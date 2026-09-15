'मैंने रोहित शर्मा को किया डेट', IPL की 'लकी मैस्कॉट' सोफिया हयात का दावा, खोले रिश्ते के राज

इंग्लिश एक्ट्रेस-सिंगर सोफिया हयात को आपने टेलीविजन पर काफी बार देखा होगा. वो सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 में भी नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने कुछ साल तक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी काम किया. वो खुद को IPL की 'लकी मैस्कॉट' मानती हैं. हाल ही में उनका एक पॉडकास्ट काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने IPL से लेकर क्रिकेटर रोहित शर्मा को लेकर बातें कहीं.

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रोहित को लेकर सोफिया के खुलासे

सोफिया हयात ने स्ट्रेट टॉक क्वेयर विस्डम पॉडकास्ट में IPL के दौरान अपनी जिंदगी पर बात की थी. उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती थीं. उनके मैनेजर ने उन्हें जबरदस्ती इसमें धकेला, उन्होंने उस दौरान कई सारे झूठ बोले. सोफिया ने अपनी उम्र झूठी बताई. ऐसा करके वो यूथ आइकॉन बनीं, और इंडिया में काफी शौहरत कमाई. सोफिया ने अंत में रोहित शर्मा को डेट करने का भी दावा किया.

उन्होंने कहा- मैंने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोहित शर्मा को डेट किया था, जो अभी भी दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज हैं. लेकिन माफ करना मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो बिस्तर पर अच्छे नहीं थे.

ये पहला मौका नहीं जब सोफिया हयात ने रोहित शर्मा को डेट करने का दावा किया हो. कई सालों पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने और रोहित के डेटिंग के किस्से सुनाए थे. वो एक किताब लिख रही थीं, जिसमें उन्होंने रोहित संग अपने रिश्ते के हर पहलू को डालने का वादा किया था. सोफिया ने कहा था कि उन्होंने रोहित को साल 2012 में डेट करना शुरू किया था, जो एक साल तक चला.

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क्यों रोहित से अलग हुई थीं सोफिया?

सोफिया ने रोहित शर्मा संग अपने ब्रेकअप पर भी खुलकर बात की थी. वो दोनों इसलिए अलग हुए थे क्योंकि सोफिया का दावा था रोहित ने उन्हें मीडिया में फैन कहकर पुकारा था. इस बात से वो काफी नाराज हुईं, और क्रिकेटर को सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया. हालांकि रोहित शर्मा ने कभी सोफिया हयात को डेट करने के बारे में कोई बात नहीं की.

बता दें कि रोहित शर्मा शादीशुदा हैं. उन्होंने साल 2015 में रितिका सजदेह से शादी की थी जो उनकी मैनेजर भी हैं. साल 2018 में दोनों ने एक बेटी समायरा और फिर साल 2024 में एक बेटे को जन्म दिया. रोहित क्रिकेट के बाद जल्द टीवी पर भी नजर आने वाले हैं. उनका रियलिटी शो फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा सोनी टीवी पर इसी हफ्ते से आ रहा है.

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