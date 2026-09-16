'Love U Mummy Papa...' 15वीं मंजिल से गिरकर 16 साल की लड़की की मौत, लेटर में 10वीं की पढ़ाई के दबाव का जिक्र

गाजियाबाद के गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब 16 वर्षीय लड़की 15वीं मंजिल से नीचे गिर गई. गंभीर रूप से घायल किशोरी को पुलिस की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस को घटनास्थल की जांच के दौरान एक लेटर भी मिला है. पुलिस के मुताबिक, इसमें उसने ने पढ़ाई से जुड़े दबाव का जिक्र किया है. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

और पढ़ें

विजयनगर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह के मुताबिक, घटना मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे की है. करीब सात बजे डायल-112 के माध्यम से पुलिस को गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में एक लड़की के ऊंचाई से गिरने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद सोसाइटी में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद परिस्थितियों की जानकारी जुटाई.

गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में मचा हड़कंप

यह घटना गौर सिद्धार्थम सोसाइटी के आई टावर में हुई. पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान शनाया बिष्ट (16) पुत्री देवेंद्र सिंह, निवासी फ्लैट नंबर 1576, आई टावर, गौर सिद्धार्थम सोसाइटी के रूप में हुई है.शाम के समय ऊंचाई से लड़की के गिरने की जानकारी जैसे ही सोसाइटी के लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घटनास्थल को देखा और मामले से जुड़े जरूरी तथ्यों को जुटाना शुरू किया. इसके साथ ही पुलिस ने किशोरी के परिवार और आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी लेने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों को लेकर जांच जारी है और सामने आए सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.

Advertisement

जांच के दौरान मिला लेटर

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल की जांच के दौरान एक नोट मिला है. इसमें एकेडमिक यानी पढ़ाई से जुड़े दबाव का उल्लेख किया गया है. पुलिस ने नोट को जांच का हिस्सा बनाया है और उसके आधार पर भी मामले की पड़ताल की जा रही है. हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. किशोरी की पढ़ाई, उसके आसपास का माहौल और घटना से पहले की परिस्थितियों से जुड़े तथ्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है. पुलिस यह भी देख रही है कि घटना से पहले कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं बनी थी, जिसकी जानकारी सामने आना जरूरी हो.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उपलब्ध साक्ष्यों को जांच के लिए अपने कब्जे में लिया. थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस की जांच नोट में सामने आए पढ़ाई के दबाव के उल्लेख के साथ-साथ घटना की परिस्थितियों पर केंद्रित है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

Advertisement

परिवार और सोसाइटी में शोक का माहौल

16 वर्षीय किशोरी की मौत की खबर सामने आने के बाद परिवार में शोक का माहौल है. वहीं गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में भी घटना को लेकर लोग स्तब्ध हैं. कम उम्र में हुई इस घटना ने सोसाइटी के लोगों को झकझोर दिया है. पुलिस की ओर से लोगों से घटना से संबंधित किसी भी जानकारी को जांच टीम के साथ साझा करने को कहा गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----