'कॉकरोच जनता पार्टी' के साथ मैदान में उतरे प्रकाश राज, लोगों से भी की अपील

एक्टर प्रकाश राज ने कर्नाटक में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने नागरिकों से गुरुवार, 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बड़ी संख्या में जुटने की अपील की और इस प्रशासनिक प्रक्रिया को सीधे तौर पर 'लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश' बताया.

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प्रकाश राज ने अपने X पोस्ट में बताया कि यह आयोजन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके और प्रवक्ता सौरव दास शामिल हैं. एक्टर ने आयोजकों और युवा एक्टिविस्ट्स को 'कॉकरोच' कहकर संबोधित किया और कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, वे राज्य-स्तरीय 'पीपल्स ट्रिब्यूनल' में अपनी परेशानी के पक्के सबूत पेश करेंगे.

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह विवाद आम चुनावी राजनीति से कहीं बढ़कर है. उन्होंने जनता और युवा संगठनों से गुरुवार सुबह से ही बड़ी संख्या में जुटने की अपील की. ​​प्रकाश राज ने कहा, 'यह सिर्फ वोट का सवाल नहीं है,' और इस सभा को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की सिस्टमैटिक प्रक्रिया के खिलाफ़ एक अहम विरोध बताया.

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कर्नाटक में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) ने जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया है. विपक्षी नेताओं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और एक्टिविस्ट्स का आरोप है कि असली वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर और मनमाने ढंग से हटाए जा रहे हैं - खासकर बेंगलुरु के शहरी इलाकों में. आलोचकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, जिससे लोगों को भारी प्रशासनिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लिस्ट को ठीक करने के नाम पर कमजोर वर्गों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है.

इसके जवाब में, प्रकाश राज जैसी जानी-मानी हस्तियों के साथ मिलकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने राज्य-स्तरीय 'पीपल्स ट्रिब्यूनल' आयोजित किए हैं. इन सभाओं का मकसद नागरिकों से सीधे सबूत इकट्ठा करना, सिस्टम की कमियों को उजागर करना और आने वाले चुनावों से पहले तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के लिए चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाना है.

दृश्यम में किया जबरदस्त काम

वर्क फ्रंट की बात करें इस बीच, प्रकाश राज को हाल ही में निर्देशक अभिषेक पाठक की क्राइम थ्रिलर, दृश्यम: द कन्क्लूजन में लोक अभियोजक इंद्रजीत शेट्टी के रूप में देखा गया था. फिल्म में अभिनेता अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत और रजत कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। दृश्यम: द कन्क्लूजन 2 अक्टूबर, 2026 को नाटकीय रूप से रिलीज़ हुई।

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प्रकाश राज ने अभिनेता से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय की आखिरी फिल्म, जन नायगन (2026) में भी अभिनय किया, जिसमें अभिनेता बॉबी देओल, पूजा हेगड़े और नासर थे.



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