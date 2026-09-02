ड्रेस दिखी आर-पार, मचा बवाल... टेनिस स्टार का आलोचकों को करारा जवाब- किसे परवाह?

दुनिया की नंबर-1 महिला टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका एक बार फिर अपने खेल के साथ-साथ अपने लुक को लेकर भी चर्चा में हैं. US Open में उनके बोल्ड आउटफिट ने खूब सुर्खियां बटोरीं. ऑरेंज और ब्लैक रंग की जालीदार ड्रेस में कोर्ट पर उतरीं सबालेंका की स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स साफ नजर आ रहे थे. उनके इस लुक को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ फैन्स ने सवाल भी उठाए.
हालांकि, 28 साल की बेलारूसी बाला सबालेंका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आलोचनाओं पर उन्होंने बेहद बेबाक अंदाज में जवाब दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ‘लोग क्या सोचते हैं, किसे परवाह? मुझे यह पसंद है.’
हर ग्रैंड स्लैम में अलग अंदाज
सबालेंका ने बताया कि इस साल Nike के उनके आउटफिट्स को अलग-अलग ग्रैंड स्लैम के मेजबान शहर और वहां के खेलों से जोड़कर तैयार किया गया है. ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए सर्फिंग, फ्रेंच ओपन के लिए बैले और Wimbledon के लिए क्रिकेट से प्रेरणा ली गई थी.
US Open के लिए उनकी ड्रेस का थीम बास्केटबॉल रखा गया है. न्यूयॉर्क में इस थीम को चुनना भी खास है, क्योंकि इसी साल शहर की NBA टीम न्यूयॉर्क निक्स ने 53 साल बाद खिताब जीता था.
सबालेंका ने कहा कि न्यूयॉर्क में बास्केटबॉल थीम बिल्कुल फिट बैठती है. उनके मुताबिक, आउटफिट की यही विशिष्टता उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है.
सिर्फ ड्रेस नहीं, ज्वेलरी ने भी खींचा ध्यान
सबालेंका के इस लुक को और खास बनाया न्यूयॉर्क के Material Good की ज्वेलरी ने. उनकी ज्वेलरी की कुल कीमत करीब 127 कैरेट बताई गई. इससे पहले फ्रेंच ओपन में भी वह पारदर्शी अंदाज वाली ड्रेस और महंगी ज्वेलरी के साथ नजर आई थीं.
यानी सबालेंका का US Open लुक सिर्फ कोर्ट पर पहना गया एक आउटफिट नहीं था, बल्कि न्यूयॉर्क की स्पोर्ट्स संस्कृति को अपने अंदाज में पेश करने का एक फैशन स्टेटमेंट भी था.
कोर्ट पर नतीजा रहा मिला-जुला
मिक्स्ड डबल्स में सबालेंका ने नोवाक जोकोविच के साथ जोड़ी बनाई, लेकिन दोनों को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद महिला सिंगल्स में सबालेंका ने अपने ऑरेंज आउटफिट के साथ जीत से शुरुआत की.
कोर्ट पर अपने बेखौफ अंदाज के साथ वह अपने बोल्ड और अनोखे फैशन स्टाइल के लिए भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं.
आर्यना सबालेंका ने मार्च 2026 में ब्राजीलियाई कारोबारी जॉर्जियोस फ्रैंगुलिस से सगाई की. दोनों 2024 से साथ हैं और फ्रैंगुलिस अक्सर उनके मैचों में उन्हें सपोर्ट करते नजर आते हैं. सबालेंका ने सोशल मीडिया पर सगाई का ऐलान करते हुए लिखा था, 'You & me, forever.'
अप्रैल 2026 में टेनिस स्टार ने सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया था, जिसमें फ्रैंगुलिस उन्हें पूल के किनारे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते नजर आए. सफेद गुलाब की पंखुड़ियों और फूलों से सजे इस खूबसूरत माहौल में सबालेंका ने उनका प्रपोजल स्वीकार किया.
अब उनकी नजर सिर्फ फैशन पर नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार US Open खिताब जीतने पर है. अगर वह ऐसा करने में सफल रहती हैं तो 2012 से 2014 तक सेरेना विलियम्स के बाद लगातार तीन US Open खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन जाएंगी.
ऐसे में सबालेंका का संदेश साफ है- कोर्ट पर उनका फैशन चाहे जितनी चर्चा बटोरे, उनका असली जवाब ट्रॉफी के साथ आएगा.