालांकि, थानागाजी के वार्ड नंबर 1 और गोविंदगढ़ के वार्ड नंबर 11 में ईवीएम में खराबी के कारण नतीजे नहीं आ सके. इन दोनों वार्डों में दोबारा मतदान कराया जाएगा.

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खैरथल-तिजारा जिला परिषद में कांग्रेस-बीजेपी बराबर

खैरथल-तिजारा जिला परिषद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबरी का मुकाबला रहा. दोनों पार्टियों ने 10-10 सीटें जीतीं. निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 और बीएसपी को 2 सीटें मिलीं. ऐसे में जिला परिषद में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका अहम हो सकती है.

खैरथल-तिजारा की पंचायत समितियों के नतीजे:

किशनगढ़ बास पंचायत समिति: कांग्रेस 10, बीजेपी 6, बीएसपी 1 और निर्दलीय 2 सीटें

कोटकासिम पंचायत समिति: बीजेपी 8, निर्दलीय 8 और कांग्रेस 3 सीटें

तिजारा पंचायत समिति: कांग्रेस 9, बीजेपी 4, बीएसपी 1 और निर्दलीय 7 सीटें

टपूकड़ा पंचायत समिति: कांग्रेस 9, बीजेपी 4, बीएसपी 1 और निर्दलीय 5 सीटें

मुंडावर पंचायत समिति: कांग्रेस 6, बीजेपी 6 और निर्दलीय 5 सीटें

तातारपुर पंचायत समिति: कांग्रेस 5, बीजेपी 4 और निर्दलीय 5 सीटें

इन नतीजों में कई पंचायत समितियों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने अच्छी संख्या में सीटें जीती हैं. कोटकासिम में तो बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों को बराबर सीटें मिली हैं.

कोटपूतली-बहरोड़ जिला परिषद में कांग्रेस को 20 सीटें

कोटपूतली-बहरोड़ में भी कांग्रेस ने जिला परिषद की सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया. कोटपूतली जिला परिषद की सीटों में कांग्रेस ने 20 और बीजेपी ने 5 सीटें जीतीं. वार्ड नंबर 19 का नतीजा मशीन में तकनीकी खराबी के कारण लंबित रहा.

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कोटपूतली-बहरोड़ की पंचायत समितियों के नतीजे:

कोटपूतली पंचायत समिति: कांग्रेस 8, बीजेपी 2 और निर्दलीय 7 सीटें

बहरोड़ पंचायत समिति: निर्दलीय 8, कांग्रेस 4 और बीजेपी 3 सीटें

बानसूर पंचायत समिति: कांग्रेस 11, बीजेपी 8 और निर्दलीय 8 सीटें

नीमराना पंचायत समिति: निर्दलीय 9, बीजेपी 7 और कांग्रेस 5 सीटें

विराटनगर पंचायत समिति: कांग्रेस 11, बीजेपी 2 और निर्दलीय 2 सीटें

पावटा पंचायत समिति: कांग्रेस 12, बीजेपी 2 और निर्दलीय 3 सीटें

नारायणपुर पंचायत समिति: कांग्रेस 8, बीजेपी 8 और निर्दलीय 5 सीटें

मैड पंचायत समिति: कांग्रेस 11 और बीजेपी 4 सीटें

तीनों जिलों में क्या रही चुनावी तस्वीर?

तीनों जिलों के नतीजों में अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ की जिला परिषदों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली है. खैरथल-तिजारा में कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर रहीं. पंचायत समितियों के नतीजों में भी कई जगह निर्दलीय उम्मीदवारों ने मजबूत स्थिति बनाई है. खासकर खैरथल-तिजारा में जिला परिषद का बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन अहम हो सकता है.



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