Jailer 2 Public Review: रजनीकांत के स्वैग ने मचाया भौकाल, ऋतिक की दिखी दबंगई, फैंस बोले- मास एंटरटेनर

रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 ने रिलीज होते ही फैंस को बड़ी ट्रीट दी है. रजनी फैंस का फीवर पीक पर है. थलाइवा को स्क्रीन पर एक्शन करते और स्वैग में देखकर यूजर्स क्रेजी हो रहे हैं. नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म को लेकर X पर पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं. रजनीकांत की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और धमाकेदार इंटरवल सीक्वेंस की वाहवाही हो रही है.

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अनिरुद्ध रविचंदर के बैकग्राउंड म्यूजिक ने रजनीकांत की फिल्म में तगड़ा माहौल सेट कर दिया है. कुछ लोगों को सेकंड हाफ में मूवी कमजोर लगी है. लेकिन ओवरऑल रजनी मानिया थियेटर्स में धूम मचा रहा है.

रजनीकांत ने किया क्रेजी

सोशल मीडिया पर लोगों ने रजनीकांत की फिल्म के एक्शन की तारीफ की है. किसी ने लिखा- मास एंटरटेनर. तो कोई ये कहता दिखा कि ये मूवी एक्शन के मामले में बाप है. लोगों के मुताबिक, रजनीकांत फिर से बॉक्स ऑफिस पर रूल करने के लिए तैयार हैं. एक यूजर ने लिखा- ये फिल्म मस्ट वॉच है.

किसी ने इसे आउटस्टैंडिंग बताया. यूजर्स ने 4 स्टार दिए हैं. शख्स ने लिखा- फर्स्ट हाफ फायर है. नेल्सन का ह्यूमर, टी स्टॉल सीन दमदार है. इंटरवल तक फिल्म का बिल्डअप शानदार है, हालांकि क्लाइमैक्स में कुछ और ट्विस्ट होने चाहिए थे. यूजर्स का मानना है कि कैमियो ने फिल्म का मजा बढ़ाया है.

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#Jailer2 2nd half — More action than fun. Loaded with Surprise Cameos, Mass Moments and Elevations. #Rajinikanth's screen presence steals the show in many places. There are a couple of sequences to remember & take away #Mohanlal #SJSuryah #Shivanna, everyone creating impact in their own style. #Anirudh is lifts every mass scene one after the other. There are dips in the screenplay & in the way SJS, Vidya Balan characters travel, but the way the elevations land on keeps you going. Hukum Reloaded Experience 👍🏻 — VCD (@VCDtweets) October 15, 2026

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#Jailer2 2nd Half: Rollercoaster Ride of emotions with Peak Peak Elevation @rajinikanth to fire non-stop at the end with 4 dragons 🔥🔥🔥🔥🔥 THALAIVAR 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Hrithik 🔥🔥🔥🔥😎 Ultimate Entertainment 🔥🔥🔥🔥🔥 #Jailer2Review https://t.co/8TJqgvjJN3 — Achilles (@Searching4ligh1) October 15, 2026

सेकंड हाफ ने किया निराश!

जेलर 2 के सेकंड हाफ को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों को फर्स्ट हाफ शानदार लगा, लेकिन दूसरा हाफ उम्मीद के मुताबिक नहीं लगा. यूजर्स के मुताबिक,सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी ठंडी पड़ जाती है. विलेन भी वीक दिखने लगता है. हालांकि इन सभी खामियों के बावजूद जेलर 2 को लोगों ने अच्छी फिल्म बताया है. फैंस एक्टर को भगवान की तरह पूजते हैं. वो एक्टर की फिल्म रिलीज होने का इंतजार करते हैं. इसलिए रजनी फैंस के लिए जेलर 2 ट्रीट है. उनके मुताबिक, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी.

#Jailer2 - Second half is wholesome actually! @Nelsondilpkumar beautifully explored the inner guilt angle and how MVP family would accept his heinous crime although it’s what needed to be done. The pre-climax action sequence is actually worth all your money. Terrific cameo by @iHrithik and the four old buddies in the runway with Superstar uttering his real life analogy dialogue made the crowd go bonkers. Paisa Vasool entertainment this is . It’s not easy to match the success of any first part film but Nelson and Superstar @rajinikanth have done it. It’s going to the new INDUSTRY HIT! 💥💥💥🔥 — Rajasekar (@sekartweets) October 15, 2026

जेलर 2, साल 2023 में आई रजनीकांत की हिट फिल्म जेलर का सीक्वल है. इसमें रजनीकांत रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन के रोल में हैं. फिल्म में राम्या कृष्णन, योगी बाबू, जैकी श्रॉफ, मोहनलाल, शिवराजकुमार फिर से लौटे हैं. वहीं विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, ऋतिक रोशन, नोरा फतेही का कैमियो है.

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