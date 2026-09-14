खांसते समय होता है छाती में दर्द? कहीं ये फेफड़ों का कैंसर तो नहीं, डॉक्टर ने बताया कब है खतरा

वायरल बुखार हो या फिर कोई हल्का इंफेक्शन हो जाए तो खांसी आना एक आम बात है. कुछ लोगों में ये 2 से 3 तीन तक रहती है तो कुछ में हफ्तेभर में ठीक हो जाती है, लेकिन देखा जाता है कि कई लोगों को खांसी आने के साथ अचानक छाती में भी दर्द होता है और ये समसया कई दिनों तक बनी रहती है. ऐसा होना क्या फेफड़ों के कैंसर का लक्षण है?

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अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक, खांसी के साथ छाती में तेज दर्द कैंसर का लक्षण होता है. लेकिन क्या अगर किसी व्यक्ति को खांसी के साथ छाती में दर्द हो रहा है तो ये कैंसर की होगा? इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं. लेकिन पहले आप ये समझें कि खांसने पर छाती में दर्द क्यों होता है? सफदरजंग अस्पताल में पल्मोनोलॉजी विभाग के पूर्व डॉ. धीरज रावत बताते हैं कि तेज या लगातार खांसने से छाती की मसल्स और पसलियों पर प्रेशर पड़ता है. कई दिनों तक खांसी रहने पर मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो सकता है. जब कोई खांसता है तो ये दवाब और बढ़ता है. इससे छाती में दर्द होने लगता है.

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क्या यह फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है?

डॉ. धीरज कहते हैं कि फेफड़ों के कैंसर में भी छाती में दर्द हो सकता है और कई बार खांसने या गहरी सांस लेने पर दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है. हालांकि सिर्फ इस एक लक्षण के आधार पर कैंसर की बात कहना सही नहीं है. ये एक लक्षण है लेकिन इसका होना किसी व्यक्ति में कैंसर की पुष्टि नहीं करता है. ये भी देखना होता है कि खांसी कितनी पुरानी है. क्या कई महीने बीत गुए हैं? खांसी में खून तो नहीं आता है और वजन अचानक कम तो नहीं हो रहा है. अगर ये लक्षण भी दिख रहे हैं तो फिर पहले सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे टेस्ट किए जाते हैं. अगर इनमें फेफड़ों में कोई गांठ दिखती है तो फिर बायोप्सी की जा सकती है.

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कब डॉक्टर को जरूर दिखाएं

खांसी के साथ भले ही कोई दूसरा लक्षण न दिखे, लेकिन अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा समय से बनी हुई है और सिरप या दवा लेकर भी ठीक नहीं हो रही है तो इसको हल्के में न लें. इस मामले में हमेशा डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराएं.

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