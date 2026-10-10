scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दुबई के करोड़पति बिजनेसमैन से रचाई शादी, 1 साल बाद मां बनी एक्ट्रेस, शेख की दुल्हन बन छोड़ा शोबिज?

पाकिस्तानी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस नीलम मुनीर के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुबई में नीलम ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद से ही बधाई देने वालों का तांता लग गया है.

Advertisement
X
मां बनीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस नीलम मुनीर
मां बनीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस नीलम मुनीर

बधाई हो! पाकिस्तानी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार नीलम मुनीर के घर नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीलम एक बेटे की मां बनी हैं. उन्होंने दुबई में अपने पहले बेटे को जन्म दिया है. 

मां बनीं नीलम मुनीर?

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नीलम ने अपनी प्रेग्नेंसी को काफी प्राइवेट रखा था. उन्होंने दुबई में अपने बेटे को जन्म दिया है. बताया जा रहा है कि नीलम के पति के करीबी रिश्तेदार ने टिक-टॉक पर ये खबर रिवील की है. हालांकि, एक्ट्रेस ने ऑफिशियली मां बनने की खबर अब तक अनाउंस नहीं की है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Social Diary Insight (@socialdiaryinsight)

सम्बंधित ख़बरें

Chalrey Chalrey Waal trends in india
PAK सॉन्ग 'चलड़े चलड़े वाल' इंडिया में वायरल, धड़ल्ले से बने रील
Pakistani user apologises to Katrina Kaif after salman khan slams trolls
PAK में सलमान की डांट का असर! कटरीना की ट्रोलिंग पर मांग रहे माफी
Mahira Khan shines in pink sareee amid pregnancy at 41
पिंक साड़ी में Pak एक्ट्रेस माहिरा खान ने छिपाया बेबी बंप, 41 की उम्र में दूसरी बार बनेंगी मां, दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
Vicky Kaushal,Katrina Kaif Body Shaming
कटरीना कैफ हुईं बॉडीशेम, Pak एक्टर का फूटा गुस्सा
nawaz sharif granddaughter mahnoor safdar royal wedding
शाही जोड़े में दुल्हन बनी PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ की नातिन, निकाह में दूल्हे संग हुई रोमांटिक

कौन हैं नीलम मुनीर के पति?

बता दें कि एक्ट्रेस नीलम मुनीर ने जनवरी 2025 में दुबई के बिजनेसमैन मोहम्मद रशीद संग इंटीमेट तरीके से शादी रचाई थी. नीलम के पति दुबई पुलिस के क्राइम इनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) में एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं. रशीद दुबई में कई बिजनेस के मालिक हैं, जिनमें एक ट्रैवल और टूरिज्म एजेंसी और कुछ रेस्तरां शामिल हैं. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीलम के पति पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं. लेकिन बीते कई सालों से वो दुबई में रह रहे हैं. नीलम की शादी भी दुबई में हुई थी. एक्ट्रेस ने बुर्ज खलीफा के सामने अपना वेडिंग फोटोशूट कराया था. एक्ट्रेस की शादी की तस्वीरें कई दिनों तक इंटरनेट पर वायरल रही थीं. 

Advertisement

नीलम मुनीर की बात करें तो वो पाकिस्तानी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस हैं. एक्ट्रेस कई हाल-ए-दिल, कैद-ए-तनहाई, तेरे बिना समेत कई पॉपुलर शोज में नजर आ चुकी हैं. हालांकि, शादी के बाद उन्होंने शोबिज से दूरी बना ली है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अखिलेश यादव ने सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की दी सलाह |
    दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, विमान से ही हिरासत में लिए गए दिपके समेत CJP नेता |
    'इंकलाब जिंदाबाद...' हिरासत से पहले अभिजीत दिपके ने दिखाया फ्लाइट के अंदर का नजारा, VIDEO |
    दो महीने में एडिट हुआ पहला वीडियो, फिर यूट्यूब पर बदली पहचान… ध्रुव राठी का सफर |
    दिल्ली एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, फ्लाइट से ही अभिजीत दिपके डिटेन, VIDEO |
    दिपके की हिरासत पर CJP का बयान- नेताओं के साथ या बिना, जारी रहेगा आंदोलन |
    राहुल गांधी के खिलाफ BJP महिला मोर्चा का प्रदर्शन, लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय घेरा |
    अभिजीत दिपके, रांका और सौरव हिरासत में... फ्लाइट के अंदर ही एक्शन, फिर बस में बैठाकर ले गई पुलिस |
    तेल कंपनियों को डॉलर बेचेगा RBI, 12 अक्‍टूबर को खुल रहा स्‍पेशल विंडो |
    Elon Musk की कंपनी का बड़ा ऐलान, UP के इस शहर में खुलेगा पहला टेस्ला स्टोर
    Advertisement