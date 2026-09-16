IRCTC Tatkal Ticket: तत्काल टिकट बुक करने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, ऐसे करें अपनी सीट रिजर्व

IRCTC Tatkal Ticket: दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा? त्योहारों के करीब आते ही ट्रेनों में खाली सीट काफी मुश्किल से मिलती है. कई रेगुलर ट्रेनों में बुकिंग खुलते ही टिकट खत्म हो रहे हैं, जबकि कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है. कुछ ट्रेनों में तो टिकट बुकिंग रिग्रेट तक पहुंच गई है. ऐसे में घर जाने वाले यात्रियों के लिए तत्काल टिकट लास्ट ऑप्शन बच जाता है, लेकिन यहां भी सीट पाना इतना आसान नहीं है.

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तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में सीटें भर सकती हैं. ऐसे में अगर आप आखिरी समय पर तैयारी शुरू करेंगे तो मौका हाथ से निकल सकता है. इसलिए टिकट बुक करने से पहले ही कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना फायदेमंद रहता है. आईआरसीटीसी पर पहले से लॉगिन करने से लेकर यात्रियों की डिटेल सेव रखने, ट्रेन की जानकारी तैयार रखने और पेमेंट का विकल्प पहले से तय करने तक कई छोटी-छोटी बातें बुकिंग के दौरान आपका समय बचा सकती हैं. तो अगर इस त्योहार पर ट्रेन से घर जाने का प्लान है और कन्फर्म टिकट के लिए तत्काल बुकिंग करने वाले हैं, तो इन आसान ट्रिक्स को जरूर जान लीजिए.

टिकट खुलने से पहले ही आईआरसीटीसी पर लॉगिन कर लें

तत्काल टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप आखिरी समय में लॉगिन करने की गलती न करें. अगर टिकट खुलने के समय ही यूजरनेम और पासवर्ड डालने बैठेंगे तो इसमें कुछ समय लग सकता है. इसलिए बेहतर है कि बुकिंग शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करके तैयार रहें. इससे टिकट बुकिंग शुरू होते ही आप सीधे आगे की प्रक्रिया पर जा सकते हैं.

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पैसेंजर की डिटेल पहले से सेव रखें

टिकट बुक करते समय हर यात्री का नाम, उम्र और जेंडर दोबारा भरने में काफी समय लग सकता है. खासकर तत्काल टिकट में यही कुछ सेकंड भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं. आईआरसीटीसी में पैसेंजर मास्टर लिस्ट की सुविधा मिलती है, जिसमें आप नियमित रूप से यात्रा करने वाले लोगों की जानकारी पहले से सेव कर सकते हैं. बुकिंग के दौरान जरूरत के हिसाब से यात्री को चुनने से डिटेल भरने का समय बच सकता है.

ट्रेन और स्टेशन पहले से तय करें

तत्काल टिकट खुलने के बाद ट्रेन खोजने और फिर यह तय करने में समय न लगाएं कि किस ट्रेन से जाना है. अगर आपकी यात्रा पहले से तय है तो ट्रेन नंबर, बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य स्टेशन पहले ही नोट करके रखें. इससे टिकट बुकिंग शुरू होने के बाद आपको सिर्फ जरूरी जानकारी डालकर आगे बढ़ना होगा. जितना कम समय सोचने में लगेगा, उतनी जल्दी आप बुकिंग की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे.

इंटरनेट कनेक्शन पर भी रखें ध्यान

तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान इंटरनेट कनेक्शन का स्थिर होना जरूरी है. अगर पेज लोड होने में बार-बार परेशानी आए या इंटरनेट बीच में धीमा हो जाए तो बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसलिए टिकट बुक करने से पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन जरूर जांच लें. मोबाइल डेटा या वाई-फाई, जो आपके लिए ज्यादा स्थिर हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

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टिकट खुलने का समय याद रखें

तत्काल टिकट के लिए सही समय पर तैयार रहना सबसे जरूरी है. एसी क्लास के तत्काल टिकट की बुकिंग आमतौर पर सुबह 10 बजे और नॉन-एसी क्लास की बुकिंग सुबह 11 बजे शुरू होती है. इसलिए बुकिंग शुरू होने से पहले ही ट्रेन, यात्री और दूसरी जरूरी जानकारी तैयार रखें. आखिरी समय पर तैयारी शुरू करने के बजाय कुछ मिनट पहले ही सब कुछ चेक कर लेना ज्यादा सुविधाजनक रहता है.

पेमेंट का ऑप्शन पहले से तैयार रखें

कई बार टिकट चुनने के बाद पेमेंट के दौरान परेशानी हो जाती है. इसलिए बुकिंग शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि आप किस माध्यम से भुगतान करेंगे. UPI, कार्ड या उपलब्ध दूसरे पेमेंट विकल्पों में से जिस तरीके का आप नियमित इस्तेमाल करते हैं, उसे तैयार रखें. पेमेंट के दौरान बार-बार नया विकल्प तलाशने से समय लग सकता है.

बुकिंग के बीच में बार-बार बैक या रिफ्रेश न करें

तत्काल टिकट बुक करते समय घबरा कर बार-बार बैक या रिफ्रेश बटन दबाना ठीक नहीं है. अगर पेज किसी प्रक्रिया को पूरा कर रहा है तो उसे बीच में रोकने से परेशानी हो सकती है. इसलिए एक बार बुकिंग शुरू करने के बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के हिसाब से आगे बढ़ें और बिना जरूरत पेज को रिफ्रेश न करें.

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टिकट बनने के बाद सारी जानकारी जरूर चेक करें

टिकट बुक होने के बाद काम खत्म नहीं होता. सबसे पहले पीएनआर, ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख, बोर्डिंग स्टेशन और यात्रियों की जानकारी ध्यान से जांच लें. टिकट में किसी जानकारी को लेकर गलती दिखाई दे तो समय रहते उसके नियमों के मुताबिक जरूरी कदम उठाएं. जल्दबाजी में टिकट बनने के बाद बिना जानकारी देखे आगे बढ़ जाना बाद में परेशानी की वजह बन सकता है.

तैयारी से आसान हो सकती है तत्काल बुकिंग

तत्काल टिकट की मांग ज्यादा होने की वजह से बुकिंग के दौरान समय की अहमियत बढ़ जाती है. ऐसे में पहले से लॉगिन करना, यात्रियों की जानकारी तैयार रखना, ट्रेन और स्टेशन तय रखना और पेमेंट का तरीका चुनकर रखना जैसे कदम बुकिंग प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं. हालांकि इन ट्रिक्स से टिकट मिलने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि उपलब्ध सीटों और उस समय की मांग पर भी बुकिंग निर्भर करती है. अगर आप भी तत्काल टिकट बुक करते हैं तो तैयारी पहले से रखें और बुकिंग के दौरान जल्दबाजी में गलत जानकारी भरने से बचें. कुछ सेकंड बचाने के चक्कर में गलत ट्रेन, तारीख या यात्री की जानकारी भरना बाद में बड़ी परेशानी बन सकता है.

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