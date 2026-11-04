Aaj ka Rashifal 4 नवंबर 2026: तुला राशि वाले उतावलेपन से बचें, जानें आपके लिए कैसा रहेगा आज दिन

मेष

करियर में ध्यान देने का समय है. धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी. मित्रों की सलाह से काम बनेंगे. दिनभर व्यस्त रहेंगे. किसी भी बात में इगो दिखाने से बचें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

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जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

वृष

भाग्य का साथ मिलेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. पैसे मिलने के योग हैं. पढ़ाई लिखाई से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे. आलस्य की वजह से कोई काम ना छोड़ें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- कन्याओं को फल दान करें

मिथुन

दिनभर काम में व्यस्त रहेंगे. धन लाभ के अवसर मिलेंगे. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. शत्रु परास्त होंगे. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

कर्क

प्रॉपर्टी से सबंधित फैसला सोच समझ कर करें. किसी काम को लेकर नई योजना बनेगी. घर में सुख बढ़ेगा. परिवार की सलाह से काम करें, लाभ होगा. पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

सिंह

सरकार से संबंधित काम बनेंगे. नए लोगों से मुलाकात होगी. यात्रा से लाभ होगा. मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे. उधार लेन-देन से बचें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- मरून

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

कन्या

मन की चिंता दूर होगी. जरूरी काम समय पर पूरे होंगे. अपना व्यवहार नम्र रखें. लोगों से मिलते समय अहंकार ना दिखाएं. सेहत के लेकर चिंता रहेगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें

तुला

कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. नए लोगों से मुलाकात होगी. उतावलेपन में कोई फैसला करने से बचें. व्यापार में निवेश के लिए अनुकूल समय है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृश्चिक

करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. आपको खुद आगे बढ़ कर काम करना होगा. बिना सोचे-समझे धन खर्च ना करें. अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें. लोगों से बहुत ज्यादा आशा ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं



धनु

मित्रों की मदद से काम बनेंगे. धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होंगी. बड़े फैसले करने का व्यक्त है/. छोटी-छोटी बातों को लेकर दुखी ना हों. अपने काम में मन लगाएं. व्यापार में हानि हो सकती है.

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जरूरी टिप- सेहत का ख्याल रखें

शुभ रंग- पीला

उपाय- किसी गरीब को भोजन कराएं



मकर

वाहन सावधानी से चलाएं. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. धन लाभ के लिए मेहनत बढ़ाना होगा. अपने मनोबल को ऊंचा रखें. किसी काम में पीछे ना रहें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कुंभ

कोई अच्छी खबर मिलेगी. लक आपका साथ देगा. मन की बात कहने में संकोच ना करें. लंबी दूरी की यात्रा ना करें. अपना व्यवहार अच्छा रखें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- पक्षियों को दाना डालें

मीन

योजना बना कर काम करना होगा. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. नौकरी में उन्नति के रास्ते बनेंगे. कोई काम कल पर ना टालें. लोगों से बहस ना करें, शांति से बात रखें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- नारंगी

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

आज का उपाय

यदि व्यापार में रुकावट आ रही है तो हर बुधवार के दिन शिव परिवार का पूजन करें. दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक करें. भगवान गणेश को दूब की माला अर्पित करें. शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं. नारियल और फल अर्पित करें. भगवान गणेश और शिवजी की आरती करें.

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