Ramayana Review: रणबीर से खुश...पर रामायण देख पकड़ लिया सिर, फिरंगी चिल्लाया- NO

Ramayana X Review: रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. लॉस एंजेलिस में फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर हुआ, जहां चुनिंदा मेहमानों और कंटेंट क्रिएटर्स को इसे देखने का मौका मिला. इसके बाद फिल्म को लेकर शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. किसी विदेशी रिव्यूअर ने इसे बेहद भव्य और शानदार बताया, तो सोशल मीडिया पर वायरल एक दूसरे रिव्यू में फिल्म की कहानी, वीएफएक्स और एक्टिंग पर तीखे सवाल उठाए गए हैं. ऐसे में फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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किसी ने बताया एपिक, तो किसी ने उठाए सवाल

फिल्म के प्रीमियर के बाद सामने आए एक वीडियो में विदेशी रिव्यूअर ने 'रामायण' को बेहद भव्य फिल्म बताया. उसने भगवान राम के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि यह फिल्म काफी अलग है. हालांकि, उसने राम के नाम का उच्चारण करते हुए खुद मजाकिया अंदाज में कहा कि उम्मीद है वह नाम सही बोल रहा है. इस रिव्यूअर के मुताबिक, फिल्म का स्केल काफी बड़ा है और इसका क्लाइमैक्स दर्शकों को चौंका सकता है.

लेकिन दूसरी तरफ, एक वायरल रिव्यू में फिल्म को सिर्फ 1.5/5 रेटिंग दी गई. इस रिव्यू में कहा गया कि फिल्म का स्केल तो बड़ा है, लेकिन उसमें भावनाओं की कमी महसूस होती है. रिव्यूअर ने वीएफएक्स, कहानी की रफ्तार और कलाकारों के अभिनय पर भी सवाल उठाए. हालांकि, यह एक व्यक्ति की राय है और इससे फिल्म के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं निकाला जा सकता.

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क्लाइमैक्स देखकर चिल्ला उठा विदेशी रिव्यूअर

'रामायण' को लेकर सामने आई सकारात्मक प्रतिक्रिया में सबसे ज्यादा चर्चा इसके क्लाइमैक्स की हो रही है. विदेशी रिव्यूअर ने बताया कि फिल्म खत्म होते ही स्क्रीन काली हो गई और वह खुद को प्रतिक्रिया देने से रोक नहीं पाया. उसके मुताबिक, उसने जोर से 'नो' चिल्ला दिया. उसने यह भी कहा कि फिल्म का अंत ऐसा है कि दर्शक अगले पार्ट का इंतजार करने लगेंगे.

अगर इस रिव्यूअर की बात पर भरोसा करें, तो फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को चौंकाने वाला हो सकता है. हालांकि, उसने कहानी से जुड़े अहम खुलासे नहीं किए. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म का अंत दर्शकों को कितना पसंद आता है.

हिंदी वर्जन को लेकर क्या बोला रिव्यूअर?

एक और दिलचस्प बात यह है कि इस रिव्यूअर ने फिल्म का ओरिजिनल हिंदी वर्जन देखने को प्राथमिकता दी. उसके मुताबिक, अंग्रेजी में डब किए गए वर्जन की तुलना में हिंदी वर्जन करीब 30 मिनट लंबा था. उसने कहा कि वह फिल्म को उसके असली रूप में देखना चाहता था और इसलिए उसने हिंदी वर्जन चुना.

यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि 'रामायण' भारतीय संस्कृति और आस्था से जुड़ी कहानी है. ऐसे में इसके संवाद, भावनाएं और सांस्कृतिक संदर्भ हिंदी में किस तरह सामने आते हैं, यह दर्शकों के लिए खास मायने रख सकता है.

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3 घंटे से ज्यादा लंबी है फिल्म, वीएफएक्स पर भी उठे सवाल

वायरल निगेटिव रिव्यू में फिल्म की लंबाई को लेकर भी शिकायत की गई. रिव्यूअर के मुताबिक, करीब 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा लंबी महसूस होती है. उसने आरोप लगाया कि कई दृश्य कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय धीमे पड़ जाते हैं. साथ ही, जंगल, महल और युद्ध के दृश्यों में सीजीआई के इस्तेमाल को लेकर भी निराशा जताई.

The verdict is in. 👇 'Ravanayana' gonna crash & burn. https://t.co/06VStINXTh — Hindusheadingtomuseums? (@CanHindusurvive) October 28, 2026

First reactions are out! 🔥 Ranbir Kapoor is getting praised for his portrayal of Lord Rama, The post-credit cliffhanger after the Ramayana movie is getting people excited, and the first reactions are reportedly very positive. 👀 RAMAYANA IS SOMETHING SPECIAL. 🚩🔥 #Ramayana — DoomsDay Update’s 🍿 (@DoomsDayUpdatee) October 28, 2026

उसने यह भी कहा कि फिल्म में रामायण की कहानी के भावनात्मक और नैतिक पहलुओं को पर्याप्त जगह नहीं मिली. हालांकि, ये आलोचनाएं उसी रिव्यूअर के नजरिए को दिखाती हैं, न कि सभी दर्शकों की राय को.

@CanHindusurvive https://t.co/E57mYeyEc0 — Bravo Learner REDEFINED (@BravoLearnyk7h) October 28, 2026

अब रिलीज के बाद होगा असली इम्तिहान

नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी मां सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. दूसरे पार्ट को दिवाली 2027 में रिलीज करने की योजना है.

फिलहाल फिल्म को लेकर शुरुआती प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं. किसी को इसका भव्य पैमाना और क्लाइमैक्स पसंद आया, तो किसी ने कहानी और वीएफएक्स पर सवाल उठाए. अब असली फैसला दर्शक करेंगे कि हजारों साल पुरानी इस महागाथा को बड़े पर्दे पर देखने का अनुभव कितना शानदार साबित होता है.

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