मुंबई में 10 करोड़ का फ्लैट… पोलैंड में 17 करोड़ में महल जैसा घर? वीडियो देख आंखें खुल जाएंगी

दुनिया में एक देश है, नाम है पोलैंड. यूरोप के मध्य भाग में स्थित यह देश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. साफ आबोहवा, जंगलों, पहाड़ों और कम आबादी के बीच यहां का शांत माहौल लोगों को आकर्षित करता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में ख्याल आता है कि काश ऐसी जगह अपना भी एक आशियाना हो. अब सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो कुछ ऐसा ही सपना दिखा रहा है.

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दरअसल, मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतें काफी ज्यादा हैं. शहर के कई इलाकों में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी खरीदारों को सीमित जगह वाला अपार्टमेंट ही मिल पाता है. इसी बात की तुलना करते हुए पोलैंड में रहने वाले एक भारतीय शख्स ने एक खूबसूरत घर का वीडियो शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है.

इंस्टाग्राम पर दीपांशु लखवान ने इस घर का वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि जहां मुंबई के कई हिस्सों में करीब 10 करोड़ रुपये में छोटा अपार्टमेंट मिल सकता है, वहीं पोलैंड में 15 से 17 करोड़ रुपये के बजट में काफी बड़ा घर बनाया जा सकता है. इसी तुलना को समझाने के लिए उन्होंने वीडियो में घर की पूरी झलक दिखाई.

देखें वीडियो

'खरीद नहीं सकते, बना सकते हैं'

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वीडियो की शुरुआत में दीपांशु कहते हैं, "भाई, मैंने देखा है कि मुंबई में कई जगहों पर आपको 10 करोड़ रुपये में छोटे अपार्टमेंट मिलते हैं. लेकिन आज पोलैंड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 15 से 17 करोड़ रुपये में आप किस तरह का घर बना सकते हैं."

इसके बाद वह कैमरे को घर के अलग-अलग हिस्सों में ले जाते हैं. वीडियो में विशाल कमरे, लकड़ी की शानदार कारीगरी और घर के पीछे फैला बड़ा गार्डन नजर आता है. दीपांशु बताते हैं कि यह उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां वह कभी-कभी वीकेंड पर जाते हैं. घर की खूबसूरती के साथ उसकी पुरानी शैली भी वीडियो में खास तौर पर नजर आती है.

इसी पुराने डिजाइन की बात करते हुए दीपांशु घर में इस्तेमाल हुई लकड़ी और वहां रखी पुरानी चीजों के बारे में भी बताते हैं. उनके मुताबिक, इस घर को तैयार होने में करीब 20 साल लगे. यानी यह सिर्फ एक बड़ा घर नहीं है, बल्कि इसे तैयार करने में लंबा समय और काफी मेहनत भी लगी है.

100 साल से ज्यादा पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल

वीडियो में एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए दीपांशु बताते हैं कि यह तस्वीर 1920 के दशक की है. उनके अनुसार, पूरे घर में 100 साल से ज्यादा पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है. वह उस कमरे को भी दिखाते हैं, जहां वह ठहरे थे. उनके मुताबिक, कमरे में मौजूद कई चीजें 50 से 100 साल पुरानी हैं.

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यही पुरानी लकड़ी, पारंपरिक डिजाइन और घर के आसपास का हरा-भरा माहौल इसे बाकी आधुनिक घरों से अलग लुक देता है. घर की इसी खासियत ने दीपांशु को भी प्रभावित किया है और वह इसे भविष्य से जुड़े अपने एक सपने के तौर पर देखते हैं.

'प्यार से बनाया गया घर'

दीपांशु ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि यह प्यार से बनाया गया घर है. उन्होंने बताया कि वह एक दिन इसे रिटायरमेंट के बाद अपना रिहाइश बनाना चाहते हैं. यानी जिस घर की झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई है.

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