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World Cup के लिए जबरन करवाया अबॉर्शन-तलाकशुदा से की दूसरी शादी? विवादों में PAK क्रिकेटर, पत्नियों के बीच छिड़ी जंग

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की मैरिड लाइफ इंटरनेट का ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई है. इमाद की एक्स वाइफ और मौजूदा पत्नी के बीच जंग छिड़ी हुई है. दोनों एक दूसरे पर कई बड़े आरोप लगा रही हैं.

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इमाद वसीम की एक्स वाइफ और नई दुल्हन के बीच छिड़ी जंग (Photo: Social Media)
इमाद वसीम की एक्स वाइफ और नई दुल्हन के बीच छिड़ी जंग (Photo: Social Media)

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की मैरिड लाइफ इन दिनों विवादों में घिरी हुई है. इमाद की एक्स पत्नी सानिया अशफाक और मौजूदा बीवी नायला राजा के बीच कैटफाइट चल रही है. नायला ने इमाद की एक्स वाइफ सानिया के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है. आखिर मामला क्या है? चलिए जानते हैं.

इमाद की पत्नियों में छिड़ी जंग

दरअसल, इमाद की एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने बीते दिनों एक पॉडकास्ट में क्रिकेटर और उनकी मौजूदा दूसरी दुल्हन नायला पर कई आरोप लगाए थे. सानिया ने कहा था कि इमाद ने उनका जबरन अबॉर्शन करवाया था. इसके बाद जब वो तीसरी बार दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थीं, तब इमाद ने तीसरी प्रेग्नेंसी में उन्हें चीट किया था और फिर उन्हें तलाक देकर एक महीने के अंदर ही नायला राजा से दूसरी शादी रचा ली थी. 

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सानिया अशफाक ने एक्स हसबैंड और क्रिकेटर इमाद वसीम की नई दुल्हन नायला राजा पर भी कई आरोप लगाए. सानिया का कहना था कि इमाद की नई दुल्हन नायला राजा की ये तीसरी शादी है. नायला का पहले दो पतियों से तलाक हो चुका है. नायला लोगों के घर तोड़ने वाली औरत हैं. वो पहले भी कई लोगों की शादियों तोड़ चुकी हैं. 

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सानिया अशफाक के इन सभी आरोपों पर इमाद वसीम की नई दुल्हन ने करारा जवाब दिया है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नायला ने सानिया को मानहानि से जुड़ा एक कानूनी नोटिस भेजा है. नायला ने लीगल नोटिस अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया है. 

नायला राजा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई सारे पोस्ट शेयर करके सानिया अशफाक को लताड़ लगाई है. नायला ने कहा कि सानिया अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट से इमाद को मैसेज करती हैं. नायला ने मैसेज के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं. नायला ने बच्चों को इन सब से दूर रखने की सलाह दी है.  

यहां देखें मैसेज-

अबॉर्शन करवाने के लगाए आरोप

सानिया ने एक्स हसबैंड इमाद वसीम पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने उनका जबरन अबॉर्शन करवाया था. सानिया के इन दावों को भी नायला ने गलत बताया है. नायला का कहना है कि सानिया ने खुद अपनी मर्जी से अपना अबॉर्शन करवाया था. 

 

नायला ने ये भी सवाल उठाया कि अगर सानिया के दावे सच्चे हैं तो जब उनका जबरन अबॉर्शन करवाया जा रहा था, तब उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई. नायला ने ये भी साफ किया कि इमाद ने बच्चों को नहीं छोड़ा है. वो अभी भी बच्चों को खर्च उठाते हैं. 

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बता दें कि क्रिकेटर इमाद वसीम ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नायला राजा से फरवरी 2026 में दूसरी शादी का ऐलान किया था. इमाद अब अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं.

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