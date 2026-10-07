scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेटी की उम्र की लड़की संग 62 साल के गोविंदा का अफेयर? ससुर की 'GF' पर बहू कश्मीरा का तंज-किसी बॉयफ्रेंड ने...

गोविंदा और कोमल रानी के अफेयर के बीच अब उनकी बहू और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. कश्मीरा पैपराजी संग बात करते हुए ससुर गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार पर इशारों-इशारों में निशाना साधती हुई नजर आईं.

Advertisement
X
गोविंदा की गर्लफ्रेंड पर कश्मीरा का तंज (Credit: /Instagram/kashmera1/SunitaAhuja)
गोविंदा की गर्लफ्रेंड पर कश्मीरा का तंज (Credit: /Instagram/kashmera1/SunitaAhuja)

90s के सुपरस्टार गोविंदा का उनका पत्नी सुनीता आहूजा संग रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है. गोविंदा अब हर जगह पत्नी संग नहीं, बल्कि अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार संग दिखाई देते हैं. अब गोविंदा की बहू और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह उनकी डेटिंग लाइफ पर तंज कसती हुई नजर आईं. 

क्या बोलीं कश्मीरा?

कश्मीरा शाह को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान पैपराजी ने उनसे उनके ट्रैवल प्लान्स को लेकर सवाल किया. कश्मीरा ने बताया कि वो नए प्रोजेक्ट के लिए ग्रीस जा रही हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Govinda
गोविंदा और कोमल रानी विवाद में कूदीं राखी सावंत
Govinda, Komal Rani. Tina Ahuja
पापा गोविंदा के 'अफेयर' से परेशान हुईं बेटी टीना, गुस्साईं और...
Rakhi Sawant slams Komal Rani Swarnakar
गोविंदा के नाम का लगाया सिंदूर! कोमल रानी पर भड़कीं राखी सावंत, कहा- पति चोर
Govinda, Sunita Ahuja
'शर्म नहीं आती', गोविंदा संग अफेयर पर भड़कीं कोमल रानी
Govinda,Divya Khosla Kumar
मांग में सिंदूर देख भड़कीं दिव्या खोसला, कोमल रानी पर फूटा गुस्सा

इसी के साथ कश्मीरा ने ससुर गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार पर भी तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा. कश्मीरा अपने तीखे अंदाज में कोमल पर निशाना साधते हुए बोलीं- खास बात ये है कि ये प्रोजेक्ट इंडीपेंडेंट है. इसे न मेरे हसबैंड कृष्णा अभिषेक ने फाइनेंस किया है और न किसी बॉयफ्रेंड ने. हम बाहर की फिल्म करते हैं, घर की नहीं करते. 

कश्मीरा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लोगों का मानना है कि उन्होंने ससुर गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी पर निशाना साधा है. 

Advertisement

सुनीता ने गोविंदा पर लगाए कई आरोप

बता दें कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा कई दफा ये आरोप लगा चुकी हैं कि उनका कोमल रानी संग अफेयर चल रहा है. सुनीता ने यह भी दावा किया था कि कोमल ने उनका घर तुड़वाया है. एक इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा को कोमल का शुगर डैडी भी बताया था. उन्होंने कोमल पर इशारा तरते हुए ये भी कहा था कि गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूमते हैं. 

सुनीता के आरोपों पर कोमल ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके करारा जवाब दिया था. कोमल ने दावा किया था कि टूटे हुए घर को फिर से तोड़ा नहीं जा सकता. अब पति-पत्नी के बीच की ये अनबन कब खत्म होती है, ये देखने वाली बात होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI की छापेमारी, सुप्रीम कोर्ट पहुंची AAP सरकार |
    चेक बाउंस केस: सुप्रीम कोर्ट में इमोशनल हुए राजपाल यादव, 1.15 करोड़ देने को तैयार |
    राजनीति से संन्यास लेंगे 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने वाले MLA हुमायूं कबीर, मीडिया के सामने फफककर रो पड़े |
    हैदराबाद में रोड किनारे मिली 9 दिन से लापता महिला की लाश, शरीर से हाथ-पैर कटे |
    जीवन की रसायन का 100 साल पुराना रहस्य सुलझाने वाले वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल |
    'मुस्कुराइए सरपंच साहब ने सेंचुरी बना दी...' खुशी से झूम उठीं श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा, शतक पर लुटाया जमकर प्यार |
    पहले चुराया iPhone फिर SMS और WhatsApp कर मांगा पासवर्ड, देहरादून में अनोखा चोर, वीडियो |
    MBA Placement 2026: बदल गया खेल! अब सिर्फ बड़े कॉलेज का टैग काम नहीं आएगा, जानिए कंपनियां क्या ढूंढ रही हैं?  |
    मेरठ 'स्नेक बाइट' मर्डर केस: पति का गला घोंटकर बिस्तर पर छोड़ा सांप, पत्नी और प्रेमी दोषी करार |
    रेपो रेट बढ़ा... अब ज्‍यादा EMIs या लंबे समय तक भरें लोन, क्‍या होगा सस्‍ता
    Advertisement