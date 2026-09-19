जब धरती का भविष्य बचाने प्रिंस विलियम से मिले करण जौहर, रखी अपनी बात

फिल्ममेकर करण जौहर छठे सालाना अर्थशॉट प्राइज़ अवॉर्ड्स नाइट को होस्ट करने वाले हैं, जो 17 नवंबर को मुंबई में होगी. इस समारोह से पहले, करण ने लंदन में प्रिंस विलियम से मुलाकात की, जहां दोनों ने इस साल के फाइनलिस्ट, पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों और भारत में बारिश की समस्याओं, जिसमें किसानों और पानी की सप्लाई पर पड़ने वाला असर भी शामिल है पर चर्चा की.

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'द अर्थशॉट प्राइज' के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने इस बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है. बिग बेन के सामने वाली एक बिल्डिंग में हुई इस मुलाकात के दौरान, करण और प्रिंस विलियम ने भारत की पर्यावरण संबंधी चुनौतियों पर बात की.

बारिश और किसानों के बारे में बात की

यह बातचीत भारत के मौसम के हालात और कम बारिश के असर पर केंद्रित थी. प्रिंस विलियम ने बताया कि कैसे लंबे समय तक ठीक से बारिश न होने से किसान परेशान हो रहे हैं और पानी की सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, 'लगभग तीन से चार महीने तक ठीक से बारिश नहीं हुई. किसान संघर्ष कर रहे हैं. हमारी पानी की सप्लाई पर दबाव है. मुझे लगता है कि इससे लोगों में यह जागरूकता बढ़ रही है कि पानी एक कीमती संसाधन है. साल के कुछ समय में भारत के कुछ हिस्सों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया था.'

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करण ने प्रिंस विलियम की बात से सहमति जताई और कहा कि पानी से जुड़ी चिंताएं अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती जा रही हैं.

करण जौहर मुंबई में अर्थशॉट प्राइज को होस्ट करेंगे

करण ने घोषणा की कि मुंबई इस साल 17 नवंबर को अर्थशॉट प्राइज समारोह की मेजबानी करेगा. उन्होंने बताया कि इस अवॉर्ड के लिए 15 फाइनलिस्ट मुकाबला कर रहे हैं और उस रात पांच विजेताओं को चुना जाएगा. हर विजेता को उस काम के लिए 1 मिलियन पाउंड मिलेंगे जिसके लिए वे काम कर रहे हैं.

करण ने अर्थशॉट ट्रॉफी की ओर इशारा करते हुए कहा, 'आप जानते हैं, भारत का मुंबई शहर अर्थशॉट प्राइज की मेजबानी करने जा रहा है. हमारे पास 15 फाइनलिस्ट हैं और फिर 17 नवंबर की खास रात को पांच विजेता चुने जाएंगे. उनमें से पांच लोग उस काम के लिए एक-एक मिलियन पाउंड जीतेंगे जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है और यही वह ट्रॉफी है.'

प्रिंस विलियम ने मुंबई शहर की ऊर्जा को याद किया और अवॉर्ड समारोह को भारत लाने पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने अर्थशॉट के फाइनलिस्ट और विजेताओं में भारत की मजबूत मौजूदगी पर भी जोर देते हुए कहा, 'यह कमाल का है. यह पहले ही दुनिया भर में काफी घूम चुका है. यह इस बात पर जोर देता है कि धरती की देखभाल करने में हम सबकी भूमिका है. मुझे मुंबई की ऊर्जा और जोश अच्छी तरह याद है और सबसे जरूरी बात यह है कि अर्थशॉट के लिए किसी भी दूसरे देश के मुकाबले भारत से सबसे ज्यादा फाइनलिस्ट और विजेता रहे हैं. मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि भारत में होने और इस साल वहां अवॉर्ड्स की मेज़बानी करने से क्या नतीजा निकलता है.'

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भारत के अर्थशॉट फाइनलिस्ट पर करण जौहर

करण ने कहा कि फाइनलिस्ट में भारत की मज़बूत मौजूदगी से उन्हें गर्व महसूस हुआ. उन्होंने अर्थशॉट प्राइज से पहचाने जा रहे कई पर्यावरण-अनुकूल इनोवेशन (नवाचारों) में मौजूद बिजनेस की संभावनाओं की ओर भी इशारा किया.

करण ने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के लिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाने के मकसद से अर्थशॉट प्राइज का इस्तेमाल करने के लिए प्रिंस विलियम की तारीफ भी की. उन्होंने इस पहल के पीछे के जुनून और ग्लोबल समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे लोगों के जज्बे को सराहा.

करण जौहर ने कहा, 'मुझे लगता है कि अर्थशॉट प्राइज की सबसे खास बात यह है कि यह एक साझा मकसद के लिए दुनिया को एक साथ ला रहा है. और इसके लिए, मैं आपको सच में बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसे सपोर्ट किया और अपना दिल इसमें लगाया, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि जब भी आप इसके बारे में बात करते हैं... आप कई चीजें बना सकते हैं, लेकिन जुनून को बना या पैदा नहीं किया जा सकता'.

प्रिंस विलियम ने उस जुनून का श्रेय उन फाइनलिस्ट और विजेताओं को दिया जिनके काम को इस प्राइज से पहचाना गया है.

2026 का प्रोग्राम सिर्फ अवॉर्ड सेरेमनी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें दो दिनों तक चलने वाला 'अर्थशॉट प्राइज समिट' भी शामिल होगा. यह समिट दुनिया भर के नेताओं, इनोवेटर्स, फंडर्स, बिजनेस और समुदायों को एक साथ लाएगी ताकि सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यावरण से जुड़े समाधानों का समर्थन किया जा सके.

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पिछला अर्थशॉट प्राइज समारोह 5 नवंबर, 2025 को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था.

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