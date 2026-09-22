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क्या फिल्म धुरंधर को मिलेगा नेशनल अवॉर्ड? डायरेक्टर आदित्य धर ने दिया जवाब

इस साल मार्च में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में से एक है. अब आदित्य धर ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में इस पर एक रिएक्शन दिया है.

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धुरंधर पर बोले आदित्य धर (Photo: PTI)
धुरंधर पर बोले आदित्य धर (Photo: PTI)

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स आज गुजरात के केवड़िया में हुआ, जिसका नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है. 'आर्टिकल 370' 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में सबसे बड़े विजेताओं में से एक बनकर उभरी है. इसने तीन बड़े सम्मान जीते - बेस्ट फीचर फिल्म, यामी गौतम धर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड, और शाश्वत सचदेव के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (गाने) का अवॉर्ड.

इस बीच 'आर्टिकल 370' के प्रोड्यूसर और राइटर आदित्य धर अपनी पत्नी, एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ सेरेमनी में पहुंचे. यामी गौतम ने इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता है.

यामी गौतम ने क्या कहा?
यामी गौतम ने DD से बात करते हुए कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है. यह किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी मान्यता है. मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा सम्मान है जो आपको आपके देश से मिलता है. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बता पाऊंगी कि अभी कैसा महसूस कर रही हूं। मैं अभी भी इस एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रही हूं.'

आदित्य धर ने क्या कहा?
समारोह यामी गौतम के पति और फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर से 'धुरंधर' के बारे में सवाल हुआ, जिसपर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'हम यहां आर्टिकल 370 के लिए आए हैं. उम्मीद करते हैं कि अगर हम यहां अगले साल भी आए, तो 'धुरंधर' पर जरूर चर्चा करेंगे.'

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आदित्य धर की बात से एक बात तो क्लियर है कि फिल्म 'धुरंधर' को लेकर डायरेक्टर इस उम्मीद में जरूर है कि फिल्म या उससे जुड़े कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है. अब ये अगले साल ही पता चलेगा.

ऑस्कर की रेस से बाहर हुई 'धुरंधर'
बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' उन फिल्मों में शामिल थीं जिन पर जूरी ने 2027 के एकेडमी अवॉर्ड्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विचार किया था. लेकिन साल की सबसे बड़ी हिंदी रिलीज़ में से होने के बावजूद, इनमें से कोई भी फिल्म फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाई. 

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन ने काम किया. इसका पहला पार्ट दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में आया और दूसरा भाग मार्च 2026 में रिलीज हुआ था.

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