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62nd Maharashtra Film Awards: सलीम खान को मिला राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, इमोशनल हुईं हेलेन, देखें विनर्स लिस्ट

62वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार का आयोजन मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में हुआ. सलीम खान को राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला, जबकि रानी मुखर्जी को राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड से नवाजा गया.

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62nd Maharashtra State Film Awards (Photo: X @CMOMaharashtra)
62nd Maharashtra State Film Awards (Photo: X @CMOMaharashtra)

62वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है. 2024 से अभी तक के बेहतरीन मराठी सिनेमा को सम्मानित किया गया. ये इवेंट 9 सितंबर 2026 को मुंबई के प्रभादेवी स्थित रवींद्र नाट्य मंदिर में आयोजित किया गया. मराठी इंडस्ट्री की बेस्ट फिल्मों, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, राइटर्स और टेक्नीशियन्स को अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए.

सलीम खान को स्पेशल सम्मान
स्क्रीनराइटर सलीम खान को राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. सलीम खान का ये अवॉर्ड उनकी पत्नी हेलेन ने लिया. हेलेन ने सलीम खान को मिले सम्मान पर खुशी जताई. मीडिया से बात करते हुए हेलेन ने कहा कि वो सलीम खान को मिले इस सम्मान की आभारी हैं. हेलेन ने सलीम खान का हेल्थ अपडेट भी किया. उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत में सुधार है. वो स्ट्रॉन्ग इंसान हैं. 

रानी ने मराठी में दी स्पीच
एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को भी सम्मानित किया गया. उन्हें राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड दिया गया. फेमस संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर को वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, एक्टर-डायरेक्टर प्रसाद ओक को वी. शांताराम स्पेशल कंट्रीब्यूशन पुरस्कार से नवाजा गया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी को सम्मानित किया. अवॉर्ड नाइट में छबिला ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड जीता. मूवी स्थल की धूम रही. इसने 6 अवॉर्ड अपने नाम किए. 

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अवॉर्ड जीतने के बाद रानी ने मराठी में बोलकर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने इस प्यार के लिए सबका धन्यवाद किया. रानी ने कहा कि वो इस सम्मान की गरिमा पर खरी उतरेंगी. एक्ट्रेस ने ये अवॉर्ड महाराष्ट्र के लोगों, कलाकारों, टेक्नीशियन्स, फिल्ममेकर्स और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित किया.

देखें विनर्स लिस्ट
सलीम खान - राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
रानी मुखर्जी - राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड
हृदयनाथ मंगेशकर - वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
प्रसाद ओक- वी. शांताराम स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड
बेस्ट फिल्म I- छबिला
बेस्ट डायरेक्टर I- अनिल अमृत भालेराव, चबिला
बेस्ट फिल्म II- घरात गणपती
बेस्ट डायरेक्टर II- नवज्योत बांदीवडेकर, घरात गणपती
बेस्ट फिल्म III- नाच गं घुमा
बेस्ट डायरेक्टर III- परेश मोकाशी, नाच गं घुमा
बेस्ट रूरल फिल्म- नवरदेव BSc. Agri.
बेस्ट रूरल फिल्म डायरेक्टर- राम खत्मोडे, नवरदेव BSc. Agri.
बेस्ट सोशल फिल्म विनर- स्थल
बेस्ट सोशल फिल्म डायरेक्टर- जयंत सोमालकर, स्थल

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