Desi Jokes: जब डॉक्टर ने पूछा- सही बताओ कल रात को क्या खाया था, मिला ये मजेदार जवाब

>डॉक्टर- कल रात को क्या खाया था?
लड़का- बर्गर, पिज्जा और कोक...
डॉक्टर- देखो यह फेसबुक नहीं है सच बताओ....
लड़का- जी लौकी....!!
>दुकानदार- कैसा सूट दिखाऊं?
महिला- भैया, ऐसा सूट दिखाओ कि पड़ोसन तड़प-तड़प कर दम तोड़ दे.
दुकानदार के उड़ गए होश!
>मोलू- बचपन में मां की बात सुनी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते.
टोलू- क्या कहती थीं तेरी मां?
मोलू - जब बात ही नहीं सुनी तो मुझे क्या पता, क्या कहती थीं!
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>पत्नी- सुनो, मेरा भी फेसबुक पर अकाउंट बना दो.
पति- तुम्हें फेसबुक चलानी आती है?
पत्नी- आप चलाना मैं पीछे बैठ जाउंगी...!!
>लड़की का एक्सीडेंट हो गया.
डॉक्टर- आपके पैर खराब हो गए हैं.
लड़की- क्या ये सही नहीं होंगे?
डॉक्टर- नहीं इनको काटना पड़ेगा.
लड़की- ओह! नो अब मैं क्या करूंगी?
डॉक्टर- धीरज रखिए. ईश्वर सब ठीक करेगा.
लड़की- अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं है. दरअसल मैंने कल ही नया सैंडल खरीदा है, और उस दुकान पर लिखा था- बिका माल वापस नहीं होगा.
>रोहित कॉलेज से जल्दी घर आ गया....
मां- क्या हुआ बेटा, आज जल्दी घर आ गए.
रोहित- हां मां, मैंने एक मक्खी को मार दिया, तो मैडम ने भगा दिया.
मां- क्या? एक मक्खी को मारने पर कॉलेज से भगा दिया.
रोहित - मक्खी मैडम के गाल पर बैठी थी...
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)