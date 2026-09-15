scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Desi Jokes: जब डॉक्टर ने पूछा- सही बताओ कल रात को क्या खाया था, मिला ये मजेदार जवाब

जब आप खुश और टेंशन फ्री होते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आ जाती है. हल्की सी मुस्कुराहट किसी की खूबसूरती में चार-चांद लगा देती है. इसलिए हंसना सेहत के लिहाज से जरूरी और फायदेमंद है. आज (15 सितंबर) हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

Advertisement
X
वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>डॉक्टर- कल रात को क्या खाया था?
लड़का- बर्गर, पिज्जा और कोक...
डॉक्टर- देखो यह फेसबुक नहीं है सच बताओ....
लड़का- जी लौकी....!!

 

>दुकानदार- कैसा सूट दिखाऊं?
महिला- भैया, ऐसा सूट दिखाओ कि पड़ोसन तड़प-तड़प कर दम तोड़ दे.
दुकानदार के उड़ गए होश!

सम्बंधित ख़बरें

वायरल जोक्स
Viral Jokes: 12 साल बाद जेल से लौटे पति से पत्नी का सवाल सुन ठहाके लगाएंगे आप!
वायरल जोक्स
Viral Jokes: डॉक्टर ने पूछा- जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो, मिला ये धांसू जवाब!
देसी जोक्स
एक बस में बैठी लड़की ने लड़के से पूछा क्या करते हो? जवाब सुकर उड़ेंगे होश, पढ़िए Viral Jokes
वायरल जोक्स
जब आंटी ने पूछा- कहां के हो बेटा? रामू ने दिया मजेदार जवाब, पढ़ें Viral Jokes
देसी जोक्स
पति ने पत्नी के लिए क्यों खरीदी नरम चप्पल... वजह जानकर छूटेगी हंसी!

 

>मोलू- बचपन में मां की बात सुनी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते.
टोलू- क्या कहती थीं तेरी मां?
मोलू - जब बात ही नहीं सुनी तो मुझे क्या पता, क्या कहती थीं!

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

>पत्नी- सुनो, मेरा भी फेसबुक पर अकाउंट बना दो.
पति- तुम्हें फेसबुक चलानी आती है?
पत्नी- आप चलाना मैं पीछे बैठ जाउंगी...!!

 

>लड़की का एक्सीडेंट हो गया.
डॉक्टर- आपके पैर खराब हो गए हैं.
लड़की- क्या ये सही नहीं होंगे?
डॉक्टर- नहीं इनको काटना पड़ेगा.
लड़की- ओह! नो अब मैं क्या करूंगी?
डॉक्टर- धीरज रखिए. ईश्वर सब ठीक करेगा.
लड़की- अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं है. दरअसल मैंने कल ही नया सैंडल खरीदा है, और उस दुकान पर लिखा था- बिका माल वापस नहीं होगा.

Advertisement

 

>रोहित कॉलेज से जल्दी घर आ गया....
मां- क्या हुआ बेटा, आज जल्दी घर आ गए.
रोहित- हां मां, मैंने एक मक्खी को मार दिया, तो मैडम ने भगा दिया.
मां- क्या? एक मक्खी को मारने पर कॉलेज से भगा दिया.
रोहित - मक्खी मैडम के गाल पर बैठी थी...
 

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    7 साल की नौकरी गई, फिर भी रोज ऑफिस के लिए निकलता रहा, वजह भावुक कर देगी |
    India vs Afghanistan 2nd T20I Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस, क्या आज वैभव को मिलेगा मौका? |
    Mangal Nakshatra Gochar 2026: शनि के नक्षत्र में मंगल, 24 सितंबर से इन 4 राशि वालों की पलटेगी तकदीर |
    गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, हर तरफ मच गया हाहाकार, देखें |
    'इन पर कौन भरोसा करेगा?', SC से राजपाल यादव को पड़ी फटकार, कर्ज चुकाने की मिली आखिरी मोहलत |
    लॉटरी में महिला को मिली 50 करोड़ की हवेली, पहले इस वजह से कर दिया था मना |
    हूतियों का सऊदी अरब पर फिर धावा, 13 नागरिकों के घायल होने की खबर |
    एश‍ियन गेम्स 2026 के लिए ₹700 करोड़ से ज्यादा खर्च, 310 डेब्यूटेंट... भारत की नजर 106 मेडल के रिकॉर्ड पर |
    iPhone यूज़र्स की शिकायतों पर Apple की मुश्किल बढ़ी, CCPA करेगी जांच |
    गर्लफ्रेंड को कैंसर, इलाज में 80 लाख खर्च... कैसे NEET पास पुनीत बना हाई-प्रोफाइल 'ट्रेन चोर'?
    Advertisement