घंटों सफाई करने की नहीं पड़ेगी जरूरत! अपनाएं जापानी लोगों की ये 8 आसान आदतें, चमक उठेगा घर का कोना-कोना

Japanese Cleaning Tips: क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घर छोटे होने के बावजूद बेहद साफ, खुले और ऑर्गनाइज्ड नजर आते हैं, जबकि बड़े घरों में भी सामान इधर-उधर बिखरा दिखता है? जापान के घरों की खासियत भी कुछ ऐसी ही है. खासकर शहरों में कई जापानी घर काफी छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वहां सामान का ढेर, भरी हुई अलमारियां और हर जगह फैली चीजें आसानी से देखने को नहीं मिलतीं.

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इसका राज कोई महंगा इंटीरियर या रोज घंटों की सफाई नहीं है. दरअसल, जापान में घर को साफ रखने के लिए कुछ ऐसी छोटी-छोटी आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे गंदगी और बिखराव को जमा होने का मौका ही नहीं मिलता. अगर आपके घर में भी खूब झाड़ू-पोछा करने और पूरे दिन चीजें समेटने के बाद भी सामान बिखरा रहता है, तो ये खबर आपके लिए है. आप भी जापानियों की ये आदतें अपनाकर अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं. अच्छी बात ये है कि इन आदतों को अपनाने के लिए आपको जापानी घर में रहने की जरूरत नहीं है. इन्हें भारतीय घरों में भी आसानी से आजमाया जा सकता है. चलिए जानते हैं इनके बारे में.



घर में उतना ही सामान रखें, जितना जरूरी हो: जापानी तरीका कहता है कि घर को सामान से भरने के बजाय सिर्फ वही चीजें रखें जिनकी जरूरत है या जिनसे लगाव है. समय-समय पर गैरजरूरी कपड़े, रसोई की चीजें और दूसरी चीजों को छांटकर हटा दिया जाता है. इससे घर में सामान कम रहता है और सफाई भी आसान हो जाती है.

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हर सामान की एक तय जगह बनाएं: चाबी, रिमोट, कैंची, चार्जर या दूसरे छोटे सामान के लिए एक एक फिक्स जगह तय कर लेनी चाहिए. इस्तेमाल के बाद उन्हें वहीं वापस रखने की आदत डालें. इससे टेबल, बेड या किचन प्लेटफॉर्म पर चीजों का ढेर नहीं लगेगा.

घर में जूते पहनकर न जाएं: जापानी घरों में दरवाजे पर ही जूते उतारने का ट्रेडिशन है. इससे बाहर की धूल-मिट्टी और नमी घर के अंदर कम पहुंचती है. आप भी एंट्री के पास जूतों के लिए अलग जगह बनाकर इस आदत को अपना सकते हैं.

गंदगी जमा होने का इंतजार न करें: रसोई में खाना बनाने के बाद प्लेटफॉर्म तुरंत पोंछ दें, इस्तेमाल के बाद चीजें वापस रख दें और दिखाई देने वाली धूल तुरंत साफ कर दें. रोज की ये छोटी सफाई बाद में होने वाली लंबी सफाई की मेहनत बचा सकती है.

नई चीज आए तो पुरानी हटाएं: जापान में 'वन इन, वन आउट’ लोग नियम अपनाएं. नया कपड़ा खरीदें तो ऐसा पुराना कपड़ा निकालें जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते. इसी तरह नया रसोई का सामान आने पर पुराने गैरजरूरी सामान हटाया जा सकता है. इससे अलमारी और ड्रॉअर बेवजह नहीं भरेंगे.

टेबल और प्लेटफॉर्म रखें खाली: चाबी, बिल, पर्स या दूसरी चीजों को टेबल पर छोड़ने की बजाय तुरंत उनकी जगह रखें. खाली और साफ सरफेस से घर अपने आप ज्यादा खुला और ऑर्गनाइज नजर आता है.

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छोटी जगह में स्मार्ट स्टोरेज अपनाएं: बेड के नीचे बॉक्स, दीवार पर शेल्फ, स्टैक होने वाले डिब्बे और मल्टी-यूज फर्नीचर कम जगह में ज्यादा सामान संभालने में मदद करते हैं. इससे घर में सामान फैला हुआ भी नहीं दिखता.

सफाई की जिम्मेदारी सभी की हो: घर का हर सदस्य अपना सामान खुद समेटे और अपनी गंदगी साफ करे. जापानी संस्कृति में जगहों को साफ रखना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है. साफ-सफाई की जिम्मेदारी हर किसी की मानी जाती है. यही आदत घर में बिखराव कम करने में मदद करती है.

असली राज है रोज की छोटी आदतें

जापानी घरों की सफाई का सबसे बड़ा सबक यही है कि घर को साफ रखने के लिए हर दिन घंटों सफाई करना जरूरी नहीं. कम सामान रखें, हर चीज की जगह तय करें और इस्तेमाल के बाद उसे तुरंत समेट दें. यही छोटी आदतें मिलकर घर को लंबे समय तक साफ, खुला और सुकूनभरा बनाए रख सकती हैं.

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