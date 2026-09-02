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65 साल के पिता को बेटों ने सड़क पर गिराकर पीटा... बेरहमी से बरसाए डंडे, घटना का Video वायरल

महाराष्ट्र के इंदापुर शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां जमीन के विवाद में दो बेटों ने अपने 65 साल के पिता के साथ सड़क पर मारपीट कर दी. बुजुर्ग पिता सड़क पर थे और उनके दोनों बेटे उनसे जमीन बेचने को लेकर सवाल कर रहे थे. इसी दौरान विवाद बढ़ा और दोनों ने पिता को पीटना शुरू कर दिया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
घटना का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)

सोचिए, सड़क पर लोगों की आवाजाही हो रही हो और अचानक एक बुजुर्ग को दो लोग घेर लें. दोनों उनसे सवाल कर रहे हों और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच जाए. इससे भी ज्यादा हैरानी तब हो, जब बुजुर्ग को पीटने वाले कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने बेटे हों. महाराष्ट्र के इंदापुर शहर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां जमीन के विवाद को लेकर दो बेटों ने अपने 65 साल के पिता के साथ कथित तौर पर सड़क के बीच मारपीट कर दी.

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला इंदापुर शहर में सलीम लॉन्स के पास का है. यहां 65 साल के तुकाराम राउत के साथ उनके दोनों बेटों संजय तुकाराम राउत और राजेंद्र तुकाराम राउत ने मारपीट कर दी. 

यहां देखें Video

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विवाद जमीन को लेकर शुरू हुआ था. जिस जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, वह तुकाराम राउत की पत्नी अंजना राउत के नाम पर दर्ज थी. बेटों को इस बात पर आपत्ति थी कि उनके पिता ने यह जमीन क्यों बेच दी. इसी सवाल को लेकर पिता और बेटों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि बात बढ़ने पर दोनों बेटों ने अपने 65 वर्षीय पिता को सड़क पर ही घेर लिया. इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई.

यह भी पढ़ें: कलयुगी बेटे की हैवानियत: बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, गिरेबान पकड़कर झकझोरा; रूह कंपा देने वाला VIDEO VIRAL

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बुजुर्ग पिता पर बेटों ने लकड़ी के डंडे से हमला किया. घटना के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बुजुर्ग के साथ सड़क पर मारपीट होती दिखाई दे रही है.

घटना के बाद तुकाराम राउत ने इंदापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों बेटों संजय तुकाराम राउत और राजेंद्र तुकाराम राउत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जमीन की बिक्री, उसके मालिकाना हक और विवाद की पूरी वजह को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर भी मामले की पड़ताल कर रही है.

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