How to Make Milk Cake: बाजार की मिठाई छोड़ें, घर में 2 लीटर दूध से बनाएं 1000 रुपये किलो वाला शाही मिल्क केक, इस ट्रिक से बनेगा हलवाई जैसा टेस्टी और दानेदार

How to Make Milk Cake: दीवाली और भाई दूज जैसे पावन पर्वों पर दुकानों पर मिलने वाला मिल्क केक (Milk Cake) लोगों की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है. बाहर इसकी कीमत 700 से 800 रुपये प्रति किलो तक होती है, और इसके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वह मिलावट रहित है या नहीं.

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इस बार त्योहार के खास मौके पर बाजार से महंगी मिठाई खरीदने के बजाय, घर पर सिर्फ 2 लीटर दूध से बिल्कुल हलवाई जैसा दानेदार, अंदर से जूसी और बाहर से रिच ब्राउन रंग वाला मिल्क केक आसानी से बनाएं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

फुल क्रीम दूध: 2 लीटर

चीनी: 1 से 1.25 कप (लगभग 200-250 ग्राम)

नींबू का रस या फिटकरी का पाउडर: आधा छोटा चम्मच (दूध में हल्का दाना डालने के लिए)

शुद्ध देसी घी: 3-4 बड़े चम्मच

दानेदार और परफेक्ट टेक्सचर बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

दाने डालने की सही स्टेज: मिल्क केक की असली पहचान उसका दानेदार टेक्सचर होता है. जब दूध उबलते-उबलते आधा रह जाए, तब इसमें नींबू के रस या फिटकरी की कुछ बूंदें मिलाएं. इससे दूध में बहुत बारीक दाने बनेंगे, जो कड़क नहीं बल्कि बेहद सॉफ्ट होंगे.

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धीमी आंच और कैरेमलाइजेश: दूध और चीनी को पकाने के बाद जब यह गाढ़ा होने लगे, तो इसे भारी तले की कढ़ाई में धीमी आंच पर लगातार भूनना जरूरी है. इसी प्रक्रिया से मिल्क केक के अंदर वह खूबसूरत ब्राउन शेड और सौंधी खुशबू आती है.

बनाने की विधि:

दूध उबालें: एक भारी तले की बड़ी कढ़ाई में 2 लीटर फुल क्रीम दूध डालकर उबलने के लिए रखें. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि दूध पेंदे में न चिपके.

दाना बनाएं: जब दूध उबलकर अपनी मात्रा से आधा हो जाए, तब इसमें नींबू के रस या फिटकरी का घोल थोड़ा-थोड़ा करके डालें. हल्के हाथ से चलाएं ताकि दूध में महीन दाने बन जाएं.

रबड़ी बनाएं: अब इसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक दूध पूरी तरह सूखकर मावा (खोया) जैसा गाढ़ा न हो जाए.

चीनी मिलाएं: जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तब इसमें आधा कप चीनी डालें. चीनी अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक मिश्रण फिर से सूख न जाए. इसके बाद बची हुई चीनी भी इसी तरह दो बार में डालें.

घी मिलाएं: अब इसमें 2-3 चम्मच देसी घी डालें. घी मिलाने से मिल्क केक में शानदार चमक, रिचनेस आएगी और यह कढ़ाई के तवे पर चिपकेगा नहीं. मिश्रण का रंग गहरा भूरा हो जाने पर गैस बंद कर दें.

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सेट करें: एक डिब्बा या केक टिन लें और उसमें थोड़ा घी लगाकर चिकना करें. इस गरमा-गरम मिश्रण को उसमें पलट दें और ऊपर से बराबर कर लें.

गरमी में लपेटकर रखें: मिल्क केक को हलवाई जैसा अंदर से जूसी और बाहर से परफेक्ट सेट करने के लिए, डिब्बे को ढक्कन से बंद कर दें और इसे किसी मोटे तौलिए या गर्म कपड़े में लपेटकर 5-6 घंटे के लिए किसी गर्म जगह (या माइक्रोवेव बंद में) रख दें. (इससे यह अपने ही तापमान से अंदर तक पककर सेट होता है).

काटें: तय समय के बाद डिब्बे को खोलें और मनचाहे टुकड़ों में काट लें.

आपकी बेहद स्वादिष्ट, शुद्ध और दानेदार मिल्क केक तैयार है! इसे एयर-टाइट डिब्बे में भरकर स्टोर करें.

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