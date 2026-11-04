scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का एक्शन, दो विमान समेत 510 करोड़ की संपत्तियां जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी ग्रुप की 510 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं, जो बैंक फ्रॉड के दो मामलों से जुड़ी हैं. जब्ती में एयरक्राफ्ट, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, अचल संपत्तियां और निवेश शामिल हैं.

Advertisement
X
यह जांच PMLA और FEMA के तहत चल रही है. (Photo: ITG)
यह जांच PMLA और FEMA के तहत चल रही है. (Photo: ITG)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी ग्रुप की 510 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्द की हैं. ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड के दो मामलों में की गई है. इनमें रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा 263.05 करोड़ रुपये का मामला और रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़ा 247.12 करोड़ का मामला शामिल है. 

इसमें एयरक्राफ्ट, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, अचल संपत्तियां, प्राप्त होने वाली रकम शामिल है. रिलायंस कम्युनिकेशंस मामले में दो चार्टर्ड विमान, जमीन के छह टुकड़े और महाराष्ट्र में एक ऑफिस परिसर जब्त किया गया है. वहीं, रिलायंस होम फाइनेंस और कमर्शियल फाइनेंस मामले में तमिलनाडु की 2 विंडमिल, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, और निवेश जब्त किए गए हैं. 

इस कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ ED की अब तक की कुल जब्ती करीब 23,100 करोड़ रुपये हो गई है. यह जांच PMLA और FEMA के तहत चल रही है.

सम्बंधित ख़बरें

up rajya sabha entry super rich anil ambani dhanraj nathwani sanjay-seth lalit suri
अनिल अंबानी, नाथवानी... सपा राज्यसभा में धनकुबेरों की कराती रही एंट्री
Gautam Singhania JK House
महल में रहते हैं ये उद्योगपति, अनिल अंबानी से भी महंगा... कीमत- 6000 करोड़, 5 मंजिल में सिर्फ पार्किंग
Anil Ambani House Abode
Anil Ambani Abode House: कंपनियां बर्बाद, लेकिन 5000 करोड़ के घर में रहते हैं अनिल अंबानी, 17 मंजिल.. हेलीपैड भी
Anil Ambabi Tension
अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का शिकंजा! ₹40,185 करोड़ के अपराध की आय का आरोप
CBI FIR against Anil Ambani in ₹1,816 crore EPFO loss case
CBI ने अनिल अंबानी पर दर्ज की एफआईआर, EPFO से धोखाधड़ी का मामला!

ED ने CBI दिल्ली और दिल्ली-मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. जांच के दायरे में रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियां शामिल हैं. ED का आरोप है कि रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिले पैसों का गलत इस्तेमाल किया. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: टेरर फंडिंग केस में ED का एक्शन, श्रीनगर में 4 ठिकानों पर छापेमारी, उमर आदिल डार और उसके सहयोगियों की जांच

ED के मुताबिक, कॉर्पोरेट संपत्तियों को निजी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित करने, भारत से जनता के पैसों को विदेशों में भेजने का मामला भी शामिल है. ED का आरोप है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा प्रमोटरों और उनके परिवारों के निजी फायदे में इस्तेमाल हुआ. 

प्रवर्तन निदेशालय ने इन मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही, PMLA, 2002 के तहत 6 अभियोजन शिकायतें दायर की हैं. इसके अलावा, FEMA के प्रावधानों के तहत भी 1 शिकायत दर्ज की गई है. मामले में आगे की जांच की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का एक्शन, दो विमान समेत 510 करोड़ की संपत्तियां जब्त |
    India vs New Zealand 1st ODI Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला ODI, किसने जीता टॉस, देखें प्लेइंग 11 |
    असम: अगर दो शादियां की तो जाएगी सरकारी नौकरी, सीएम ने किया ऐलान |
    इजरायल को अब नहीं मिलेगी अमेरिकी मदद? ट्रंप ने 4 अरब डॉलर की सालाना सहायता बंद करने का किया ऐलान |
    US Midterm Elections Couting Live Updates: क्या मिडटर्म चुनाव हार रहे हैं ट्रंप? मध्यावधि चुनाव के नतीजों पर नजर |
    यूपी में नितिन नवीन की हुंकार, गोरखपुर में करेंगे'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च |
    'हम ट्रंप को मार डालेंगे...', तेहरान में लगे विशाल होर्डिंग से ईरान की खुली धमकी! |
    Aaj Ka Panchang, 4 November 2026: 4 नवंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 4 November 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 4 November 2026: मीन राशिवालों के नौकरी में उन्नति के रास्ते बनेंगे, कोई काम कल पर ना टालें, जानें जरूरी टिप
    Advertisement