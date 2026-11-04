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India vs New Zealand 1st ODI Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला ODI, किसने जीता टॉस, देखें प्लेइंग 11

IND vs NZ 1st ODI Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज (4 नवंबर) ऑकलैंड में हैं. मुकाबला सुबह 7:30 पर शुरू होगा, उससे ठीक आधा घंटा पहले टॉस होगा.

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला वनडे (Photo: X/@BCCI)
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला वनडे (Photo: X/@BCCI)

India vs New Zealand 1st ODI Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में पहला वनडे मुकाबला है.  मुकाबला सुबह 7:30 पर शुरू होगा, उससे ठीक आधा घंटा पहले टॉस होगा.

इस मुकाबले की लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड के लिए इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें, हम लगातार इस पेज को अपडेट कर रहे हैं. 

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वैसे इसी मैदान पर चार दिन पहले न्यूजीलैंड ने टी20 मुकाबले में 259 रन बनाए थे. ऐसे में वनडे में भी बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही है. हालांकि, ईडन पार्क का वनडे रिकॉर्ड कुछ अलग कहानी कहता है.

इस मैदान पर अब तक सबसे बड़ा वनडे स्कोर 340 रन रहा है, जो 2007 में बना था. वहीं, ऑकलैंड में खेले गए पिछले दो वनडे मुकाबलों में रात के समय बल्लेबाजी करने वाली टीमें 150 और 76 रन पर सिमट गई थीं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बल्लेबाजों का दबदबा रहता है या गेंदबाज बाजी मारते हैं.

दोनों टीमें पिछले वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने-सामने आई थीं, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था. हालांकि, दोनों देशों के बीच पिछली द्विपक्षीय वनडे सीरीज न्यूजीलैंड ने जीती थी.  

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कॉन्वे चोटिल, श्रेयस अय्यर की वापसी
पहले वनडे से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है. फील्डिंग अभ्यास के दौरान मैट हेनरी से टकराने के बाद डेवोन कॉन्वे को चोट लगी और वह कन्कशन (सिर में चोट के बाद की स्थिति) के कारण पहले वनडे से बाहर हो गए हैं. मैट हेनरी का खेलना भी तय नहीं है. न्यूजीलैंड पहले से ही मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र के बिना है. कॉन्वे की गैरमौजूदगी में टिम सीफर्ट को मौका मिल सकता है. हालांकि, टीम हेनरी निकोल्स को भी ओपनिंग में उतार सकती है.

भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है. उन्हें नंबर-4 पर ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मौका मिलने की उम्मीद है. जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या इस सीरीज में उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी के पास गेंदबाजी में अपनी क्षमता दिखाने का अच्छा मौका होगा.

अक्षर पटेल की भी वापसी हो सकती है. ईडन पार्क की खास बाउंड्री के कारण कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना मुश्किल हो सकता है. भारत तीन ऑलराउंडर्स के साथ उतर सकता है.

ऐसी हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग XI
न्यूजीलैंड: विल यंग, टिम सीफर्ट/हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लाथम (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मैट हेनरी/ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी.

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भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

ईडन पार्क की पिच और मौसम का मिजाज
ईडन पार्क की पिच टी20 मुकाबले वाली पिच से अलग रहने की उम्मीद है. इस बार बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच बेहतर संतुलन देखने को मिल सकता है. यहां आमतौर पर अच्छी उछाल मिलती है. ग्लेन फिलिप्स के मुताबिक, पर्थ के बाद यह दुनिया के सबसे ज्यादा उछाल वाले मैदानों में शामिल हो सकता है. मौसम भी साफ रहने का अनुमान है और बारिश से खेल प्रभावित होने की आशंका नहीं है.

रोहित के नाम नहीं है न्यूजीलैंड में ODI शतक
रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड की धरती पर अब तक कोई वनडे शतक नहीं लगाया है. उन्होंने यहां 13 पारियों में 36.41 की औसत और 72.95 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. दूसरी ओर, शुभमन गिल इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2026 में अब तक 11 पारियों में 895 रन बनाए हैं. उनका औसत 111.87 और स्ट्राइक रेट 118.7 रहा है.

यह सीरीज दोनों टीमों के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से भी अहम है. भारत को खास तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदा फॉर्म का आकलन करने का मौका मिलेगा. वहीं, न्यूजीलैंड यह परखना चाहेगा कि वह बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में भारत की आक्रामक बल्लेबाजी का सामना कैसे कर सकता है.

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न्यूजीलैंड vs भारत (हेड टू हेड वनडे)
कुल मैच: 123
न्यूज़ीलैंड जीता: 52
भारत जीता: 63
टाई: 1
बेनतीजा: 7

न्यूजीलैंड की वनडे टीम

पहले तीन वनडे के लिए: मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, टॉम लाथम (विकेटकीपर), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेयर टिकनर और हेनरी निकोल्स.

आखिरी दो वनडे के लिए: मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट.

भारत की वनडे टीम
पहले तीन वनडे के लिए अपडेटेड स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और नीतीश कुमार रेड्डी (केवल पहला वनडे), आक‍िब नबी.

चौथे और पांचवें वनडे के लिए अपडेटेड स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल
सीरीज के सभी पांच मुकाबले डे-नाइट होंगे. भारतीय समयानुसार सभी मैच सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे. न्यूजीलैंड में सभी मैच दोपहर 3 बजे और ब्रिटेन में रात 2 बजे शुरू होंगे.

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मैच  तारीख  वेन्यू  समय
पहला ODI  4 नवंबर  ईडन पार्क सुबह 7:30
दूसरा ODI   7 नवंबर  वेलिंगटन सुबह 7:30
तीसरा ODI 10 नवंबर हैमिल्टन सुबह 7:30
चौथा ODI  13 नवंबर माउंट माउंगानुई सुबह 7:30
पांचवां ODI  15 नवंबर  माउंट माउंगानुई सुबह 7:30

 

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