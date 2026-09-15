7 साल की नौकरी गई, फिर भी रोज ऑफिस के लिए निकलता रहा, वजह भावुक कर देगी

गुरुग्राम के एक शख्स की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. सात साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद उसकी जॉब चली गई, लेकिन उसने यह बात अपने माता-पिता को नहीं बताई. इसके बजाय वह हर सुबह करीब 9 बजे लैपटॉप लेकर घर से निकलता और शाम तक बाहर रहता.

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शख्स ने अपनी कहानी रेडिट के r/gurgaon पर शेयर की. उसके मुताबिक, वह गुरुग्राम की साइबर सिटी स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में करीब सात साल से काम कर रहा था. 10 सितंबर 2026 को उसकी नौकरी चली गई. इसके बाद उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती नई जॉब तलाशना नहीं, बल्कि परिवार को यह बताना था कि अब वह ऑफिस नहीं जाता.

स्टारबक्स में बैठकर करता था जॉब की तलाश

रेडिट पोस्ट के मुताबिक, वह हर सुबह अपना निजी लैपटॉप लेकर घर से निकलता था. घर से निकलने के बाद वह स्टारबक्स में बैठता और नई नौकरियों के लिए आवेदन करता. साथ ही वह पायथन जैसी नई स्किल सीखने में समय लगाता था.

इस दौरान उसके माता-पिता को यही लगता था कि वह रोज की तरह ऑफिस जा रहा है. शख्स ने बताया कि उसकी मां ने अभी तक यह भी नहीं देखा था कि वह ऑफिस वाला लैपटॉप अपने साथ नहीं ले जा रहा.लेकिन दिन खत्म होने से पहले वह एक और काम करता था.

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शाम को बच्चों को पढ़ाने जाता था

शख्स के मुताबिक, शाम करीब 5 बजे वह स्टारबक्स से निकलकर वसंत कुंज और हौज खास इलाके में जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने जाता था. इसके बाद वह घर लौटता था.उसने अपनी स्थिति को एक तरह की 'डबल लाइफ' बताया. उसका कहना था कि लगातार इस तरह रहना अब उसे थका रहा है और उसे चिंता है कि आखिर कब तक वह अपने माता-पिता से जॉब जाने की बात छिपा पाएगा.

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लोगों ने दी हिम्मत रखने की सलाह

रेडिट पर पोस्ट सामने आने के बाद कई लोगों ने शख्स को हिम्मत रखने और परिवार से बात करने की सलाह दी. कुछ यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए और बताया कि जॉब जाने के बाद उन्होंने भी कुछ समय तक परिवार से यह बात छिपाई थी.

कुछ लोगों ने उसे पुराने साथियों और प्रोफेशनल संपर्कों से बात करने की सलाह दी, जबकि कुछ यूजर्स ने नौकरी के अवसरों में मदद करने के लिए उसका रिज्यूमे मांगने की पेशकश की.

यह कहानी सिर्फ नौकरी जाने की परेशानी नहीं दिखाती, बल्कि बेरोजगारी के साथ आने वाले पारिवारिक और सामाजिक दबाव को भी सामने लाती है. हालांकि, यह पूरी कहानी शख्स की रेडिट पोस्ट पर आधारित है और उसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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