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7 साल की नौकरी गई, फिर भी रोज ऑफिस के लिए निकलता रहा, वजह भावुक कर देगी

जॉब चली गई, लेकिन घरवालों को बताने की हिम्मत नहीं हुई. इसलिए शख्स रोज सुबह ऐसे तैयार होकर घर से निकलता रहा, जैसे वह ऑफिस जा रहा हो. असल में वह दिनभर नई नौकरी तलाशता और नई स्किल सीखता था. उसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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यह कहानी सिर्फ नौकरी जाने की परेशानी नहीं दिखाती (Photo:AI generated)
यह कहानी सिर्फ नौकरी जाने की परेशानी नहीं दिखाती (Photo:AI generated)

गुरुग्राम के एक शख्स की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. सात साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद उसकी जॉब चली गई, लेकिन उसने यह बात अपने माता-पिता को नहीं बताई. इसके बजाय वह हर सुबह करीब 9 बजे लैपटॉप लेकर घर से निकलता और शाम तक बाहर रहता.

शख्स ने अपनी कहानी रेडिट के r/gurgaon पर शेयर की. उसके मुताबिक, वह गुरुग्राम की साइबर सिटी स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में करीब सात साल से काम कर रहा था. 10 सितंबर 2026 को उसकी नौकरी चली गई. इसके बाद उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती नई जॉब तलाशना नहीं, बल्कि परिवार को यह बताना था कि अब वह ऑफिस नहीं जाता.

स्टारबक्स में बैठकर करता था जॉब की तलाश

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रेडिट पोस्ट के मुताबिक, वह हर सुबह अपना निजी लैपटॉप लेकर घर से निकलता था. घर से निकलने के बाद वह स्टारबक्स में बैठता और नई नौकरियों के लिए आवेदन करता. साथ ही वह पायथन जैसी नई स्किल सीखने में समय लगाता था.

Laid Off, but Still Leaving for Work at 9 AM
by u/manni1145 in gurgaon

इस दौरान उसके माता-पिता को यही लगता था कि वह रोज की तरह ऑफिस जा रहा है. शख्स ने बताया कि उसकी मां ने अभी तक यह भी नहीं देखा था कि वह ऑफिस वाला लैपटॉप अपने साथ नहीं ले जा रहा.लेकिन दिन खत्म होने से पहले वह एक और काम करता था.

यह भी पढ़ें: 20 लाख की सैलरी, 50 लाख की सेविंग... फिर भी क्यों दुखी है 30 साल का शख्स?

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शाम को बच्चों को पढ़ाने जाता था

शख्स के मुताबिक, शाम करीब 5 बजे वह स्टारबक्स से निकलकर वसंत कुंज और हौज खास इलाके में जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने जाता था. इसके बाद वह घर लौटता था.उसने अपनी स्थिति को एक तरह की 'डबल लाइफ' बताया. उसका कहना था कि लगातार इस तरह रहना अब उसे थका रहा है और उसे चिंता है कि आखिर कब तक वह अपने माता-पिता से जॉब जाने की बात छिपा पाएगा.

यह भी पढ़ें: कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए छोड़ दी 1.5 करोड़ रुपये की जॉब, अब महीने की कमाई 500 रुपये

लोगों ने दी हिम्मत रखने की सलाह

रेडिट पर पोस्ट सामने आने के बाद कई लोगों ने शख्स को हिम्मत रखने और परिवार से बात करने की सलाह दी. कुछ यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए और बताया कि जॉब जाने के बाद उन्होंने भी कुछ समय तक परिवार से यह बात छिपाई थी.

कुछ लोगों ने उसे पुराने साथियों और प्रोफेशनल संपर्कों से बात करने की सलाह दी, जबकि कुछ यूजर्स ने नौकरी के अवसरों में मदद करने के लिए उसका रिज्यूमे मांगने की पेशकश की.

यह कहानी सिर्फ नौकरी जाने की परेशानी नहीं दिखाती, बल्कि बेरोजगारी के साथ आने वाले पारिवारिक और सामाजिक दबाव को भी सामने लाती है. हालांकि, यह पूरी कहानी शख्स की रेडिट पोस्ट पर आधारित है और उसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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