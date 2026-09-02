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'नासमझ को इतिहास सिखाते हैं', स्वरा भास्कर ने किया 'रानी पद्मावती' का अपमान? कंगना रनौत ने साधा निशाना!

स्वरा भास्कर इस समय विवादों में घिरी हुई हैं. 'पद्मावत' फिल्म के जौहर सीन पर उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर स्वरा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. अब कंगना रनौत ने भी अलग अंदाज में स्वरा पर निशाना साधा है.

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स्वरा भास्कर पर कंगना रनौत ने साधा निशाना (Photo: Instagram @kanganaranaut, @reallyswara)
स्वरा भास्कर पर कंगना रनौत ने साधा निशाना (Photo: Instagram @kanganaranaut, @reallyswara)

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और कंगना रनौत इस समय आमने-सामने हैं. स्वरा ने दीपिका पादुकोण कि फिल्म 'पद्मावत' के 'जौहर' सीन पर ऐसा बयान दे डाला है, जिसपर बवाल मचा हुआ है. अब कंगना रनौत ने स्वरा के विवादित बयान पर अपना रिएक्शन दिया है. 

कंगना ने अलग अंदाज में किया रिएक्ट

कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट के जरिए स्वरा भास्कर पर निशाना साधा है. एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें 'पद्मावत' का AI वर्जन दिखाया गया है. वीडियो के बैकग्राउंड में रैप सॉन्ग चल रहा है. रैप सॉन्ग की लाइन्स हैं- 'चलो कुछ ना समझो को इतिहास सिखाते हैं.... रानी पद्मावती को कायर कहने वालों को उनकी औकात दिखाते हैं. ' 

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बता दें कि Mayur Mogre नाम के सोशल मीडिया हैंडल पर स्वरा भास्कर को टारगेट करते हुए रैप सॉन्ग का एडिटेड वीडियो शेयर किया गया है. इसी पोस्ट को कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. हालांकि, उन्होंने पोस्ट के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा. लेकिन बिना कुछ कहे ही कंगना ने स्वरा भास्कर पर निशाना साध दिया है. 

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क्यों हुआ विवाद?
दरअसल, स्वरा भास्कर ने एक इवेंट में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन पर ऐतराज जताया था. एक्ट्रेस ने कहा था कि फिल्म के जौहर सीन ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था. एक्ट्रेस ने कहा कि सीन देखने के बाद उनके मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए औरतों का मौत को गले लगाना कितना सही है?

स्वरा के बयान पर दावा किया गया कि उन्होंने रानी पद्मावती और जौहर करने वाली दूसरी महिलाओं को 'कायर' कहा है. फिर इसपर बवाल मच गया, जिसके बाद स्वरा को एक पोस्ट शेयर करके  अपनी सफाई देनी पड़ी.

एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने रानी पद्मावती या महल की दूसरी रानियों और औरतों को कायर नहीं कहा था. उनके बयान को तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से फैलाया जा रहा है. स्वरा के पति ने भी उनका बचाव किया है. 

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