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India vs Afghanistan 2nd T20I Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस, क्या आज वैभव को मिलेगा मौका?

IND vs AFG 2nd T20I Live Cricket Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे टी20 मैच में एक बार फिर चौके-छक्के की बरसात होने वाली है. दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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India vs Afghanistan 2nd T20I Live Score (PHOTO: PTI)
India vs Afghanistan 2nd T20I Live Score (PHOTO: PTI)

IND vs AFG 2nd T20I Live Cricket Score: मंगलवार यानी 15 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. वहीं, इब्राहिम जादरान की अगुवाई वाली अफगानी टीम इस मैच में वापसी की पूरी कोशिश करेगी.

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सीरीज के पहले मैच में भारत ने 157 रनों का टारगेट बड़े आराम से 7 विकेट रहते हासिल कर लिया था. उस मैच में पंजाब के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में ही मैच पलट दिया था. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 32 गेंदों में 82 रनों की तूफानी पारी खेलकर अफगानी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. वहीं, दलीप ट्रॉफी के फाइनल में लंबी पारी खेलकर आ रहे ईशान किशन ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और 33 गेंदों में 42 रन बनाए.

बात करें अफगानिस्तान की तो उनका टॉप ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया था. अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी ने टीम की लाज बचा ली और स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया.

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सूर्यावंशी को लेकर भड़के क्रिस श्रीकांत

मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने टीम मैनेजमेंट पर अपनी भड़ास निकाली है. वो पिछले मैच में वैभव सूर्यावंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल न किए जाने से खफा हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कल जब सूर्यावंशी नहीं खेला तो हमने मैच छोड़कर फिल्म देखना शुरू कर दिया. मेरी पत्नी भी बहुत गुस्सा थी और बहस करने लगी कि पिछले मैच के 'प्लेयर ऑफ द मैच' को कोई बाहर कैसे बिठा सकता है! आप उस खिलाड़ी के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं. अब अगर उसे अगले मैच में मौका मिलता भी है, तो वो इसी डर में खेलेगा कि कहीं रन न बनने पर उसे फिर से ड्रॉप न कर दिया जाए.

गुलबदीन और अक्षर की पक्की यारी

मैदान के अंदर भले ही दोनों टीमें आमने-सामने हों, लेकिन मैदान के बाहर खिलाड़ियों में गहरी दोस्ती है. अफगानिस्तान के गुलबदीन नायब ने भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अक्षर भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है. मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, जब भी उन्हें कॉल करता हूं, वो पहली रिंग में फोन उठा लेते हैं. मैसेज का भी हमेशा रिप्लाई करते हैं. उनके साथ मेरा रिश्ता भाइयों जैसा है. वैसे तो मैं विराट भाई जैसे कई खिलाड़ियों से मिलता हूं, लेकिन अक्षर के साथ मेरी दोस्ती सबसे गहरी है.

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दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन/वैभव सूर्यावंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.

अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी और नवीन-उल-हक.
 

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